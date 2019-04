Un nuovo stop per il campo di tiro a Triora: l'Alpi Liguri Shooter Club contro l'ordinanza del sindaco "Valuteremo un ricorso al Tar"

Futuro incerto per il campo di tiro di Triora. Nei giorni scorsi il sindaco del paese delle streghe, Massimo Di Fazio ha emanato un'ordinanza per diffidare dal praticare attività di tiro all'interno del campo del paesino, gestito dalla Alpi Liguri Shooter Club, fino a quando non saranno messe in atto le misure di sicurezza rispetto ai due sentieri vicini. In altre parole, il primo cittadino ha agito con un atto amministrativo, per quanto di sua competenza, ovvero sugli spazi pubblici comunali.