Pasquetta: in provincia di Imperia ecco i luoghi tradizionali per la classica gita 'fuori porta'

Il giorno di Pasquetta da tradizione è quello dedicato alla più classica delle gite fuori porta. Grazie al tempo che si è dimostrato clemente, quest'oggi l'entroterra con i suoi laghi ed i suoi prati ospiterà moltissime persone a caccia di un angolo per fare festa o semplicemente per godersi un pic-nic all'aria aperta. Dopo il pranzo di Pasqua, la gita del Lunedì dell'Angelo rappresenta la prima di una lunga serie, dal 25 aprile al 1° maggio, che prosegue per tutta l'estate.



Ecco i luoghi della provincia di Imperia più gettonati per la gita di pasquetta. In ambito sanremese la tradizione in questa giornata ha un solo grande luogo, il prato di San Romolo. In caso di bel tempo e temperature particolarmente miti, le spiagge rappresentano sicuramente un'altra valida opzione. Spostandoci in valle Argentina invece, troviamo alcuni luoghi simbolo. La sconfinata distesa verde rappresentata dai prati piani, subito dopo Carpasio. Infine, il borgo delle streghe, Triora, comune in cima alla vallata e tra i più rinomati a livello internazionale per la sua storia che ancora oggi si può scoprire tra i carruggi. Dove ha aperto in via provvisoria anche il Museo Etnostorico della Stregoneria, allestito all'interno di Palazzo Stella.



Nell'imperiese la pasquetta sui prati rappresenta ormai un appuntamento irrinunciabile per il popolo degli appassionati di picnic. In pineta, a Diano Castello, o sui laghi, a Lucinasco, a Lecchiore, o semplicemente sul prato di Cian Zerbo, a Pantasina. Lucinasco sarà metà di gite, escursioni, picnic sui prati e non solo. Pasquetta anche in pineta a Diano Castello.



Cambiando zona, tra le mete predilette dalle famiglie e i giovani che vivono tra Bordighera e la città di confine certamente al primo posto c’è Gouta e più precisamente il grande prato di Margheria dei Boschi sfruttato ogni anno da tantissimi come area pic-nic, per le classiche grigliate e, dato che lo spazio non manca, anche per improvvisare partite di calcio. C’è invece chi sceglie sempre la montagna ma preferisce posti più tranquilli e allora carica magari anche la tenda in macchina e punta verso Ciaixe o Negi (Perinaldo) nel prato accanto alla splendida chiesetta di San Bartolomeo dove si può godere di un panorama davvero mozzafiato.



Non manca chi alla montagna antepone il mare e si inoltra, pranzo al sacco, anche oltre confine trovando relax su qualche spiaggia come Les Sablettes della vicina Mentone. I più avventurosi infine si organizzano per sbarcare sulle meravigliose Isole Lerins situate di fronte a Cannes, una natura intatta e incontaminata ricca di storia e leggende.

Allora... dove state trascorrendo questa giornata di Pasquetta? Noi vi abbiamo consigliato alcuni luoghi per trascorrere una giornata in compagnia alla scoperta dei luoghi tradizionalmente dedicati alla gita fuori porta del Lunedì dell'Angelo. Ora tocca a voi, inviate all'indirizzo redazione@sanremonews.it o redazione@imperianews.it un selfie o una foto della vostra Pasquetta e suggerite dei luoghi per trascorrere una gita fuori porta. Pubblicheremo la vostra foto ed il vostro pensiero in una grande gallery.

Ai lettori una classica raccomandazione. Per la 'gita fuori porta' divertitevi e godetevi l'aria aperta, ma rispettate l'ambiente e, soprattutto, lasciate pulito il luogo dove avete trascorso la giornata. Il rispetto del verde e delle zone comuni è fondamentale per garantire la qualità della vita.