Riva Ligure: l'ex consigliere Enza Nicodemo ringrazia Paolo Balloni per il suo operato

L'ex consigliere comunale Enza Nicodemo interviene con una mail alla nostra redazione per ringraziare il consigliere Paolo Balloni per il suo operato di questi anni.

Scrive Nicodemo: “Consigliere Balloni apprendo il comunicato del tuo 'no' alle prossime elezioni, con tutte le motivazioni che condivido. Ho capito che non puoi fare qualcosa in cui non credi e in questo momento non credi che ci possa essere, almeno nell'immediato, un mutamento in positivo davvero importante del quale la politica cittadina avrebbe invece urgente bisogno. La ragione, secondo me, è palese: gli attori principali resteranno, con elevata probabilità, in gran parte, se non totalmente, gli stessi. Negli anni trascorsi esserci è servito a "contenere" coloro che si sentono padroni delle sorti del paese. Potrai osservare, controllare e valutare ciò che accadrà, con la cognizione che ti deriva dall'esperienza di questi anni, ma dalla postazione dei cittadini, che dovrebbe essere una postazione privilegiata e non sottoposta o sottomessa a quella di consiglieri comunali, loro semplici rappresentanti. Alle persone libere non serve avere una poltrona istituzionale, in un modo continuativo, per essere al servizio della collettività. Penso che per te in questi anni ogni persona ha avuto un suo valore e ti rimarranno nel cuore, più di tutte le persone semplici, gli eroi invisibili del quotidiano che portano avanti con dignità la loro vita. Tu consigliere rimarrai nel cuore di tutti quelli che hanno creduto in te. La sottoscritta che per cinque anni ha collaborato direttamente al tuo fianco e per altri cinque indirettamente ti dice grazie per tutto quello che hai fatto con dignità, professionalità e trasparenza per il paese e ti augura ancora tante soddisfazioni per tutto quello in cui credi”.