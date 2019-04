Elezioni Sanremo: il Candidato Lorenzo Marcucci della Lista civica Alberto Biancheri Sindaco replica alle affermazioni di Olmo Romeo relative ai lavori al mercato annonario

Il candidato Lorenzo Marcucci della lista civica Alberto Biancheri Sindaco replica alle affermazioni di Olmo Romeo relative ai lavori al mercato annonario: ”I miei genitori sono operatori del mercato annonario, come chiunque, sarebbero ben lieti di percepire un 'equo indennizzo' ma ahimé credo che questa sia una sparata elettorale per ottenere qualche voto. Il regolamento Cosap parla infatti chiaro: all'art15, in tema di sospensione delle concessioni, si prevede che 'E' facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari (..)'. Offrire un indennizzo sarebbe un atto viziato dalla violazione di legge e dunque annullabile.