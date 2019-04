CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, sabato 20 aprile

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 1 dell'Ariston di Sanremo e alla Sala 1 del cinema Imperia di Oneglia



SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso (per la programmazione di spettacoli musicali, rappresentazioni teatrali, congressi si rimanda alla rubrica 'Agenda Manifestazioni')

Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

- IL CAMPIONE – ore 16.00 - 18.00 - 20.00 - 21.45 – di Leonardo D'Agostini - con Stefano Accorsi, Andrea Carpenzano, Ludovica Martino, Mario Sgueglia, Camilla Semino Favro – Commedia/Drammatico - "Giovanissimo, pieno di talento, indisciplinato, ricco e viziato. Christian Ferro è una rockstar del calcio tutta genio e sregolatezza, il nuovo idolo che ha addosso gli occhi dei tifosi di un'intera città e della serie A. Valerio Fioretti, solitario e schivo, con problemi economici da gestire e un'ombra del passato che incombe sul presente, è il professore che viene affiancato al giovane goleador quando - dopo l'ennesima bravata - il Presidente del club decide che è arrivato il momento di impartirgli un po' di disciplina. Tra i due all'inizio saranno scintille, ma presto si troveranno l'uno accanto all'altro, generando un legame che farà crescere e cambiare entrambi…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- DUMBO – ore 15.30 - 19.45 – di Tim Burton - con Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito, Eva Green, Alan Arkin, Finley Hobbins - Fantastico - "Max Medici, proprietario di un circo, assume l'ex star Holt Farrier insieme ai figli Milly e Joe per occuparsi di un elefante appena nato le cui orecchie sproporzionate lo rendono lo zimbello di un circo già in difficoltà. Quando si scopre che Dumbo sa volare, il circo riscuote un incredibile successo attirando l'attenzione del persuasivo imprenditore V.A. Vandevere che recluta l'insolito elefante per il suo nuovo straordinario circo, Dreamland. Dumbo vola sempre più in alto insieme all'affascinante e spettacolare trapezista Colette Marchant finché Holt scopre che, dietro alla sua facciata scintillante, Dreamland è pieno di oscuri segreti…”

Voto della critica: ***

- IL RAGAZZO CHE DIVENTERA’ RE – ore 17.30 - 21.45 – di Joe Cornish - con Louis Ashbourne Serkis, Dean Chaumoo, Tom Taylor, Rhianna Dorris, Angus Imrie – Avventura/Fantasy - "Il piccolo Alex è solo uno studente di 12 anni quando scopre la mitica spada di Excalibur. Da quel momento la sua vita cambia per sempre: con la più potente spada nella storia nelle sue mani, Alex diventa il protagonista di un'epica avventura in compagnia dei suoi amici. Ma non è tutto così facile: il giovane gruppo di cavalieri sarà costretto a fare i conti con la terribile Morgana, decisa ad impossessarsi della spada e distruggere il mondo…”

Voto della critica: ***

Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

- AFTER – ore 16.00 - 18.00 - 20.00 - 21.45 – di Jenny Gage - con Josephine Langford, Hero Fiennes-Tiffin, Selma Blair, Inanna Sarkis, Shane Paul McGhie – Drammatico/Sentimentale - "Tessa, una ragazza riservata, con una madre apprensiva e un fidanzato perfetto, ama pensare di avere il controllo sulla sua vita; al suo primo giorno di college, questa sua convinzione viene smontata non appena incontra Hardin…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- WONDER PARK – ore 15.30 - 17.15 – di David Feiss – Animazione - "June, una ragazza piena d'immaginazione, scopre nel bosco un incredibile parco divertimenti - chiamato Wonderland. Nonostante sia pieno di fantastiche giostre e animali parlanti, il parco si trova in uno stato di grande caos. La ragazza scoprirà presto che Wonderland è frutto della sua immaginazione ed è lei l'unica in grado di riportare tutto all'ordine. Insieme a questi animali fantastici, June dovrà salvare questo posto magico, riportando la meraviglia in Wonderland…”

Voto della critica: ***

- SHAZAM! – ore 19.15 - 21.30 – di David F. Sandberg - con Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong, Jack Dylan Grazer, Faithe Herman – Azione/Fantascienza/Fantasy - "Billy Batson è un ragazzino capace di tramutarsi, pronunciando la parola magica ‘Shazam!’, in un eroe la cui forza è paragonabile a quella di Superman. Billy però dovrà presto mettere da parte il divertimento che deriva dai suoi nuovi superpoteri per affrontare le forze del male controllate dal Dr. Thaddeus Sivana…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

- LA LLORONA (vietato ai minori di 14 anni) – ore 15.30 - 17.30 - 19.30 - 21.30 – di Michael Chaves - con Linda Cardellini, Raymond Cruz, Patricia Velasquez, Marisol Ramirez, Sean Patrick Thomas - Horror/Thriller - "La Llorona, donna piangente, ha la colpa di aver annegato i suoi figli in preda ad un raptus di rabbia e gelosia, per poi gettarsi nello stesso fiume, disperata. Ora le sue lacrime sono eterne e letali, e tutti coloro che sentono di notte il suo richiamo mortale sono condannati. Negli anni '70 a Los Angeles, La Llorona si aggira nella notte alla ricerca di bambini. Un'assistente sociale non prende sul serio l'inquietante avvertimento di una madre in difficoltà sospettata di mettere in pericolo i bambini, e presto sarà proprio lei, insieme ai suoi figli, ad essere risucchiata in uno spaventoso regno soprannaturale…”

Voto della critica: ***



Centrale (tel. 0184 597822)

- MA COSA CI DICE IL CERVELLO – ore 15.30 - 17.30 - 19.30 - 21.30 – di Riccardo Milani - con Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Tomas Arana, Teco Celio, Remo Girone, Vinicio Marchioni - Commedia - "Giovanna è una donna dimessa, addirittura noiosa, che si divide tra il lavoro al Ministero e gli impegni scolastici di sua figlia Martina. Dietro questa scialba facciata, Giovanna in realtà è un agente segreto, impegnato in pericolosissime missioni internazionali. In occasione di una rimpatriata tra vecchi compagni di liceo, i gloriosi ‘Fantastici 5’, tra ricordi e risate, Giovanna ascolta le storie di ognuno e realizza che tutti, proprio come lei, sono costretti a subire quotidianamente piccole e grandi angherie al limite dell'assurdo. Con tutti i mezzi a sua disposizione e grazie ai più stravaganti travestimenti, darà vita a situazioni esilaranti che serviranno a riportare ordine nella sua vita e in quella delle persone a cui vuole bene…”

Voto della critica: ***



Tabarin (tel. 0184 597822)

Tripla Programmazione

- A SPASSO CON WILLY – ore 15.45 - 17.30 – di Eric Tosti – Animazione - "Il giovane Willy, a seguito della distruzione della loro nave spaziale, perde i suoi genitori con cui viaggiava nello spazio. La sua capsula di riserva atterra su un pianeta selvaggio e inesplorato. Con l'aiuto di Buck, un robot di sopravvivenza, dovrà resistere fino all'arrivo di una missione di salvataggio. Nel frattempo, Willy, Buck e Flash, una creatura aliena con cui hanno stretto amicizia, decidono di scoprire il pianeta, la sua fauna, la flora ... ma anche i suoi pericoli…”

Voto della critica: ***

- HELLBOY – ore 19.15 – di Neil Marshall - con David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShane, Sasha Lane, Penelope Mitchell – Azione/Avventura/Fantasy - "Hellboy è un semi-demone che protegge la Terra dalle creature soprannaturali che la minacciano. Evocato sul nostro pianeta nel 1944 dal malvagio stregone russo Grigorij Efimovič Rasputin per conto dei nazisti, Hellboy viene salvato dagli Alleati e affidato al Professor Trevor Bruttenholm, che lo cresce come un figlio. Una volta adulto, Hellboy inizia a dare la caccia a lupi mannari, vampiri e creature mitologiche di ogni tipo, diventando uno dei migliori detective del BPRD (Bureau of Paranormal Research and Defense). In questa nuova storia Hellboy sarà impegnato in una missione a Londra per fronteggiare l'antico spirito di una strega malvagia tornato sulla Terra dal mondo dei morti…”

Voto della critica: ***

- BOOK CLUB – ore 21.30 – di Bill Holderman - con Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary Steenburgen, Craig T. Nelson, Andy Garcia - Commedia - "Carol, Diane, Jane, Sharon, 4 donne alle prese con gli eterni problemi sentimentali. La loro vita scorre piuttosto noiosa fino a quando la lettura di Cinquanta Sfumature di Grigio la cambierà irrimediabilmente. Ispirandosi allo scandaloso romanzo, vivranno nuovi amori, vecchi ritorni di fiamma, situazioni esilaranti e sconvenienti... Saranno finalmente pronte a entrare nel nuovo capitolo della loro vita?…”

Voto della critica: ***



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Voto della critica: ***



Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- IL RAGAZZO CHE DIVENTERA' RE – ore 16.00 - 20.30 – di Joe Cornish - con Louis Ashbourne Serkis, Dean Chaumoo, Tom Taylor, Rhianna Dorris, Angus Imrie – Avventura/Fantasy

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***

- HELLBOY – ore 22.40 – di Neil Marshall - con David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShane, Sasha Lane, Penelope Mitchell – Azione/Avventura/Fantasy

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- AFTER – ore 16.15 - 20.15 - 22.30 – di Jenny Gage - con Josephine Langford, Hero Fiennes-Tiffin, Selma Blair, Inanna Sarkis, Shane Paul McGhie – Drammatico/Sentimentale - "Tessa, una ragazza riservata, con una madre apprensiva e un fidanzato perfetto, ama pensare di avere il controllo sulla sua vita; al suo primo giorno di college, questa sua convinzione viene smontata non appena incontra Hardin…”

Voto della critica: ***



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Doppia Programmazione

- WONDER PARK – ore 16.00 – di David Feiss – Animazione

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Voto della critica: ***



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Voto della critica: ***



Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- CAFARNAO – ore 16.00 - 18.30 - 21.00 – di Nadine Labaki - con Zain Alrafeea, Yordanos Shifera, Boluwatife Treasure Bankole, Kawsar Al Haddad, Fadi Youssef - Drammatico - "Zain ha dodici anni, ha una famiglia numerosa e dal suo sguardo trapela il dramma vissuto da un intero Paese. Siamo a Beirut, nei quartieri più disagiati della città. Zaid non ha però perso la speranza ed è pronto a ribellarsi al sistema, portando in tribunale i suoi stessi genitori…”

Voto della critica: **

VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

Doppia Programmazione

- A SPASSO CON WILLY – ore 16.15 – di Eric Tosti – Animazione

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***



DOLCEACQUA



Cinema Cristallo (tel. 0184 206 324)

- DOMANI E’ UN ALTRO GIORNO – ore 17.30 – di Simone Spada - con Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Anna Ferzetti, Andrea Arcangeli, Jessica Cressy – Commedia/Drammatico - "La storia della profonda amicizia tra Giuliano, attore piuttosto noto che vive e lavora a Roma, e Tommaso, insegnante e ricercatore nel campo della robotica trasferito in Canada. Tra momenti divertenti e altri drammatici, humour, complicità e commozione, i due si ritroveranno a trascorrere quattro indimenticabili giorni insieme. Seduttore e innamorato della vita, Giuliano è condannato da una diagnosi terminale il suo compito più doloroso è trovare una sistemazione a Pato, il suo meraviglioso e tenerissimo amico a quattro zampe…”

Voto della critica: ***

- UN VIAGGIO A QUATTRO ZAMPE – ore 21.00 – di Charles Martin Smith - con Ashley Judd, Jonah Hauer-King, Edward James Olmos, Alexandra Shipp, Wes Studi - Avventura - "Bella, un cane che, dopo essersi smarrito, intraprende un epico viaggio lungo 400 miglia per ricongiungersi con il suo amato padrone…”

Voto della critica: ***





Legenda - Giudizi della critica film in da 1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it