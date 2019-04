Elezioni a Ospedaletti: il candidato sindaco Daniele Cimiotti presenta la sua squadra per 'rilanciare e sviluppare' la città (Foto e Video)

La lista ‘Rilancio e Sviluppo’ che sostiene la candidatura a sindaco di Daniele Cimiotti si è presentata questa sera alla cittadinanza di Ospedaletti. Tante le persone intervenute presso ‘La Piccola’, l’ex scalo merci, a lato della pista ciclopedonale.



L'INTERVISTA AL CANDIDATO SINDACO DANIELE CIMIOTTI





Cimiotti ha introdotto i componenti della sua squadra:, candidata per il ruolo di vicesindaco;, ristoratrice;, laurea in scienze tecniche psicologiche dello sviluppo;, laureando in ingegneria civile;, esercente;, infermiera;, ingegnere energetico;, laureato in giurisprudenza;, tecnico elettronico;, ist. Tecnico del Commercio Internazionale;, commercialista;, fotografo.- hanno spiegato da Rilancio e Sviluppo.Inoltre, in questi giorni, gli ospedalettesi riceveranno anche una lettera di intenti firmata dal candidato sindaco. Nella missiva Daniele Cimiotti si presenta, dando alcune informazioni sul suo programma ed invitando la cittadinanza ad una scelta ponderata in vista delle prossime elezioni amministrative:".

Sugli obiettivi da raggiungere il candidato sindaco di Rilancio e Sviluppo, scrive nella missiva: "Propongo la mia candidatura convinto di poter dare un serio contributo per portare a termine le opere strategiche per la nostra città quali, il porto, la pista ciclabile con i suoi parcheggi e gli edifici oggi abbandonati, così come l'edificio storico più bello della nostra provincia, oggi ridotto quasi a macerie, mentre i grandi spazi una volta disponibili per manifestazioni, gioco e svago per i ragazzi ora sono solo un ricordo. Pensionato dallo scorso novembre, potrò essere un sindaco a tempo pieno per tutti gli ospedalettesi, accompagnato dalla candidata a Vicesindaco, Anna Bregliano, la quale opererà a tempo pieno, affiancandomi ogni giorno con la sua esperienza maturata in oltre 32 anni in qualità di funzionario del Comune di Ospedaletti".



"Il nostro progetto non si basa su sogni irrealizzabili, ma piuttosto su chiari obiettivi e prospettive di crescita e sviluppo alla portata delle risorse del comune ed al perseguimento di finanziamenti europei e regionali, che riguardano proprio le nostre necessità. Tra i punti salienti della nostra proposta proponiamo:

- Una città pulita, ordinata e sicura

- Il completo recupero del piazzale al mare e del campetto;

- Ridare slancio al comparto floro-agricolo con prodotti ad alto valore aggiunto ed il progetto Energia Alternativa;

- Portare a termine le opere strategiche;

- Un occhio di riguardo ai servizi per gli anziani, i giovani, lo sport e le famiglie consentendo alle mamme di avere un lavoro pieno" - precisa il candidato sindaco.



"Votare "Rilancio e Sviluppo" consentirà di interrompere la "tradizione" degli ultimi 15 anni, che ha visto una forte recessione delle attività produttive ed il fallimento dei progetti cardine per il rilancio e sviluppo della nostra città. Con il tuo voto, ci permetterai di dare concretezza al Rilancio e Sviluppo di Ospedaletti per una città pulita, ordinata e pulsante, capace di dare più opportunità di lavoro attraverso un'offerta turistica moderna ed efficiente, nuove e più numerose manifestazioni, il rilancio delle attività floro-agricole, un capillare aumento dei servizi per i giovani, gli anziani e le famiglie, oltre ad un edificio scolastico rinnovato e moderno ed una rete di strade collinari che possano finalmente essere definite tali" - conclude Cimiotti nella lettera.