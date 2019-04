CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, sabato 27 aprile

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Tabarin del cinema Centrale di Sanremo



SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

- AVENGERS ENDGAME – ore 21.30 – di Joe Russo, Anthony Russo - con Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson – Azione/Fantastico - "Il più grande dispiegamento di supereroi pronti a sacrificare tutto nel tentativo di sconfiggere il potente Thanos, prima che il suo impeto di devastazione e rovina porti alla fine dell'universo…”

Voto della critica: ***



Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

- AVENGERS ENDGAME (3D) – ore 17.00 - 20.30 – di Joe Russo, Anthony Russo - con Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson – Azione/Fantastico - "Il più grande dispiegamento di supereroi pronti a sacrificare tutto nel tentativo di sconfiggere il potente Thanos, prima che il suo impeto di devastazione e rovina porti alla fine dell'universo…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- AVENGERS ENDGAME – ore 15.54 - 21.00 – di Joe Russo, Anthony Russo - con Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson – Azione/Fantastico - "Il più grande dispiegamento di supereroi pronti a sacrificare tutto nel tentativo di sconfiggere il potente Thanos, prima che il suo impeto di devastazione e rovina porti alla fine dell'universo…”

Voto della critica: ***

- AFTER – ore 19.00 – di Jenny Gage - con Josephine Langford, Hero Fiennes-Tiffin, Selma Blair, Inanna Sarkis, Shane Paul McGhie – Drammatico/Sentimentale - "Tessa, una ragazza riservata, con una madre apprensiva e un fidanzato perfetto, ama pensare di avere il controllo sulla sua vita; al suo primo giorno di college, questa sua convinzione viene smontata non appena incontra Hardin…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- DUMBO – ore 16.00 - 18.00 – di Tim Burton - con Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito, Eva Green, Alan Arkin, Finley Hobbins - Fantastico - "Max Medici, proprietario di un circo, assume l'ex star Holt Farrier insieme ai figli Milly e Joe per occuparsi di un elefante appena nato le cui orecchie sproporzionate lo rendono lo zimbello di un circo già in difficoltà. Quando si scopre che Dumbo sa volare, il circo riscuote un incredibile successo attirando l'attenzione del persuasivo imprenditore V.A. Vandevere che recluta l'insolito elefante per il suo nuovo straordinario circo, Dreamland. Dumbo vola sempre più in alto insieme all'affascinante e spettacolare trapezista Colette Marchant finché Holt scopre che, dietro alla sua facciata scintillante, Dreamland è pieno di oscuri segreti…”

Voto della critica: ***

- IL CAMPIONE – ore 20.00 - 21.45 – di Leonardo D'Agostini - con Stefano Accorsi, Andrea Carpenzano, Ludovica Martino, Mario Sgueglia, Camilla Semino Favro – Commedia/Drammatico - "Giovanissimo, pieno di talento, indisciplinato, ricco e viziato. Christian Ferro è una rockstar del calcio tutta genio e sregolatezza, il nuovo idolo che ha addosso gli occhi dei tifosi di un'intera città e della serie A. Valerio Fioretti, solitario e schivo, con problemi economici da gestire e un'ombra del passato che incombe sul presente, è il professore che viene affiancato al giovane goleador quando - dopo l'ennesima bravata - il Presidente del club decide che è arrivato il momento di impartirgli un po' di disciplina. Tra i due all'inizio saranno scintille, ma presto si troveranno l'uno accanto all'altro, generando un legame che farà crescere e cambiare entrambi…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- WONDER PARK – ore 15.30 - 17.15 – di David Feiss – Animazione - "June, una ragazza piena d'immaginazione, scopre nel bosco un incredibile parco divertimenti - chiamato Wonderland. Nonostante sia pieno di fantastiche giostre e animali parlanti, il parco si trova in uno stato di grande caos. La ragazza scoprirà presto che Wonderland è frutto della sua immaginazione ed è lei l'unica in grado di riportare tutto all'ordine. Insieme a questi animali fantastici, June dovrà salvare questo posto magico, riportando la meraviglia in Wonderland…”

Voto della critica: ***

- UN’ALTRA VITA – MUG – ore 19.30 - 21.30 – di Malgorzata Szumowska - con Mateusz Kosciukiewicz, Agnieszka Podsiadlik, Malgorzata Gorol, Anna Tomaszewska, Dariusz Chojnacki - Drammatico - "Jacek lavora in un cantiere vicino al confine polacco-tedesco dove viene costruita la statua più grande del mondo del Gesù. Ma la sua vita cambia all'improvviso a causa di un terribile incidente sul lavoro che lo deturpa completamente. Dopo un'operazione innovativa gli viene praticato un trapianto della faccia. Tornato nella sua città natale è celebrato come un eroe nazionale, ma non si riconosce più allo specchio e nessuno di fatto lo riconosce. Per tutti è un perfetto estraneo…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- SHAZAM! – ore 15.30 – di David F. Sandberg - con Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong, Jack Dylan Grazer, Faithe Herman – Azione/Fantascienza/Fantasy - "Billy Batson è un ragazzino capace di tramutarsi, pronunciando la parola magica ‘Shazam!’, in un eroe la cui forza è paragonabile a quella di Superman. Billy però dovrà presto mettere da parte il divertimento che deriva dai suoi nuovi superpoteri per affrontare le forze del male controllate dal Dr. Thaddeus Sivana…”

Voto della critica: ***

- LA LLORONA – ore 17.45 - 19.45 - 21.30 – di Michael Chaves - con Linda Cardellini, Raymond Cruz, Patricia Velasquez, Marisol Ramirez, Sean Patrick Thomas - Horror/Thriller - "La Llorona, donna piangente, ha la colpa di aver annegato i suoi figli in preda ad un raptus di rabbia e gelosia, per poi gettarsi nello stesso fiume, disperata. Ora le sue lacrime sono eterne e letali, e tutti coloro che sentono di notte il suo richiamo mortale sono condannati. Negli anni '70 a Los Angeles, La Llorona si aggira nella notte alla ricerca di bambini. Un'assistente sociale non prende sul serio l'inquietante avvertimento di una madre in difficoltà sospettata di mettere in pericolo i bambini, e presto sarà proprio lei, insieme ai suoi figli, ad essere risucchiata in uno spaventoso regno soprannaturale…”

Voto della critica: ***



Centrale (tel. 0184 597822)

- MA COSA CI DICE IL CERVELLO – ore 15.30 - 17.30 - 19.30 - 21.30 – di Riccardo Milani - con Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Tomas Arana, Teco Celio, Remo Girone, Vinicio Marchioni - Commedia - "Giovanna è una donna dimessa, addirittura noiosa, che si divide tra il lavoro al Ministero e gli impegni scolastici di sua figlia Martina. Dietro questa scialba facciata, Giovanna in realtà è un agente segreto, impegnato in pericolosissime missioni internazionali. In occasione di una rimpatriata tra vecchi compagni di liceo, i gloriosi ‘Fantastici 5’, tra ricordi e risate, Giovanna ascolta le storie di ognuno e realizza che tutti, proprio come lei, sono costretti a subire quotidianamente piccole e grandi angherie al limite dell'assurdo. Con tutti i mezzi a sua disposizione e grazie ai più stravaganti travestimenti, darà vita a situazioni esilaranti che serviranno a riportare ordine nella sua vita e in quella delle persone a cui vuole bene…”

Voto della critica: ***



Tabarin (tel. 0184 597822)

Tripla Programmazione

- A SPASSO CON WILLY – ore 15.45 – di Eric Tosti – Animazione - "Il giovane Willy, a seguito della distruzione della loro nave spaziale, perde i suoi genitori con cui viaggiava nello spazio. La sua capsula di riserva atterra su un pianeta selvaggio e inesplorato. Con l'aiuto di Buck, un robot di sopravvivenza, dovrà resistere fino all'arrivo di una missione di salvataggio. Nel frattempo, Willy, Buck e Flash, una creatura aliena con cui hanno stretto amicizia, decidono di scoprire il pianeta, la sua fauna, la flora ... ma anche i suoi pericoli…”

Voto della critica: ***

- LE INVISIBILI – ore 17.30 - 19.15 - 21.30 – di Louis-Julien Petit - con Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky, Déborah Lukumuena, Sarah Suco - Commedia - "Quattro assistenti sociali lavorano presso l'Envol, un centro diurno che fornisce assistenza alle donne senza fissa dimora. Quando il Comune decide di chiuderlo, le quattro donne si lanciano in una missione impossibile: dedicare gli ultimi mesi a trovare un lavoro al variopinto gruppo delle loro assistite, abituate a vivere in strada. Violando ogni regola e incappando in una serie di equivoci, riusciranno infine a dimostrare che la solidarietà al femminile può fare miracoli?…”

Voto della critica: ***



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- AVENGERS ENDGAME – ore 16.00 - 21.00 – di Joe Russo, Anthony Russo - con Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson – Azione/Fantastico - "Il più grande dispiegamento di supereroi pronti a sacrificare tutto nel tentativo di sconfiggere il potente Thanos, prima che il suo impeto di devastazione e rovina porti alla fine dell'universo…”

Voto della critica: ***



Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- WONDER PARK – ore 16.15 – di David Feiss – Animazione - "June, una ragazza piena d'immaginazione, scopre nel bosco un incredibile parco divertimenti - chiamato Wonderland. Nonostante sia pieno di fantastiche giostre e animali parlanti, il parco si trova in uno stato di grande caos. La ragazza scoprirà presto che Wonderland è frutto della sua immaginazione ed è lei l'unica in grado di riportare tutto all'ordine. Insieme a questi animali fantastici, June dovrà salvare questo posto magico, riportando la meraviglia in Wonderland…”

Voto della critica: ***

- LA LLORONA - ore 20.45 - 22.40 – di Michael Chaves - con Linda Cardellini, Raymond Cruz, Patricia Velasquez, Marisol Ramirez, Sean Patrick Thomas - Horror/Thriller - "La Llorona, donna piangente, ha la colpa di aver annegato i suoi figli in preda ad un raptus di rabbia e gelosia, per poi gettarsi nello stesso fiume, disperata. Ora le sue lacrime sono eterne e letali, e tutti coloro che sentono di notte il suo richiamo mortale sono condannati. Negli anni '70 a Los Angeles, La Llorona si aggira nella notte alla ricerca di bambini. Un'assistente sociale non prende sul serio l'inquietante avvertimento di una madre in difficoltà sospettata di mettere in pericolo i bambini, e presto sarà proprio lei, insieme ai suoi figli, ad essere risucchiata in uno spaventoso regno soprannaturale…”

Voto della critica: ***



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- MA COSA CI DICE IL CERVELLO – ore 16.00 - 20.30 - 22.30 – di Riccardo Milani - con Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Tomas Arana, Teco Celio, Remo Girone, Vinicio Marchioni - Commedia - "Giovanna è una donna dimessa, addirittura noiosa, che si divide tra il lavoro al Ministero e gli impegni scolastici di sua figlia Martina. Dietro questa scialba facciata, Giovanna in realtà è un agente segreto, impegnato in pericolosissime missioni internazionali. In occasione di una rimpatriata tra vecchi compagni di liceo, i gloriosi ‘Fantastici 5’, tra ricordi e risate, Giovanna ascolta le storie di ognuno e realizza che tutti, proprio come lei, sono costretti a subire quotidianamente piccole e grandi angherie al limite dell'assurdo. Con tutti i mezzi a sua disposizione e grazie ai più stravaganti travestimenti, darà vita a situazioni esilaranti che serviranno a riportare ordine nella sua vita e in quella delle persone a cui vuole bene…”

Voto della critica: ***



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- AVENGERS ENDGAME – ore 16.00 - 21.00 – di Joe Russo, Anthony Russo - con Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson – Azione/Fantastico - "Il più grande dispiegamento di supereroi pronti a sacrificare tutto nel tentativo di sconfiggere il potente Thanos, prima che il suo impeto di devastazione e rovina porti alla fine dell'universo…”

Voto della critica: ***



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

AVENGERS ENDGAME (2D) – ore 15.00 - 18.00 - 21.15 – di Joe Russo, Anthony Russo - con Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson – Azione/Fantastico - "Il più grande dispiegamento di supereroi pronti a sacrificare tutto nel tentativo di sconfiggere il potente Thanos, prima che il suo impeto di devastazione e rovina porti alla fine dell'universo…”

Voto della critica: ***



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Doppia Programmazione

- WONDER PARK – ore 16.00 – di David Feiss – Animazione - "June, una ragazza piena d'immaginazione, scopre nel bosco un incredibile parco divertimenti - chiamato Wonderland. Nonostante sia pieno di fantastiche giostre e animali parlanti, il parco si trova in uno stato di grande caos. La ragazza scoprirà presto che Wonderland è frutto della sua immaginazione ed è lei l'unica in grado di riportare tutto all'ordine. Insieme a questi animali fantastici, June dovrà salvare questo posto magico, riportando la meraviglia in Wonderland…”

Voto della critica: ***

AVENGERS ENDGAME (3D) – ore 18.00 - 21.15 – di Joe Russo, Anthony Russo - con Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson – Azione/Fantastico - "Il più grande dispiegamento di supereroi pronti a sacrificare tutto nel tentativo di sconfiggere il potente Thanos, prima che il suo impeto di devastazione e rovina porti alla fine dell'universo…”

Voto della critica: ***



Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- MA COSA CI DICE IL CERVELLO – ore 16.00 - 18.30 - 21.00 – di Riccardo Milani - con Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Tomas Arana, Teco Celio, Remo Girone, Vinicio Marchioni - Commedia - "Giovanna è una donna dimessa, addirittura noiosa, che si divide tra il lavoro al Ministero e gli impegni scolastici di sua figlia Martina. Dietro questa scialba facciata, Giovanna in realtà è un agente segreto, impegnato in pericolosissime missioni internazionali. In occasione di una rimpatriata tra vecchi compagni di liceo, i gloriosi ‘Fantastici 5’, tra ricordi e risate, Giovanna ascolta le storie di ognuno e realizza che tutti, proprio come lei, sono costretti a subire quotidianamente piccole e grandi angherie al limite dell'assurdo. Con tutti i mezzi a sua disposizione e grazie ai più stravaganti travestimenti, darà vita a situazioni esilaranti che serviranno a riportare ordine nella sua vita e in quella delle persone a cui vuole bene…”

Voto della critica: ***



VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

- AVENGERS ENDGAME – ore 17.00 - 20.45 – di Joe Russo, Anthony Russo - con Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson – Azione/Fantastico - "Il più grande dispiegamento di supereroi pronti a sacrificare tutto nel tentativo di sconfiggere il potente Thanos, prima che il suo impeto di devastazione e rovina porti alla fine dell'universo…”

Voto della critica: ***



DOLCEACQUA



Cinema Cristallo (tel. 0184 206 324)

- WONDER PARK – ore 17.30 (in lingua inglese) - 21.00 – di David Feiss – Animazione - "June, una ragazza piena d'immaginazione, scopre nel bosco un incredibile parco divertimenti - chiamato Wonderland. Nonostante sia pieno di fantastiche giostre e animali parlanti, il parco si trova in uno stato di grande caos. La ragazza scoprirà presto che Wonderland è frutto della sua immaginazione ed è lei l'unica in grado di riportare tutto all'ordine. Insieme a questi animali fantastici, June dovrà salvare questo posto magico, riportando la meraviglia in Wonderland…”

Voto della critica: ***





Legenda - Giudizi della critica film in da 1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it