Musica e divertimento, ecco alcune idee per trascorrere il Ponte di Pasqua nella Riviera dei Fiori

Se state pensando come trascorre il ponte di Pasqua nella nostra provincia, ecco alcune idee che possono soddisfare esigenze di vario genere.

Musica & Spettacoli



Nell’ambito del Festival Internazionale UnoJazz&Blues, grande appuntamento sabato sera a Sanremo (teatro del Casinò, ore 21) con il concerto-evento di Stefano Bollani. L’evento è ormai un appuntamento fisso per gli appassionati del genere che arrivano a Sanremo da ogni parte d’Italia e d’Europa, per assistere alla rinomata rassegna che trasforma la città dei fiori nella capitale del jazz&blues. Infatti, oltre agli spettacoli al Casinò, nel pomeriggio si terranno concerti itineranti con marching band, jam-session improvvisate sparse per la città e nei locali ed eventi serali.

In contemporanea al teatro Ariston va in scena ‘Sanremo Musical’, il primo musical sul repertorio del Festival di Sanremo con un cast composto da 8 cantanti, 6 ballerini e 2 attori. Tre repliche: due all’Ariston (sabato e domenica, h 21) e una in versione concerto, al Roof Garden del Casinò la sera di Pasquetta (info).

Nel pomeriggio di sabato a Taggia (Piazza S.S. Trinità, 16) si terrà un concerto dell'Orchestra Sinfonica della Scuola europea Bruxelles 1 diretta da Arman Simonian in collaborazione con la Giovane Orchestra della Riviera dei fiori ‘Note Libere’ (ingresso libero).

A Cervo invece, presso l’Oratorio di Santa Caterina, l’appuntamento musicale è con il Festival di Pasqua 2019. Si tratta di una rassegna internazionale di musica da camera per giovani musicisti a cura dell'Associazione Mozart Italia. Sabato, domenica e lunedì si esibiranno gli Allievi e i Docenti, mentre domenica alle 21 solo i Docenti (più info).

Festival, Sport & Street Food

Al Forte di Santa Tecla di Sanremo, struttura facente parte del Polo Museale Ligure del MiBACT, appuntamento con la 3a edizione de ‘La forza della Natura’. Si tratta di un festival dedicato a Libereso Guglielmi, compianto naturalista sanremese conosciuto a livello internazionale per la sua immensa conoscenza botanica e anche per essere stato il giardiniere di Mario Calvino. Fino al 1° maggio, si potrà assistere a conferenze, filmati e documentari, filmati e documentari, laboratori e scoprire le sue ricette a base di fiori ed erbe (il programma a questo link).

Una Festa Western animerà fino al 22 aprile la cittadina di Riva Ligure. Si potrà trovare anche uno Street Food a tema Western con uno spettacolo di balli country. Il tutto in Piazza Ughetto sabato, domenica e lunedì dalle 10 alle 24 (più info)

Si intitola ‘I colori della Pasqua’ l’evento in programma sul Lungomare delle Nazioni a San Bartolomeo al Mare. Laboratori tematici e didattici per bambini, aperitivi in musica, bancarelle dell’artigianato sul mare e molto altro animeranno la cittadina rivierasca sino al 25 aprile (il programma a questo link).

Un’intera giornata dedicata a varie tipologie di sport è invece in programma sabato in Calata Cuneo e Piazza Edmondo De Amicis ad Imperia. ‘Sport & Benessere in Piazza’ prenderà il via alle 10 e si concluderà intorno alle 19.30 con aperitivo musicale animato da Dj Tex.

Domenica a Diano Marina secondo appuntamento con ‘World Folklore Festival 2019’. Si tratta di una manifestazione alla quale prendono parte 42 gruppi folkloristici provenienti da 35 Paesi dell'Europa e anche Africa e America, per un totale di più di 1000 partecipanti. Alle 16 nelle vie del centro cittadino, si terrà una sfilata dei gruppi folkloristici, mentre alle 17, i gruppi folkloristici si esibiranno sul palco del Molo delle Tartarughe.



Sui marciapiedi o lungo la strada, in città o al mare. Ormai gli hoverboard (monopattini a motore privi della barra verticale su cui si poggiano le mani nei tradizionali monopattini) se ne vedono dappertutto. È per questo motivo che Bordighera ha pensato di organizzare il Primo campionato italiano di Hoverboard. L’evento è in programma sabato e domenica, a partire dalle 14, sul Lungomare Argentina (presso il Belvedere Orizzonte). Gli hoverboard sono disponibili in loco.Per il Lunedì dell’Angelo

il Floriseum di Sanremo, a villa Ormond, propone l’evento ‘Magica pasquetta di colori e profumi’. Visitando il Museo del fiore si può partecipare alle attività ideate per tutta la famiglia: caccia al tesoro fotografica in compagnia dei personaggi di Frozen: Elsa, Olaf ed i loro amici. Per gli adulti appassionati di fotografia e non, il fotografo Paolo Campi spiega le tecniche per catturare la magia dei fiori.

Passeggiate & Escursioni

Per chi vuole godere delle bellezze che offre la Riviera, una serie di appuntamenti può essere utile agli appassionati del genere.

Sabato a Sanremo è in programma un trekking urbano alla scoperta del porto, del quartiere dei marinai e di Santa Tecla. Il ritrovo è fissato alle ore 10 davanti alla capitaneria di Porto, in piazzale Vesco. Alle 16, l’appuntamento è invece per una visita guidata del Cimitero Monumentale della Foce. Istituito nel 1839 lo storico cimitero è ricco di tombe di illustri personaggi di ogni nazionalità, e di opere d'arte di noti scultori. Entrambe le passeggiate sono organizzate dall’associazione Liguria da Scoprire (info 338 1375423).

Spostandoci ad Imperia, alle 15.30 dalla ex stazione ferroviaria di Porto Maurizio, partirà una passeggiata che condurrà i partecipanti fino al Parasio (info 331 6992009).

‘Extra Omnes’ è invece la visita guidata al patrimonio archeologico della città in programma domenica alle ore 10 a Diano Marina. Il ritrovo per la passeggiata, che è a cura del personale del Museo Civico, è fissato al Palazzo del Parco in Corso Garibaldi 60.

Per la giornata di Pasquetta, con accorpamento a Ventimiglia, le guide ambientali di Ponente Experience organizzano un’escursione in Francia alla scoperta dell’anello che da La Turbie giunge sino al Fort de la Revère e sulla Simboula all’interno del Parc de la Grande Corniche (info 338 7718703)-

A San Bartolomeo al Mare, alle ore 10, prenderà il via l’evento ‘Sui Sentieri del Golfo’: un trekking urbano tra borghi, orti, chiesette e campagne, alla scoperta di angoli nascosti di San Bartolomeo e delle sue borgate. Il ritrovo con la Guida ambientale ed escursionistica Luca Patelli è fissato presso la Torre Santa Maria (info 347 6006939).

Per leggere i dettagli dei singoli appuntamenti si può consultare l'Agenda Manifestazioni QUI.