Sanremo: una lettera di ringraziamento per il dott. Massimo Conio

Una lettrice invia una lettera di ringraziamento al dott. Massimo Conio di Sanremo.



"La ringrazio ancora una volta per essersi preso cura di me, venerdì 29 marzo.Il 29 marzo era l'ultimo giorno presso il Padiglione Giannoni. C'era un piccolo ritardo per qualche paziente che aveva richiesto più attenzione e i suoi collaboratori erano ancora più indaffarati. Gentili come sempre. Lei ha spinto il mio lettino in camera operatoria perché nessuno era disponibile in quel momento. Per fare presto. Il resto è andato bene come sempre. Profondamente addolorata e grata: avete fatto per me quello che in altre strutture non potevano fare. Per noi è una perdita, per me è una perdita non ritrovarla in quel padiglione. Per tutti è una sconfitta che abbiano permesso che succedesse. Io ricordo il mio primo ringraziamento e la sua prima risposta "Sono persone come lei che mi danno coraggio di andare avanti". Per stancare quel coraggio si sono messi d'impegno. Ma io credo che tutto resti. Le auguro un buon lavoro, serenità, forza e la ricompensa anche morale che è così fondamentale per continuare sulla propria strada. Senza perdere la tenerezza (come diceva un mito di quando eravamo ragazzi)".