Riva Ligure: ecco 'Riva' la lista a sostegno del Sindaco Giorgio Giuffra, presentati candidati e programma

Dopo la partenza della campagna elettorale a Riva Ligure, questa mattina è stata presentata la lista che sostiene l'attuale Sindaco e candidato Giorgio Giuffra, in corsa per il secondo mandato. Per il momento Giuffra sembra avere la vittoria in tasca, considerando che non si sono ancora presentati altri candidati a sindaco. Il primo cittadino ha deciso di puntare la campagna elettorale su messaggi forti, dando un’idea di ciò che è stato realizzato in questi 5 anni di mandato, lavorando per argomento.

L'INTERVISTA A GIORGIO GIUFFRA





Non è un caso. Infatti l’idea è che concetti dall’accezione negativa vengano confrontati con l’azione amministrativa, ovvero quanto fatto, scritto nel verso giusto. Un altro aspetto è la presenza di un’espressione rafforzativa ‘Di più’, per far vedere come sia stato fatto qualcosa in aggiunta rispetto agli obiettivi di programma.

La squadra per Giuffra sarà composta da alcune forze dell’amministrazione uscente: Franco Nuvoloni, Francesco Benza, Martina Garibaldi, Giordana Castore e Giuseppe Grasso. Con loro anche nuovi componenti: Fabrizio Bianchi, Silvia Boeri, Valeria Brignolo, Caterina Gatti e Rosetta Sabatino.

"Vincere o non vincere dipende dal 50+1 di affluenza - ha detto Giuffra presentando la 'squadra' - ma non voglio adottare lo stratagemma delle liste 'civetta'. Se si vince si vince tutti insieme se si perde si perde tutti insieme. Abbiamo deciso di riproporre la nostra candidatura in adesione con il lavoro degli ultimi 5 anni. 5 anni che hanno sortito molti risultati positivi per Riva Ligure. Andiamo avanti con fiducia in un percorso che ha visto Riva Ligure cambiare, ora dobbiamo andare avanti nel verso giusto. In maniera propositiva, senza rancore e con il sorriso".

"Mi sono impegnato a comporre una lista il più possibile aderente alla realtà locale. Voglio una squadra operativa fin da due giorni dopo lo scrutinio, nominando la giunta non di martedì ma di mercoledì. Una scelta scaramantica quella di aspettare un giorno in più. - confida il primo cittadino - La giunta sarà nel segno della continuità perchè non deve perdere tempo e lavorare su progetti seri. Anche perché abbiamo ottenuto negli ultimi giorni un finanziamento di 445mila euro per i danni subiti durante gli eventi meteo di novembre che verranno così ripartiti: 400mila euro per la difesa dell’abitato in prossimità di corso Villaregia e 45mila euro per completare la viabilità di accesso al depuratore consortile, una viabilità che non sia più in zone a rischio esondazione".



“I candidati uscenti, sono persone che hanno maturato esperienze in campo amministrativo mentre le nuove sono provenienti da mondi di diversi sia dal punto di vista professionale che per età. Quindi porteranno un contributo nuovo ed importanti. Tutti saranno coinvolti e tutti avranno delle deleghe ma ho pensato di riconfermare nei ruoli gli attuali amministratori” - conclude.



Poi arriva una risposta alle critiche mosse nell'ultimo periodo dai rappresentanti dei gruppi di opposizione: “Le minoranze uscenti mi hanno attaccato sul fatto che ci sarà una lista unica. Penso che sia il canto del cigno e non vado oltre. Non penso sia corretto esprimere un giudizio sul loro operato di questi 5 anni e non mi pare che debba scendere al loro livello visto che hanno offeso anche i cittadini di Riva Ligure”.



“In questi 5 anni abbiamo fatto bene. Avremo fatto anche degli errori è mia responsabilità. Chi non fa non sbaglia. - sottolinea Giuffra - Abbiamo combattuto l’egoismo, mettendo in campo politiche sociali mirate, andando verso una comunità più altruista. Penso alla apertura della casa della salute, del centro ricreativo per gli anziani, abbiamo garantito 10mila ore di assistenza domiciliare all’anno le persone in difficoltà. Abbiamo cercato di fare di Riva un paese più brillante con 365 manifestazioni in 5 anni, abbiamo aperto lo spazio espositivo multimediale dedicato agli scavi di costa balenae, abbiamo reso i giovani partecipi della vita amministrativa e prima di Sanremo abbiamo aperto l’antenna di Radio Immaginaria”.



"Siamo stati dinamici. Abbiamo investito 3milioni di euro in opere pubbliche ed ottenuto 1.8 milioni di euro di finanziamenti. Abbiamo aperti 26 cantieri di importo superiore a 40mila euro. Questo per un comune come Riva Ligure credo sia un ottimo risultato".

"Siamo il primo comune della provincia di Imperia che nell’arco di un anno di raccolta differenziata porta a porta ha superato la percentuale dell’80%. Siamo il terzo comune costiero della Regione che supera queste percentuali ragguardevoli. Abbiamo eliminato 260 cassonetti stradali. Abbiamo evitato gli abbandoni di rifiuti indiscriminati che le isole ecologiche comportavano".



"Abbiamo fatto si che Riva Ligure potesse essere più sicura. Abbiamo installato 28 nuove telecamere. Abbiamo cambiato il 96% degli impianti di illuminazione passando a quelli a Led di ultima generazione ed abbiamo migliorato la sicurezza stradale investendo in dossi rialzati, impianti semaforici, illuminando gli attraversamenti pedonali".



"Al di là delle opere strategiche come il collegamento tra la parte nord del paese, dove ci sono gli edifici di edilizia economica popolare, con il centro abitato, attraverso un sottopasso. Ci sarà una maggior cura nel dettaglio. Apriremo uno sportello dedicato al decoro urbano dove un amministratore con delega, riceverà almeno una volta alla settimana, i cittadini che hanno delle segnalazioni da fare. In questo modo cerchiamo di essere più pronti e reattivi per colmare quelle lacune quotidiane".



"Riva Ligure non è mai riuscita ad ottenere fondi europei. Purtroppo non abbiamo una pianta organica che ci permette di arrivare dappertutto. Ci sono opportunità da cogliere per valorizzare Riva Ligure e magari il comprensorio di Villaregia. Progettualità che come Comune facciamo difficoltà a mettere in piedi autonomamente e quindi bisogna trovare dei bandi dedicati. Magari affidandosi a professionisti esterni. Se vogliamo far crescere Riva Ligure non bisogna lasciare nulla di intentato".