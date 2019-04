Elezioni Amministrative Ventimiglia: il candidato a Sindaco Antonino Falzone presenta programma e liste

Questo pomeriggio i cittadini di Ventimiglia potranno sottoscrivere le liste che sostengono il candidato a Sindaco Antonino Falzone, al point di via Hanbury, nel pomeriggio dalle 14 alle 18.

Il candidato ha anche presentato un’anteprima dei punti di programma ed anche i loghi e le liste civiche. “La città si sta preparando a scegliere quale figura possa condurla – evidenzia Antonino Falzone - per i prossimi cinque anni con la consapevolezza e la concretezza delle opere, i progetti e le manutenzioni ordinarie e straordinarie tutte, che si possono e si devono intraprendere per poter lavorare in proiezione al futuro dei nostri giovani e a quale realtà li destineremo. Si perchè è dalle scelte che facciamo oggi che nascono i presupposti per il miglioramento della qualità della vita di domani e alla nostra Città serve evidentemente intraprendere questo percorso”.

“Premetto che il lavoro che si porterà avanti giorno dopo giorno – prosegue - qualora ne avrò la possibilità con la Vostra preferenza, sarà quello di dare assoluta continuità alla manutenzione ordinaria della città che reputo non un punto di programma, ma la normalità delle prerogative di un’amministrazione comunale in quanto presentare una città pulita, sicura e organizzata è la base per un ritorno turistico e commerciale e per il piacere di vivere la città di noi tutti. Voglio condividere quelli che sono i punti che vorremmo portare avanti, alcuni dei quali di più concreta e immediata attuazione e altri su cui ci sarà da impegnarsi, ma avere un obiettivo e lavorare per il suo raggiungimento è alla base del progresso”. Sotto i punti del programma presentati.

• Realizzazione della prima città Europea nel Mediterraneo [...] progetto Alcotra. Vantaggi: sviluppo turistico, culturale, sociale e economico della città

• Costruzione di galleria a monte della città per collegare lo svincolo di uscita dell’autostrada alla zona Braie di Camporosso raccordandola con il ponte stradale sul Nervia con innesto per Vallecrosia e Bordighera (ex progetto Anas). Vantaggi: eliminazione del traffico di mezzi pesanti (Camion) e auto di solo transito in città diretti verso la Francia e Sanremo

• Costruzione di parcheggi su più livelli nei punti chiave della città quali zona centrale mercato coperto, zona Gill e zona passeggiata mare. Vantaggi: rendere più accessibile la sosta dei turisti e visitatori per gli acquisti e la frequentazione turistica e non, della città e dei frontalieri che si recano giornalmente al lavoro con il treno attraverso un sistema di abbonamenti mensili a prezzi concordati

• Costituzione dell’area pedonale di via Cavour sul modello di corso Matteotti a Sanremo. Vantaggi: agevolazione della frequentazione ai fini commerciali e turistici della città

• Implementazioni di iniziative e progetti destinati alla gioventù incluso la realizzazione di una pista di “go kart” anche per lo svolgimento di gare a livello nazionale e internazionale. Vantaggi: sviluppo turistico con arrivo di operatori da tutta Europa, creazione di un centro di ritrovo e aggregazioni per giovani e adulti

• Risistemazione e valorizzazione della zona frontaliera di San Ludovico e Ponte san Luigi d’Italia con eliminazione aiuole. Vantaggi: miglioramento dell’immagine e del decoro della città

• Sistemazione strade e rifacimento ex-novo della totalità dei marciapiedi di Ventimiglia con accesso ai disabili. Vantaggi: miglioramento dell’immagine e del decoro della città e salvaguardia dell’incolumità dei cittadini

• Raggiungimento della rete idrica e del gas alle frazioni prive del servizio e monitoraggio e pulizia di tutti gli scarichi cittadini (tombini, fogne e canali di convogliamento delle acque piovane). Vantaggi: tutte le frazioni e zone di Ventimiglia attualmente prive di accesso alla rete idrica e del gas potranno finalmente usufruirne

• Illuminazione delle frazioni e delle strade non centrali che attualmente ne sono prive. Vantaggi: miglioramento dell’immagine e del decoro della città, salvaguardia dell’incolumità dei cittadini

• Pulizia periodica del letto e greto del fiume Roya o Vantaggi: miglioramento dell’immagine e del decoro della città e salvaguardia dell’incolumità dei cittadini nel caso di condizioni meteorologiche avverse quali nubifragi e alluvioni

• Realizzazione del doppio senso di marcia nel sottopasso di collegamento con zona San Secondo dalla via [..]. Vantaggi: alleggerimento del traffico attraverso il miglioramento di un percorso alternativo

• Riapertura parcheggio lungo il fiume Roya con monitoraggio continuo del regolamento dell’afflusso di acqua sul Roya in collaborazione con il dipartimento delle Alpi Marittime francese e il servizio di protezione civile. Vantaggi: rendere più accessibile la sosta dei turisti e visitatori per gli acquisti e la frequentazione turistica e non della città

• Recupero del sentiero pedonale parzialmente esistente lungo il fiume Roya. Vantaggi: miglioramento dell’immagine e del decoro della città, creazione di un’area di attrazione turistica e di uno spazio verde per famiglie, giovani e adulti

• Realizzazione di rete urbana di collegamento con autobus da Ventimiglia a Ponte san Ludovico e ritorno a Ventimiglia via Garavan e ponte San Luigi o Vantaggi: collegamento di Mentone e frazioni di Mortola, Mortola superiore, Grimaldi, Latte a Ventimiglia

• Previsione di un punto di sosta presso il costruendo porto di Ventimiglia del collegamento già in essere del traghetto da San Remo in direzione Costa Azzurra per ulteriore sviluppo della città. Vantaggi: creazione di un’attrazione turistica collegata con San Remo e la Costa Azzurra , agevolazione della frequentazione ai fini commerciali e turistici della città, agevolazione del collegamento verso la Costa Azzurra per i frontalieri fornendo un ulteriore mezzo di collegamento

• Spostamento dell’attuale sede dell’ufficio del Turismo dall’attuale sede dislocata a locali presso il chiosco di Sant’Agostino. Vantaggi: facilitazione dell’accesso dei turisti all’ufficio turistico che attualmente è difficile da collocare e raggiungere

• Equiparazione ai fini delle agevolazioni fiscali dei pensionati frontalieri ai dipendenti frontalieri per ottenimento bonus attualmente previsto in Euro 7,500 di abbattimento dell’imponibile IRPEF. Vantaggi: salvaguardia dei diritti degli ex frontalieri ormai pensionati

• Per tutti i pensionati residenti che ricevono pensioni dall'estero proposta da inviare al governo di una imposizione sostitutiva per tali redditi di pensione con una aliquota massima del 5%. Vantaggi: salvaguardia dei diritti degli ex frontalieri ormai pensionati

• Programmazione e sponsorizzazione di iniziative culturali durante l’anno e non solo finalizzati al turismo estivo (Festa del Libro, incontri eno-gastronomici, eventi musicali). Vantaggi: creazione di attrazioni e eventi che attraggano turismo nazionale e internazionale per ravvivare finalmente tutte le attività commerciali della città e garantire un posto di rilevanza a Ventimiglia nel panorama del turismo Italiano

• Ripristino dell’organizzazione della Battaglia di Fiori o Vantaggi: attrazione turistico commerciale di importanza storico-culturale per la città di Ventimiglia

• Garanzia di continuità di servizio dello sportello unico per il cittadino presso il comune. Vantaggi: fornire assistenza continua ai cittadini per tutte le problematiche che li affliggono 7 giorni su 7

• La costituzione permanente di gruppi di lavoro di operatori appartenenti ai diversi settori economico culturali della città con incontri permanenti mensili presieduti dal sindaco, quali:

- un gruppo di lavoro tecnico con partecipazione di Geometri , Architetti Ingegneri e Geologi

- un gruppo di lavoro di Dottori Commercialisti, Consulenti del lavoro , Avvocati e Notai

- un gruppo di lavoro di Commercianti in sede fissa ed Ambulante, Artigiani, Ristoratori e Albergatori

- un gruppo di lavoro Frontalieri

- un gruppo di lavoro di Cittadini abitanti delle diverse Frazioni di Ventimiglia

- un gruppo di lavoro della Gioventù Ventimigliese per le necessità di studio, lavoro, sport e svago

- un gruppo di lavoro di Medici e Operatori del Servizio Socio Sanitario. Vantaggi: fornire monitoraggio continuo e soluzioni delle problematiche di Ventimiglia e Frazioni

Questi i candidati della lista ‘Ricominciamo’

1) Abbate Luigi: dirigente di Polizia di Stato in pensione

2) Berro Silvia: restauratrice organizzatrice

3) Bottini Anna : insegnante maestra

4) Boyer Claire: dirigente servizi sociali in pensione

5) Cangiano Mario: commerciante

6) Caridi Antonella: avvocato

7) Cavaliere Allessandra: dipendente impiegata

8) De Franco Gaetano: albergatore

9) Demaria Angelo: responsabile amministrazione d’azienda

10) Falzone Stefania: international manager

11) Gullace Saverio: frontaliere dipendente cuoco

12) Lelii Barbara: dipendente gelateria e istruttrice pilates

13) Messana Domenico: dipendente, organizzatore spettacoli

14) Nigro Mirella: medico pediatra

15) Starace Luca: artigiano carrozziere e pilota rally

16) Vinsonneau Daniel: ingegnere