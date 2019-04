Elezioni Sanremo: Alberto Biancheri suona la carica e fa il tutto esaurito all’Ariston, in 1.900 per la presentazione delle liste (Foto e Video)

Inizia la volata finale. Alle elezioni del prossimo 26 maggio mancano meno 30 giorni e Alberto Biancheri punta alla riconferma contento sull’appoggio della squadra che già lo ha sostenuto nel 2014, con l’aggiunta di Sanremo Attiva.

Questo pomeriggio la squadra-Biancheri ha fatto il tutto esaurito al Teatro Ariston. Circa 1.900 persone si sono date appuntamento per dimostrare il proprio sostegno al sindaco uscente in occasione della presentazione delle cinque liste che lo sosterranno nella corsa alla riconferma. Raggiunta la capienza massima del Teatro, molti sono rimasti al di fuori in attesa di un posto in piedi.

La convention dell'Ariston si è aperta con l'esibizione del violinista sanremese Davide Laura, sullo sfondo le foto di Sanremo. Poi la presentazione delle cinque liste, ognuna introdotta da un video dedicato e ispirato alle grandi imprese dell'uomo. Terminata la presentazione delle liste, con i 116 candidati sul palco, si è esibito il tenore Gaetano Labalestra.

Una gallery di immagini che hanno ripercorso i 5 anni di amministrazione ha introdotto la presentazione del candidato sindaco Alberto Biancheri. “Siamo più di duemila - ha detto Biancheri dal palco - oggi non serve nemmeno rispondere agli altri, la nostra risposta è questa”.

“Grazie a tutti coloro che stanno lavorando per noi, siamo una grande squadra - ha proseguito Biancheri dal palco - siamo qui e non ci importa di dove ci collocano, a destra o a sinistra, siamo qui e vogliamo fare per la nostra città. Faremo un percorso straordinario insieme a voi. Abbiamo di fronte ancora 29 giorni, daremo il massimo, abbiamo delle sfide importanti ma siamo qui anche per raccontare quale sarà il nostro progetto”. In un video il candidato sindaco Biancheri ha poi esposto la “nostra visione di città”.

“Le promesse non ci piacciono, ma pensiamo che questa città abbia bisogno di infrastrutture e di parcheggi - ha aggiunto dal palco Alberto Biancheri - per fare tutto questo ci servono le persone e abbiamo stanziato i fondi per 37 nuove assunzioni a Palazzo Bellevue, abbiamo stanziato anche oltre 1 milione di euro per le scuole. In questa città dobbiamo ripartire dai parcheggi, piazza Eroi non è un sogno e c'è già un progetto preliminare che è partito. È possibile anche grazie ai lavori dello scolmatore del rio San Francesco, non è un sogno ma realtà. Dobbiamo affrontare il discorso della ex stazione, riqualificare la zona. C'è il discorso del porto vecchio, sono serenissimo su questa questione. In questi 5 anni e per tutto il corso della mia vita non devo rendere conto a nessuno, le cose che facciamo le facciamo per questa città, altrimenti sono io il primo ad andare a casa. È importante andare avanti”.

Ecco la composizione delle cinque liste.

Alberto Biancheri Sindaco: Alessandro Sindoni, Domenico Alessi detto ‘Mimmo’, Renzo Paolo Balbo, Norena Ballarini, Marcello Bozzelli, Alessandro Castagnino, Fiorella Castellazzi, Anna Cavalcante, Davide Costo, Giuseppe Faraldi, Nadia Giancola, Angela Giusto, Renato Grinda, Alberto Guasco, Alberto Guglielmi Manzoni, Cristina Lanteri Roglio, Daniela Lantero, Lorenzo Marcucci, Paolo Masselli, Mauro Menozzi, Simona Moraglia, Lia Motta, Corrado Puma, Sara Tonegutti

Sanremo al Centro: Alessandro Il Grande, Federica Adorno, Alan Arrigo, Anna Maria Asseretto, Caterina Bergo, Carlo Biancheri, Gianluigi Borriello, Federico Carri, Giorgio Casagrande, Giampaolo Cibien, Adriana Cutellè, Giuseppe Ferrea detto ‘Pino’, Gianluca Giacchero, Alessandro Marenco, Lorenzo Micolucci, Ester Moscato, Giovanna Maria Negro, Eugenio Nocita, Silvana Ormea, Martina Scotti, Davide Siri, Tommaso Ventimiglia detto ‘Tommy’, Marco Viale, Maria Grazia Vistola

Avanti Insieme: Claudio Anfosso, Umberto Bellini detto ‘Titti’, Cesare Borghi, Serena Burgo, Antonella Cabrini, Roberta Canovi, Federico Carion, Riccardo Cavestri, Alessia Chichi, Francesca Crespi, Paola Forneris, Ettore Guazzoni, Enzo Iussi, Ethel Moreno, Luigi Muscio, Stefania Orrù, Claudia Parisi, Enrica Pavoli, Alex Penna, Paola Raffaglio, Giancarlo Rilla, Massimo Rossano, Luigi Terranova, Lorenzo Vigo

Partito Democratico e Progressisti: Marco Torre, Caterina Pireri detta ‘Costanza’, Mario Robaldo, Achille Berardini, Angelo Bregliasco, Maria Teresa Bisterzo, Giovanna Laura Carlutto, Marco Cassini, Sandro Cum, Sonia De Masi, Flavio Di Malta, Massimo Donzella, Gabriella Formica, Luisa Gonella, Christian Gullone, Claudio Mastrantuono, Demetrio Messineo, Ouahida Oujjet in Ouriemchi, Alessandra Pavone, Alessandra Pozzato, Flavio Rutolo, Giorgio Trucco, Emanuela Valentino, Chiara Volpi

Sanremo Attiva: Lucia Carmela Artusi, Sonia Balestra, Maria Rita Caprini, Andrea Casellato, Alessandra Ceriolo, Marisa Civenti, Raffaella D’Amato, Cesare Depaulis, Liliana Di Falco, Claudio Franco, Gabriele Franza, Monica Maltagliati, Laura Occhialini, Teresa Romano, Andrea Serra, Paola Silvano, Simone Giovanni Suter, Maria Rosaria Vitaliano, Robert Von Hackwitz

