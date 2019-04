Montalto Carpasio: Museo della Lavanda, l'amministrazione propone l'affidamento ad associazioni ed enti del territorio

C'è tempo fino al 16 maggio per presentare la candidatura per l'affidamento del Museo della Lavanda di Montalto Carpasio. A febbraio il sindaco Mariano Bianchi aveva preannunciato l'intenzione di arrivare alla riapertura di questo spazio attraverso un avviso per manifestazione di interesse (LINK).



Il documento è stato pubblicato nei giorni scorsi e propone l'affidamento per due anni dei locali di via Castello 3, rivolgendosi ad associazioni ed enti no-profit attive sul territorio. Non si tratta di un bando per l'affidamento quanto di una indagine conoscitiva per valutare se vi siano soggetti interessati. Sarà poi a discrezione del Comune procedere al perfezionamento di questo percorso.



L'amministrazione chiede al futuro gestore che vengano rispettati minimi orari di apertura: a giugno, luglio e settembre tutti weekend ed un giorno infrasettimanale; ad agosto tutti i giorni; i restanti mesi su prenotazione. L’obiettivo è di rimettere in funzione uno spazio espositivo che potrebbe attrarre turisti sul territorio ma che potrebbe essere di interesse per altre associazioni, enti e scuole. A chi si aggiudicherà la gestione verrà chiesto il pagamento delle utenze e la stipula di un’assicurazione per la tutela di volontari e visitatori. In cambio, l’amministrazione comunale coprirà le spese di RSU, per la riattivazione ed il collaudo dell’ascensore presente nell’immobile e si farà carico di stipulare una ulteriore assicurazione di responsabilità civile per la parte muraria dello stabile.



Il museo situato a Carpasio chiuse i battenti tra le polemiche nel 2016 e da allora non se ne è più sentito parlare. Un peccato, considerando il grande investimento fatto su di esso tanto dall'allora amministrazione comunale quanto dagli abitanti. Del resto, la lavanda fa parte della storia di questo paesino e della Valle Argentina.