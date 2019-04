Elezioni a Ospedaletti: Daniele Cimiotti con i suoi 'candidati specializzati' punta su commercio internazionale, turismo, fondi europei ed energie alternative (Foto e Video)

Entra nel vivo la campagna elettorale ad Ospedaletti. Martedì 16 aprile, alle 18, presso l'ex Scalo Merci, La Piccola, si terrà l'incontro con la cittadinanza di presentazione dei candidati e del programma della lista 'Rilancio e Sviluppo' del candidato sindaco Daniele Cimiotti.









In questi giorni sono iniziate a circolare le foto ufficiali di gruppo sui social ed osservandole sicuramente spicca la presenza di molte donne all'interno del gruppo. “La nostra lista si distingue per avere una cospicua quota rosa. Infatti il 50% dei candidati sono donne. Avremo una presenza femminile considerevole. E' molto importante” - conferma Cimiotti.

Vediamo chi saranno i candidati di Rilancio e Sviluppo. La squadra sarà composta da: Anna Bregliano, per il ruolo di vicesindaco; Tiziana Caravotta, ristoratrice; Paola Roverio, laurea in scienze tecniche psicologiche dello sviluppo; Filippo Berto, laureando in ingegneria civile; Simona Cecchetto, esercente; Emanuela Salimbeni, infermiera; Fabiano Boeri, ingegnere energetico; Giacomo De Vai, laureato in giurisprudenza; Manuel Spinelli, tecnico elettronico; Birgit Brugger, ist. Tecnico del Commercio Internazionale; Dino Pilone, commercialista; Luca Vieri, Fotografo.

In attesa della presentazione abbiamo chiesto al candidato sindaco di 'Rilancio e Sviluppo' di raccontarci che cosa ha motivato la composizione della sua squadra. “Alcuni di questi candidati sono degli specialisti rispetto alle nostre linee guida di programma. - sottolinea Cimiotti - Ad esempio, abbiamo due persone che si occupano della promozione turistica a livello nazionale ed internazionale e anche per il commercio. Ci sarà Birgit Brugger, austriaca, specializzata in commercio estero e trasporto internazionale e la dott.ssa Paola Roverio che si occuperà di promozione turistica. Porteremo il nome ed i prodotti di Ospedaletti non solo a livello nazionale ma anche internazionale”.



Captare i fondi dell'Unione Europea e lo sviluppo delle energie alternative, sono due temi di grande attualità ed una delle più importanti sfide per il futuro del territorio. Un argomento che tocca tanto i grandi quanto i piccoli comuni. “Istituiremo un ufficio apposito per poter conseguire fondi europei e regionali con la presentazione di progetti completi. - annuncia Cimiotti - Non c'è dubbio che Ospedaletti per potersi rilanciare e sviluppare abbia bisogno non solo di fondi ma di progettualità e la nostra candidata vicesindaco Anna Bregliano si occuperà di questo. Per quanto riguarda l'energia alternativa, abbiamo l'ingegnere Fabiano Boeri che si occuperà di produrre i progetti necessari a diffonderli sul territorio al fine di poter diminuire o addirittura eliminare le spese relative all'illuminazione pubblica”.



Il candidato sindaco di 'Rilancio e Sviluppo' ha preparato un programma amministrativo da attuare 'tagliato' sulle specializzazioni dei candidati ma non solo. “Ci saranno anche molti altri ambiti di intervento, come ambiente e territorio, lo sport, il sociale, i parcheggi e le opere strategiche per rilanciare la nostra città - conferma Cimiotti - Per conoscere i nostri argomenti ed i candidati della lista vi attendo martedì 16 aprile, alle 18, presso l'ex Scalo Merci, La Piccola”.