Elezioni amministrative: campagna elettorale basata su un'immagine negativa della città, la presa di posizione del candidato Carlo Biancheri

Il candidato Carlo Biancheri, della lista Sanremo al Centro, manifesta la sua preoccupazione per le conseguenze dei contenuti di una campagna elettorale basata su un'immagine negativa di Sanremo.

Dopo mesi di campagna elettorale il candidato Carlo Biancheri, della lista Sanremo al Centro, interviene manifestando la sua preoccupazione per le eventuali conseguenze sull’immagine della città.

“Come albergatore - dice Carlo Biancheri - sono seriamente preoccupato delle conseguenze di questa comunicazione negativa che distorce le reali condizioni in cui versa la nostra città. Trasmettere determinati contenuti, tramite tutti i canali di comunicazione, non rende giustizia a quanto di buono ha concretizzato, e non solo promesso, l’Amministrazione Biancheri in questi anni, e compromette l’impegno di noi singoli operatori del turismo nel promuovere le oggettive bellezze del territorio, cercando di attrarre nuovi flussi turistici.

Abitualmente chiedo riscontro ai miei clienti e con piacere ed orgoglio, ho riscontrato che il degrado tanto sbandierato da Sergio Tommasini ed i suoi sodali, non viene assolutamente percepito: sembrerà strano, ma Sanremo appare agli occhi di chi la visita una città bella e godibile. Io stesso, accompagnando nei giorni scorsi un gruppo di miei ospiti in un tour nella Pigna; ho trovato il centro storico decoroso, pulito e sicuro.

Slogan strumentali, avulsi dalla realtà, non basati sui fatti, ma solo su tendenze di comunicazione nazionale, possono incidere in modo disastroso sul tessuto economico della nostra città, determinando conseguenze negative sia nell’immediato, sia nel lungo periodo, soprattutto se questa disinformazione è divulgata anche in momenti di grande affluenza turistica e sfruttando i canali web, in cui le immagini rimangono nel tempo.

Sicuramente verrò tacciato di non voler vedere i problemi in cui versa la città, sicuramente non tutto può funzionare come si vorrebbe. Ciò non toglie che Sanremo è una bellissima città, non solo per me, ma anche per le migliaia di turisti che vi giungono ogni anno. Difendiamo la nostra immagine”.