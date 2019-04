Elezioni: a Sanremo i due candidati liguri alle europee per la Lega, "Voi non vi rendete conto del legame con l'Europa"

A Sanremo, la convention del centrodestra unito per la candidatura a sindaco di Sergio Tommasini (LEGGI LA NOTIZIA QUI) è coincisa anche con la prima uscita pubblica ufficiale dei due candidati alle elezioni europee per la Lega. Stiamo parlando di due liguri, Marco Campomenosi e Cristina Porro che ieri si trovavano seduti in prima fila, vicino ai principali rappresentanti locali del partito del carroccio l'On. Flavio Di Muro, Alessandro Piana, Sonia Viale ed Antonio Federico.



“Stiamo chiudendo le liste per le elezioni europee, abbiamo due candidati importanti per la Liguria, che presentiamo in questo collegio del nord ovest. - ha raccontato il deputato Di Muro, nel post-convention - La loro prima uscita pubblica in provincia di imperia è stata qui a Sanremo in questa sala gremita per le elezioni amministrative. Stiamo parlando di Marco Campomenosi che vanta una lunga carriera, di lavoro a Bruxelles, una scelta di meritocrazia ed un'attenta valutazione del movimento e Cristina Porro, già consigliere comunale ad Albenga che rappresenterà il ponente ligure”.



Porro, 49 anni, avvocato, ricopre l'incarico di segretario di partito della sezione di Albenga ed ha un passato come assessore all'epoca dell'amministrazione guidata da Rosy Guarnieri. “Sono una semplice militante della Lega al servizio del movimento. - ci racconta - Ringrazio il mio segretario federale Matteo Salvini ed il segretario nazionale Edoardo Rixi per la grande opportunità che mi stanno offrendo con questa candidatura. Spero di poter offrire il mio piccolo contributo. C’è necessità di cambiare questa Europa che non ci piace perchè, come dice Salvini, dobbiamo cercare di contrastare l’Europa delle quattro B: Burocrati, Banchieri, Barconi e Buonisti. Credo sia necessario ridare ai popoli ed agli stati la sovranità che meritano. Come dice la Lega, prima l’Italia. Con la possibilità che mi viene concessa voglio portare in Europa quelle che sono le istanze del mio territorio e della Liguria affinché si possa avere un ruolo determinante in Europa”.



Più europeo il curriculum di Campomenosi, un genovese prestato a Bruxelles dove da tempo lavora 'dietro le quinte' tanto da essere diventato punto di riferimento tecnico per Matteo Salvini ed altri parlamentari del partito. La Lega punta proprio sul know-how maturato e sulla preziosa conoscenza dei meccanismi che muovono il parlamento europeo e la commissione europea. Al termine della convention sanremese ci ha detto quali sono state le sue impressioni su Tommasini ed i candidati presentati. “Penso che siano persone in gamba e fortissime. E’ importante che chi sarà legislatore nazionale e a Bruxelles dia loro gli strumenti per poter fare quanto si sono ripromessi: investire sul territorio, creare sviluppo e turismo. La mia candidatura è stata una sorpresa. io lavoro già per la Lega a Bruxelles e spero di poter portare competenza e capacità un po’ come Tommasini, una persona che ha avuto esperienza all’estero. Nel mio piccolo spero di poter rendere ai liguri, la mia gente, tutto quello che ho avuto da loro in questi anni lavorando a Bruxelles, per Matteo Salvini e la Lega”.



Un ponte tra l'Europa e Sanremo? “Voi non vi rendete conto del legame. Quando c’è la Milano Sanremo, in Belgio i giornali fanno almeno due pagine intere. I miei amici stranieri mi hanno chiesto di mandargli una foto di via Roma, perchè per loro è un simbolo. Il ciclismo là è sport nazionale, come in Olanda e in certe realtà della Francia. Sanremo è un brand che non ha necessità di essere venduto perché si vende da solo. Se la mia elezione andasse bene, non solo non dimenticherò Sanremo ma lavoreremo insieme per creare sviluppo la dove cattivi amministratori in passato non lo hanno permesso” - conclude Campomenosi.