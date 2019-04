Elezioni a Sanremo: Roberta Canovi ed Umberto Bellini, candidati per Alberto Biancheri nella lista 'Avanti Insieme'

Roberta Canovi e Umberto Bellini, hanno presentato la loro candidatura a sostegno di Alberto Biancheri, sindaco di Sanremo uscente ed in corsa per il secondo mandato.



Lei è un architetto e volontaria al Rifugio ENPA della città dei fiori. Durante la presentazione ha affermato: “Ho deciso di candidarmi al Consiglio Comunale perchè, da ligure finalmente tornata a casa, vorrei poter restituire qualcosa alla città che mi ha accolto, mettendo a disposizione le mie capacità e il mio impegno, interessandomi principalmente al benessere degli animali, che sono la mia passione".



"Ho scelto di candidarmi con Alberto Biancheri, perché mi piacciono le persone che fanno le cose perché vanno fatte, e non per mettersi in mostra, e confido che con un secondo mandato saprà ottenere risultati ancora più importanti di quelli che abbiamo potuto apprezzare in questi cinque anni” - precisa Roberta Canovi.



Umberto Bellini è un pensionato, ex bancario, volto noto della politica locale che ha scelto di candidarsi per Biancheri nella lista "Avanti Insieme". Durante l’evento ha parlato delle linee future che verranno intraprese per gli amici quattro zampe, sia cani, sia gatti.



All’incontro di ieri è intervenuto anche il candidato sindaco Alberto Biancheri. "Il primo cittadino nel suo mandato amministrativo, ha dimostrato grande attenzione per gli animali e per i loro bisogni" - hanno affermato i vari esponenti delle associazioni animaliste che hanno presenziato.