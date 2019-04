Sanremo: elezioni, visita del viceministro Rixi al point di Tommasini "Allo studio una mobilità alternativa via mare"

Il futuro della Riviera dei Fiori guarda alla mobilità alternativa con il potenziamento anche dei trasporti via mare. A confermarlo oggi è stato Edoardo Rixi, viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti in visita al point del candidato sindaco per il centro destra unito a Sanremo, Sergio Tommasini.

L’esponente della Lega e di Governo, si è recato al point in piazza Colombo, dopo una visita alla Capitaneria di Porto della città dei fiori, tema sul quale si è concentrato l’intervento pubblico. Insieme a lui, anche l'On. Flavio Muro, il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana e il commissario cittadino della Lega, Marco Medlin.

L'intervento del viceministro Rixi e del candidato sindaco Tommasini

"Sto visitando tutte le capitanerie d’Italia, questa di Sanremo è un po’ la porta d’accesso dalla Francia e quindi abbiamo la necessità di strutturare la capitaneria dandogli più forza, più mezzi anche perché c’è la nuova area di riserva protetta, c’è il nuovo porto di Ventimiglia che sta per entrare in funzione e ci potrebbero essere delle novità anche su Ospedaletti - ha detto il Viceministro - Quindi occorre potenziare fortemente la capacità turistica nella zona, c’è anche l’ipotesi di mettere anche dei servizi di trasporto persone sulla costa dell’imperiese collegando nel periodo estivo le varie città della riviera e su questo stiamo lavorando aumentando organico e mezzi alla Capitaneria”.

Una mobilità alternativa capace di alleggerire il traffico su strada, come avviene in altre località turistiche, dalle Cinque Terre alla Costiera amalfitana ha spiegato Rixi:

“Stiamo studiando dei trasporti alternativi via mare. Buona parte del turismo delle Cinque Terre è movimentato via mare. Questo già a Genova funziona con alcuni servizi interni al porto, come ad esempio il battello che parte da Pegli e arriva in Porto antico”.

Dal mare alla terra, i riflettori sono puntati anche sul completamento dell’Aurelia Bis, e sul raddoppio della linea ferroviaria Genova Ventimiglia: “Sull’Aurelia Bis i fondi ci sono, si può iniziare a parlarne, anche con Anas stiamo portando avanti le progettazioni, per noi è importante dare una risposta definitiva alla provincia di Imperia - ha ribadito il Viceministro - mi auguro nel frattempo di avere novità anche sulla Genova Ventimiglia quale rete ferroviaria, deve essere fatto il completamento, ridefinito il servizio. Su quest’area dobbiamo puntare molto, sappiamo qual è oggi il traffico autostradale sull’Autostrada dei Fiori. Dobbiamo garantire una mobilità anche ai pendolari in modo che si possa lavorare in tutta la Liguria - ha proseguito Rixi - Ho cercato di fare pressione su Ferrovie anche per cercare di portare avanti in tempi rapidi il raddoppio della linea ferroviaria Genova Ventimiglia che è quella che ci consentirebbe di aumentare il carico ferroviario sulla linea".

“Si consolida una vicinanza del Viceministro alle problematiche della Liguria, nei passati mesi abbiamo lavorato insieme: maggiore dotazione per la capitaneria anche per quella di Sanremo e quindi avere anche in prospettiva via mare una mobilità diversa da pensare sul nostro litorale - ha aggiunto il candidato sindaco Tommasini - abbiamo trattato il tema dello svincolo di San Martino, l’Aurelia Bis che entra in programmazione. Li sento vicini e questo ci dà una prospettiva per un lavoro e una programmazione puntuale per la città di Sanremo e la sua raggiungibilità che è importante soprattutto con il raddoppio ferroviario”.