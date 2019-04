Elezioni Sanremo: Daniela Santanchè e Ignazio La Russa al point del candidato sindaco Sergio Tommasini

Tappa a Sanremo per il senatore e Vice Presidente del Senato, Ignazio La Russa e la senatrice, candidata alle elezioni europee, Daniela Santanchè, ospiti questo pomeriggio al point elettorale del candidato sindaco del centro destra unito Sergio Tommasini.

I due esponenti di Fratelli d’Italia, sono arrivati accompagnati dall'assessore regionale al Turismo e candidato all'Europarlamento, Gianni Berrino e dal coordinatore regionale ligure di Fratelli d'Italia, Massimiliano Iacobucci.

Numerose le persone che si sono presentate al point per incontrare gli esponenti del partito guidato da Giorgia Meloni. “Avevo già avuto modo di conoscere La Russa e Santanché agli Stati Generali del Turismo al Casinò di Sanremo con Gianni Berrino. Oggi siamo di nuovo qua a parlare con loro e condividere la loro esperienza per darmi ancora più forza” ha confermato Tommasini ai giornalisti.

“Sono orgoglioso, non solo di portare il sostegno convinto di tutto il partito e di tutto il centro destra a Sergio Tommasini, ma soprattuto sono contento di venire a Sanremo. Il sindaco di Sanremo è un’autorità che vale come il Ministro. Perché votare per noi e per Tommasini? Qui al point c’è scritto “28 giorni al nuovo inizio”: un nuovo inizio per Sanremo ma c’è bisogno anche di un nuovo inizio per l’Europa che amiamo ma vogliamo cambiare profondamente” ha evidenziato Ignazio La Russa.

“Siamo orgogliosi di essere al fianco di un candidato che ha le caratteristiche giuste di tutto lo spirito del centro destra, credo che Tommasini conosca bene quali siano i bisogni di questa comunità - ha sottolineato Daniela Santanché - A Sanremo è venuto il tempo di cambiare con un’amministrazione che sia vicina ai cittadini. Sono anche qui anche nella veste di candidata al Parlamento europeo per Fratelli d’Italia. Le battaglie da fare sono tante, siamo stati maltrattati (..) dai precedenti governi che ci hanno svenduto per farci diventare il più grande centro profughi di Europa e anche Sanremo non è esente da quello che è stato fatto dai governi di sinistra. Abbiamo visto delle coste meravigliose che vanno difese con un voto per Fratelli d’Italia. Più voti a Fdl vuol dire anche disgiungere gli amici della Lega dai grillini”.

Soddisfazione ed emozione per l’assessore regionale al Turismo e candidato all'europarlamento Gianni Berrino: “Avere come ospiti Ignazio La Russa e Daniela Santanché per la campagna alle europee e per Sergio Tommasini sindaco è un grande onore - ha detto ai giornalisti - Ai temi che vogliamo portare in Europa, ne aggiungo uno: il blocco navale. Non è possibile che l’Italia sia sotto scacco di questa immigrazione senza regole che ci ha governato negli ultimi anni. Vogliamo un’Europa diversa, noi come Fratelli d’Italia vogliamo andare in Europa per un’Italia sovrana, per portare la nostra cultura, tradizione e non essere la ruota di scorta di Germania e Francia”.

“Per Fratelli d’Italia è una giornata importante - ha affermato Massimiliano Iacobucci - abbiamo girato quasi tutta la Liguria con i nostri parlamentare per lanciare il messaggio di una politica seria, sana. A Sanremo ce n’è bisogno come a Ventimiglia e ad Albenga. Il contributo che vogliamo dare al centro destra e alle nostre città è quello di portare persone, uomini, donne e programmi che possano riportare il buon governo nelle nostre città, nel nostro territorio. A Sanremo è sotto gli occhi di tutti il disastro amministrativo di questi 5 anni, noi che noi, il 26 di maggio con Sergio Tommasini e la coalizione di centro destra, spazzeremo via per dare anche a Sanremo un’immagine migliore ed un buon governo per i cittadini”.