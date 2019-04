Vittorio Sgarbi e la mostra d’arte itinerante ‘Il tocco dell'arte’ a Taggia

Venerdì 26 aprile è stata organizzata a Taggia una mostra d’arte itinerante dall'allusivo titolo “Il tocco dell’arte“. La mostra ha visto esposti un centinaio di dipinti di circa settanta pittori in una gara che ha avuto come giudici tre grandissimi critici e illustri professori: Vittorio Sgarbi, Mario Caligiuri, Carlo Bagnasco. Tra un ritardo e l’altro però la mostra ha avuto inizio al l e ore dodici in piazza Farini, punto di ritrovo e di esposizione dei primi quadri. I tre professori e ”il popolo Taggiasco” hanno precorso a piedi una lunga camminata nel centro storico, tra i caruggi del suggestivo borgo di Taggia nel nome della bellezza e dell’arte.

Durante questo itinerario i critici dell'arte hanno dimostrato tutta la loro passione e la loro grande conoscenza e in particolar modo si è rivelato generoso, appassionato e stupito di tanta bellezza Vittorio Sgarbi, definito più volte dal suo collega Mario Caligiuri “l’arte fatta persona”. Quindi tra una critica di un quadro e quella di un altro gli illustri ospiti hanno percorso tutto il centro storico di Taggia e sono entrati in tutte le cattedrali di Taggia: la chiesa della Madonna miracolosa, la chiesa dei Bianchi e la chiesa dei Rossi e nella chiesa della Madonna del canneto, nelle quali sono rimasti sbalorditi dalla quantità e dalla bellezza delle opere d’arte riposte in quelle chiese: opere del Brera, del Canavesio, del Parmigianino definite da Vittorio Sgarbi alcune tra le opere più belle del mondo. In questo itinerario artistico però i tre Professori non hanno soltanto potuto osservare i quadri dei concorrenti e i dipinti esposti nelle chiese ma hanno anche fatto (se si può definire così) un piccolo percorso gastronomico. Difatti alcuni locali di Taggia hanno gentilmente offerto ai critici le famose olive Taggia in salamoia e ultimo ma non per importanza il Canestrello di Taggia, che è entrato subito nel cuore dei tre ospiti, che non si sono rivelati solo grandi critici d’arte ma anche degli ottimi estimatori dell'arte culinaria, che hanno saputo gustare e apprezzare i tesori della nostra terra.



Con questi assaggi è terminata la mostra e i tre giudici si sono riuniti nella cattedrale dei Rossi per decretare i nomi dei cinque finalisti e tra questi il vincitore della competizione,che si è conclusa alle ore quindici e trenta in villa Curlo dove si è svolta la premiazione della competizione artistica che ha visto come vincitore Claudio Marciano. Dopo la premiazione e la consegna dei premi, Mario Caligiuri ha chiuso la premiazione con un bellissimo discorso di elogio per Taggia, per la solida organizzazione della mostra che è riuscita a portare a Taggia nomi dichiara fama, come Vittorio Sgarbi e Carlo Bagnasco. Vittorio Sgarbi ha fatto apprezzare la sua vastissima conoscenza dell'arte, unitamente ad una gentile affabilità, rivelatrice di un persona generosa e appassionata, lontano dai clamori e dagli scontri degli spettacoli televisivi. Insomma il critico dell'arte Sgarbi ha trascorso con gli abitanti di Taggia e con le sue opere artistiche un pomeriggio di sereno e pacato incanto tanto da affermare “nella vita vi sono solo cinque o sei giorni veramente importanti ed io sono convinto, almeno per me, che questo sarà uno di quei cinque giorni e lo sarà anche per la città di Taggia”.

Andrea Oddone per LA NUOVA CORRENTE DEL LICEO G.D.CASSINI