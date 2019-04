Diano Marina: domani ad Aromatica Giuliano Sperandio protagonista di uno degli show cooking e della cena a 4 mani

Giuliano Sperandio sarà il protagonista della giornata di domani ad “Aromatica, profumi e sapori della Riviera Ligure", la grande rassegna dedicata a basilico, erbe aromatiche, prodotti tipici ed eccellenze dell’agroalimentare e dell’enogastronomia.

Lo Chef originario del dianese (è nato a Diano Borganzo, frazione di Diano San Pietro) recentemente premiato ai World Restaurant Awards con il ristorante Le Clarence a Parigi, riceverà il Premio Aromatica 2019, sarà il protagonista di uno degli show cooking in programma e della cena a 4 mani di domani sera con Roberto Rollino (Ristorante La Femme). Chef riservato, attento al dettaglio e amante della materia prima è un cultore della semplicità e dell’equilibrio. L’Amministrazione Comunale di Diano Marina ha deciso di conferirgli il riconoscimento per premiare l’attaccamento al territorio che Sperandio manifesta tanto nel suo lavoro che nel quotidiano.

Aromatica 2019 è organizzata, per conto del Comune di Diano Marina, da Gestioni Municipali Spa. Si avvale del sostegno di Regione Liguria e Camera di Commercio Riviere di Liguria, del patrocinio di Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, Regione Liguria, Provincia di Imperia, Prefettura di Imperia, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Associazione Nazionale Città dell'Olio, Istituto Regionale per la Floricoltura, Distretto Florovivaistico della Liguria e della collaborazione dei Comuni del Golfo Dianese (Cervo, Diano Arentino, Diano Castello, Diano San Pietro, San Bartolomeo al Mare, Villa Faraldi), di Confcommercio e Federalberghi del Golfo Dianese.

Sponsor della manifestazione sono: Supermercati Pam Arimondo, Banca d’Alba, Olio Raineri, Rete d’impresa Vite in Riviera, Electrolux Grandi Impianti, Generali Assicurazioni, Tim Store Imperia, RaveraBio, Bordiga, Fratelli Porro, Birra Confine e Latte Alberti.



Sito Internet: www.aromaticadianese.it

E-mail: aromaticadianese@gmail.com

Facebook: AromaticaDianese

Instagram: aromaticadianese

Twitter: aromaticadiano

Informazioni per il pubblico:

UFFICIO IAT (dal 1° aprile 2019)

Piazza Dante, Diano Marina IM

Telefono: +39 327 629 2339

iat@gestionimunicipali.com