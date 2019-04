Ventimiglia: una femmina di razza staffordshire bull terrier ha bisogno di una nuova famiglia

A causa di problemi regalo una femmina di Staffordshire Bull Terrier di 3 anni, sterilizzata, chippata, vaccinata, senza pedigree.

La cagnolina è abituata a stare fuori in giardino insieme ad un maschio (suo nonno) senza nessunissimo problema ma sfortunatamente non va d'accordo con molte altre femmine (incluse due vicine di casa con cui spesso rischia di andare a contatto) e non è abituata a stare in casa con altri animali domestici come gatti o conigli. Probabilmente per questa ultima cosa andrebbe abituata ed educata ma causa impegni di lavoro mi trovo con troppo poco tempo per farlo. Con le persone è molto affettuosa solo che è molto irruenta nel fare le feste quindi bisogna stare attenti con i bambini piccoli. Al guinzaglio è abituata ma spesso tira un po'.

Cerco qualcuno che possa prendersene cura con le dovute attenzioni e che disponga di un box grande cintato o giardino adeguato per far stare bene il cane.

Molto probabilmente se qualcuno avesse tempo e pazienza di insegnarle anche tramite un educatore molti dei difetti potrebbero essere ridotti. Credo si possa anche abituare a stare in casa avendo il tempo per insegnarle piano piano.



Per avere tutte le informazioni per poterla adottare potete telefonare a Stefano al numero 3469861696