Elezioni provinciali: passo indietro di Mario Conio, l'opposizione di Taggia "E' stato ingenuo e ci ha rimesso il Comune"

"Mario Conio è stato una grossissima delusione politica perché ha dimostrato di essere un ingenuo in un ambito dove ingenuo purtroppo, se vuoi fare gli interessi dei tuoi cittadini, non puoi essere".



Duro intervento sulle elezioni provinciali dal gruppo consigliare di Taggia 'Il Passo Giusto', rappresentato dai consiglieri comunali, Roberto Orengo, Mario Manni, Luca Napoli e Barbara Brugnolo. Al centro della discussione la paventata candidatura al ruolo di presidente della provincia del sindaco di Taggia, Mario Conio (Intervenuto QUI), in antitesi a Claudio Scajola Sindaco di Imperia (Intervenuto QUI). Dopo alcune settimane di ipotesi e smentite, oggi sappiamo che i sindaci della provincia hanno scelto Domenico Abbo, primo cittadino di Lucinasco, la sua sarà l'unica lista.



La minoranza tabiese in tempi non sospetti aveva caldeggiato una possibile candidatura di Conio (LEGGI LA NOTIZIA QUI). "Avremmo sostenendo la candidatura dello stesso Conio firmando la sua presentazione, questa fumata nera noi la leggiamo così. - spiegano i consiglieri de 'Il Passo Giusto' - Il sindaco Mario Conio è stato proposto in una lista in contrapposizione al sindaco Scajola. Poi che cosa è successo? È successo che Scajola, il quale appoggia Biancheri alle elezioni comunali di Sanremo ma soprattutto che osteggia Toti e i suoi rappresentanti territoriali, abbia fatto pesare, resosi conto di non avere i voti necessari per l’elezione a presidente, il suo sostegno a Biancheri a livello cittadino e abbia chiesto la testa di Conio in quanto candidato della coalizione Toti. Così Conio che si è accontentato dei complimenti della prima ora è stato l'agnello sacrificale di questa lotta tra Scajola e il gruppo Toti".



"Chi ha vinto? - si chiedono Orengo, Manni, Napoli e Brugnolo - Sicuramente ha vinto Scajola al quale bisogna riconoscere la capacità politica. Ha vinto il Partito Democratico che comunque mette una bandierina sulla provincia di Imperia. Chi ha perso? Ha perso non Conio in quanto sindaco, trattato come una lametta usa e getta ma ha perso il Comune di Taggia che dovrà affrontare in posizione assolutamente minoritaria i temi caldi di questa provincia: l'ospedale unico ed i rifiuti".