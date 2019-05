Ceriana: accusati di rapina, minacce, tentata violenza sessuale e di aver ucciso un cane, quattro condanne in tribunale

Si è concluso con quattro condanne il processo per un episodio di violenza avvenuto a Ceriana alcuni anni fa. Gli imputati, Santo Pellegrino, Liliano e Danilo Di Francesco, padre e figlio, e Leo Ligato, sono stati condannati per reati come tentata violenza sessuale, rapina, minacce e persino dell’uccisione di un cane con una fucilata in testa. I fatti risalgono al giugno 2015.



Secondo l’accusa, rappresentata dal Pubblico Ministero Luca Scorza Azzarà, i quattro hanno preso di mira per un periodo una coppia di fidanzati romeni, e poi un giovane italiano a cui avrebbero ucciso il cane.



La pena più severa per Santo Pellegrino, condannato a 8 anni e 2 mesi. 7 anni e 4 mesi per Danilo Di Francesco, 6 anni e 2 mesi per Liliano Di Francesco e 2 anni per Leo Ligato.



Il Pubblico Ministero durante la scorsa udienza aveva chiesto 9 anni e 2 mesi per Santo Pellegrino, 8 anni e 2 mesi per Danilo Di Francesco, 6 anni e 2 mesi per Liliano Di Francesco e 2 anni per Leo Ligato.