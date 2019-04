La fotografa imperiese Giulia Quaranta Provenzano a Bassano del Grappa per “Arte in Villa”

Dall’1 all’11 giugno presso la storica Villa Rezzonico, a Bassano del Grappa sarà visitabile la Mostra Internazionale d’Arte Contemporanea “Arte in Villa” che vede, tra gli artisti presenti, quale stimata espositrice l’imperiese fotografa d’arte Giulia Quaranta Provenzano con le sue opere su tela “Che cosa è e c’è in un nome, se non una rosa vanitosa?”, “Cocotte e le rose non colte” e “She”. L’evento, siglato Spoleto Arte, vanta la partecipazione straordinaria del prof. Francesco Alberoni che parlerà delle varie sfumature dell’Amore, di Silvia Rizzolo la quale è direttore d’orchestra in collaborazione con il Teatro ‘La Fenice’ di Venezia e del manager di personaggi noti Salvo Nugnes.

“Sono molto grata ed orgogliosa d’essere stata invitata ad esporre alla Ca’ Rezzonico di Bassano, celebre dimora veneta tra Padova e Rovigo dove Giuseppe Garibaldi e Napoleone Bonaparte, Alessandro Manzoni, Ugo Foscolo e tanti altri nomi illustri hanno soggiornato e che Antonio Canova ha reso una residenza d’eccezione” dichiara Giulia Quaranta Provenzano.

“Riuscire a farsi strada in qualsiasi settore, ma specie nei campi tra i più maschili come quello dell’arte, della cultura e dello spettacolo è un’impresa titanica per le femmine – prosegue – chi maggiormente detiene il (maggiore) potere decisionale e d’influenza negli assetti d’investimento, aziendali sono ancora oggi gli uomini: sono loro ad avere il privilegio della dirigenza e di scelta su chi e secondo quali termini puntare. Ecco dunque che si estremizza ed esaspera la necessità per le donne di apparire sempre al meglio, per impressionare un’istintività per cui si ha solo un’occasione di fare una prima buona impressione. Ecco pertanto come ciò che sembra vero, diventa vero in tale sistema retto dal sesso forte che troppo spesso un provocante seduce ottenendo però lo sfarzo e un’effimera popolarità d’uno specchietto per le allodole. Quello femminile sovente è un ruolo minore ottenuto con l’avvenenza, per essere state oggetto di attrazione sessuale, magari inconscia tuttavia pur però in ultima analisi inibente il duraturo favore derivato dall’aver intellettivamente successo”.

Aggiunge la fotografa: “Personalmente punto sulla sostanza, seppure sono consapevole di come l’esteriorità sia il biglietto da visita, da che mondo è mondo, per tutti. Quel che però posso fare come fotografa per non piegarmi a tale evidenza spesso penalizzante da un punto di vista professionalmente meritocratico è focalizzarmi piuttosto sulla Natura rispetto alle persone così da esaltare l’universale Bellezza fine a se stessa ed affrontare tematiche d’impegno sociale, a me care soprattutto per sradicare, o almeno tentare di porre argine, con una responsabile presa di coscienza e maieutica il discriminante e tirannico raggio d’azione di diverse vergognose attualità”.

“Le immagini che porterò in provincia di Vicenza vogliono essere cornice e omaggio alla sede in cui saranno collocate per undici dì, oltre che un richiamo e invito alla riflessione su cosa nel 2019 significhi sostenibilità e rispettosa, consapevole e coscienziosa gestione delle risorse. Io, per prima e per esempio, non voglio trovarmi d’improvviso ingoiata da spazio e tempo, ingabbiata in sconosciute ed impersonali coordinate risultato d’arretrati biografici e di, attiva quanto coraggiosa, presa di coscienza. Quel che si lascia indietro ogni giorno è facile si ripresenti ingigantito ed ancorato al rincorrente presente riproponente dilatate esclusione. L’autostima è importante, fondamentale. E pertanto io non desidero, nemmeno per l’occasione vicentina, trascurare la fiducia in me stessa quale critica letteraria e di arti visive, quale filosofa e poetessa/scrittrice, giovane studiosa indipendente che nutre una profonda passione per l’intramontabile lirica ed i romanzieri ai quali mi sento in una certa imprescindibile misura di continuo vicina. È anche alla luce di ciò che appunto sono stati da me scelti i titoli “Che cosa è e c’è in un nome, se non una rosa vanitosa?”, “Cocotte e le rose non colte” e “She” con chiaro riferimento alle dispute medioevali sul nominalismo e sugli universali, ad alcuni versi di Romeo e Giulietta di William Shakespeare, al pessimismo estremo di Arthur Schopenhauer, al componimento Cocotte di Guido Gozzano dedicato ad una prostituta e al ruolo delle femmine ‘in societatem’” conclude Giulia Quaranta Provenzano.