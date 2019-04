Turismo, Cultura e Sport per la nostra Sanremo: Alberto Guglielmi Manzoni "Città unica per charme e bellezza"

"Siamo in piena campagna elettorale e ogni candidato propone soluzioni e ricette, dispensando suggerimenti, talvolta critiche impietose e, purtroppo, non mancano – da parte di taluni – basse insinuazioni e battute velenose. Personalmente non intendo entrare nel merito di queste ultime e vorrei parlare di altro: il benessere e il futuro di Sanremo".

"Una cosa è certa: non è facile amministrare bene una città, non è facile mettere d’accordo tante teste e non è facile – forse, anzi, impossibile – compiere scelte che possano accontentare tutti (o quasi) i cittadini. Molti aspetti relativi alla vita cittadina che vengono solitamente menzionati dai residenti e dai visitatori (vedi, ad esempio, la manutenzione delle strade, l’illuminazione anche nelle zone periferiche, la sicurezza, l’edilizia scolastica, l’arredo e il decoro urbano, la gestione dei rifiuti, i luoghi di incontro e di socialità per bambini e anziani, eccetera) hanno tutti indubbiamente la loro importanza. Pur tuttavia, considerando i vari aspetti, credo occorra sempre contestualizzare il tutto nella realtà in cui ci si trova a vivere, conoscere in modo più approfondito la storia e le potenzialità del territorio e, al tempo stesso, avere una visione di città proiettata nel futuro. Gli ideali devono, in qualche modo, conciliarsi con il pragmatismo. Ecco, partendo da questi presupposti, Sanremo, troppo spesso oggetto di continue e lamentose critiche – a volte eccessive e stucchevoli per cui non è infrequente sentire frasi del tipo: 'Ah com’era bella la Sanremo di una volta, tra Otto e Novecento!' oppure 'Quanti turisti e quanti soldi giravano a Sanremo negli anni Sessanta e Settanta: ormai è finita…' e altri simili ritornelli che sembrano essere il mantra preferito in questo angolo di Liguria – è e continua a rimanere, pur nell’allettante mondo globalizzato dei last minute mordi e fuggi, dei viaggi low cost, una città tutt’altro che di modesto interesse e scarsa capacità attrattiva. È una città dotata di charme e non le mancano valide argomentazioni per portare su di sé attenzione e coinvolgimento. L’elemento su cui, secondo me, occorre puntare – e che, forse, ogni tanto è mancato ogni negli ultimi 20 anni – è un’efficace e incisiva attività di promozione e commercializzazione turistica sostenuta da una capillare comunicazione pubblicitaria: cosa su cui, invece, hanno investito altre città italiane ricevendone in cambio un maggior – rispetto a Sanremo – afflusso di turisti, soprattutto stranieri dotati di una certa disponibilità economica. Sanremo, per essere una città di circa 55.000 abitanti (e, dunque, non è una metropoli dove si può trovare di tutto di più), possiede alcune straordinarie potenzialità e risorse che la rendono senza dubbio unica e speciale: percorsi naturalistici, sportivi e culturali davvero notevoli, e queste potenzialità e risorse andrebbero meglio conosciute e fatte conoscere al mondo esterno. Una seria attività di promozione turistica, la partecipazione alle principali Fiere Internazionali del Turismo, la Tassa di Soggiorno (con i cui ricavati efficientare la stessa attività di promozione e migliorare la qualità dei servizi per residenti e visitatori), iniziative come la Sanremo On Card (creata da Sanremo On) che permette sconti e agevolazioni a turisti che soggiornano in uno degli alberghi associati alla rete di impresa sono elementi che hanno e avranno certamente una ricaduta positiva sulla nostra città, con risvolti positivi anche a livello lavorativo-occupazionale".

"Ma noi le conosciamo davvero le potenzialità della nostra città? Sanremo è una città sul mare, che vanta un clima piacevole con autunni e inverni miti, è vicina a un aereoporto internazionale (quello di Nizza); possiede una pista ciclopedonale che si snoda per svariate decine di chilometri lungo il mare che molte città italiane ed europee non hanno e ci invidiano; può offrire, a pochissimi chilometri dalla costa, zone collinari con una natura incantevole (si pensi soltanto a Monte Bignone e a San Romolo); dispone di un campo golf, di un campo ippico, di una pista di atletica, di uno Yacht Club oltre che di una Casa da gioco che – ad di là di qualsiasi considerazione si possa fare sugli scandali che nel corso degli anni l’hanno caratterizzata – offre intrattenimento, eventi musicali, presentazioni di libri. Parlando di cultura, sia pure molto brevemente, andrebbero, anche in questo caso, meglio fatti conoscere e promossi a livello di comunicazione pubblicitaria aspetti, personaggi, luoghi ed edifici caratteristici della nostra città, creando dei percorsi culturali ad hoc: è la città di Italo Calvino – e diversi luoghi e strade raccontano di lui –, possiede alcune ville storiche importanti e bellissime come villa Angerer, villa Zirio che ha ospitato il principe ereditario e poi Kaiser Federico III di Germania, la villa di Alfred Nobel – che dovrebbe riaprire prossimamente al pubblico grazie all’agenzia Prime Quality di Sanremo che l’ha presa in gestione –, la villa Ormond, che ospita l’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario (che porta ogni anno in città circa 30.000 presenze), nonché luoghi suggestivi come il Forte di Santa Tecla, location ideale per mostre, manifestazioni culturali e musicali, il Museo Civico nella sua nuova sede a Palazzo Nota con una sala dedicata al grande artista Antonio Rubino e il Museo di villa Luca a Coldirodi, che comprende un centinaio di stupende opere pittoriche tra il XV e il XIX secolo"-

"Domando: quali e quante città italiane con circa 55.000 abitanti hanno le caratteristiche (molto positive!) di Sanremo? Credo che sarebbe necessaria una cabina di regia ovvero una squadra di persone interamente dedita all’attività di promozione e comunicazione pubblicitaria, utilizzando tutti gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione (siti internet, i social, le app, eccetera). Non sarebbe da escludere, pertanto, risorse economiche permettendo, un’implementazione dell’ufficio Turismo all’interno del Comune, costituire un ufficio Cultura e, all’occorrenza, anche un ufficio Sport. Grande promozione, dunque, in termini di Turismo, Cultura e Sport con valorizzazione anche delle specialità enogastronomiche del territorio, senza dimenticare gli altri aspetti i quali, secondo me, sono elementi da includere nella serie di azioni in vista di un’adeguata promozione. L’amministrazione Biancheri in questi anni ha dimostrato concretezza e lungimiranza, ha ottenuto risultati positivi e ha posto interessanti presupposti per questo discorso di promozione turistica. Per questo motivo auspico e confido che resti per un secondo mandato, proprio per completare il buon lavoro svolto in questi 5 anni".