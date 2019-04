Motori, musica e spettacoli e la tradizione della Domenica delle Palme: ecco gli appuntamenti più interessanti di questo fine settimana

Un fine settimana all’insegna dei motori. Sulle strade dell’entroterra oggi, sabato, si concluderà il 66° Rallye di Sanremo. Nato nel 1928, corso anche l’anno seguente, fu sospeso per essere poi ripreso nel 1961 con il nome di Rally dei Fiori. Dal 1972 al 2003, la manifestazione è stata nel calendario del Campionato Mondiale Rally, ad eccezione del 1995, quando l’evento è stato nel Campionato Mondiale per costruttori. Tuttavia, nel 2004 il Sanremo perde il titolo di Rally d’Italia, che da allora è appannaggio del Rally di Sardegna. Dal 2004 ad oggi, fa parte dei calendari del campionato europeo e italiano rally (i dettagli a questo link). Un evento collaterale di questa storica e leggendaria gara è in programma, sempre sabato ad Imperia. Si tratta di un 'pit stop' del tutto speciale: quello che la 34a edizione del Rally Storico di Sanremo, che si effettuerà domani a partire dalle 12.30 presso l’Emporio Fratelli Carli in via Garessio. Gli appassionati del mondo rally potranno ammirare presso il parcheggio dell’Emporio (ingresso libero) le migliori auto che, dagli anni ‘60 agli anni ’90, hanno fatto la storia delle competizioni rallistiche. Così come potranno incontrare i propri beniamini: i migliori piloti e co-piloti provenienti non solo dall’Italia, ma anche da Finlandia, Gran Bretagna, Svizzera, Germania, Belgio e Francia.

Rimanendo sempre nell’ambito dei motori domani, in Via Cascione e Via XX Settembre a Porto Maurizio, a partire dalle ore 9, si terrà ‘Noi Im 500’, raduno imperiese dedicato alle Fiat 500 storiche e derivate (info)

Per rimanere sempre in tema di sport all’aperto, segnaliamo ‘Barrel on the Beach’, manifestazione equestre con gare di Monta Western in programma oggi e domani presso lo stabilimento balneare Vittoria Beach di Arma di Taggia. Un evento imperdibile per gli amanti dei cavalli e non solo (più info)

Musica e spettacoli

Un concerto dal titolo ‘Septem Ultima Verba’, opera del giovane compositore Newyorkese Michael John Trotta, è in programma a Sanremo sabato e domenica. L’evento musicale vede esibirsi il Coro ‘Troubar Clair’ e l’Orchestra della Riviera dei fiori ‘Note Libere’. Sabato l’appuntamento sarà alle ore 21 nella Chiesa di Santo Stefano a Sanremo (Piazza Cassini), mentre domenica sempre alle 21 presso il Santuario del Sacro Cuore di Gesù a Bussana. Per tutti e due gli eventi l’ingresso è libero e gratuito.

Ancora musica sacra sabato ad Imperia (ore 21) presso la Concattedrale San Maurizio e Compagni Martiri ad Imperia Porto Maurizio. Ad esibirsi nel concerto ‘Le sette parole di Cristo in Croce’ del compositore francese César Franck, saranno il soprano Elena Filippini, il tenore Marco Trespioli, il basso Nicholas Tagliatini, l’organista Giorgio Piovano, arpa Caterina Bergo, violoncello Carlo Crisanti, accompagnati dal coro ‘Deo Gloria’.

Scorrendo gli appuntamenti di sabato e domenica troviamo lo spettacolo teatrale 'Talking Heads', ovvero 'Signore e Signori' di Alan Bennett, con Livia Carli, Gianni Oliveri, Federica Siri. Performance che andrà in scena sul palco de ‘Lo Spazio Vuoto’ ad Imperia, sabato alle ore 21 e domenica alle ore 17.30.

Alle 21.15, sabato presso il Teatro dell'Attrito di Imperia, appuntamento con la musica dal vivo col cantautore Geddo accompagnato per l'occasione da Mauro Vero.

‘Babbo, sei connesso?’ è il titolo del monologo divertente diretto e interpretato da Pierluigi Bartolomei che si terrà sabato all’Auditorium della Camera di Commercio di Imperia (ingresso ad offerta libera).

Spostandoci a San Lorenzo al Mare, per la 16a rassegna ‘L'albero in prosa 2019’, nella Sala Samuel Beckett del Teatro dell’Albero, andrà in scena lo spettacolo dal titolo ‘Un Bès – Antonio Ligabue’ con Mario Perrotta (più info)

A Cervo invece saranno i ritmi jazz a coinvolgere gli spettatori. Infatti, l’ensemble Jazzmatazz sarà protagonista sabato sera di Round Midnight, un itinerario musicale nella storia del jazz, da Duke Ellington a Chet Baker. L’appuntamento è alle ore 21, presso l’Oratorio di Santa Caterina (ingresso a libera offerta con ricavato devoluto in beneficenza all’Associazione ABEO Liguria Onlus).

La Compagnia ‘Bastapoco per ridere’ di Albenga si esibirà nel teatro più piccolo di Italia, ovvero il Salvini di Pieve di Teco, nello spettacolo ‘RaccontiAMOci’ con Marco Ghini, Bruno Robello De Filippis e Mario Mesiano (ore 21)

Ora passiamo agli spettacoli di domenica. A Sanremo presso la sede del Club Tenco (ex magazzini ferroviari), per la rassegna ‘La Musica di Carattere’, va in scena Olden in concerto, con ‘A60 Tour’ (ingresso libero).

A Vallecrosia, ultimo appuntamento della XV rassegna Concertistica ‘Primavera in Musica’, Domenico Mottola, vincitore della IV edizione del Concorso Chitarristico Internazionale ‘Città di Sanremo- Premio Casinò di Sanremo’, terrà un recital chitarristico presso la sala polivalente comunale (h 16.30, ingresso libero)

‘Vittime e carnefici’ è invece il titolo dello spettacolo tratto dal romanzo ‘Sulla sedia sbagliata’ di Sara Rattaro, prodotto dal Teatro del Banchéro con Giorgia Brusco e Alessandro Cirilli. Ad ospitare l’evento alle ore 21 sarà il Teatro Samuel Beckett di San Lorenzo al Mare.

Presentazione libri

Due le presentazioni di libri in provincia di Imperia e tutte e due di sabato.

Alle ore 17, presso la Biblioteca civica di Ospedaletti, ultimo incontro della rassegna ‘Il Cantico della Bellezza - Libri e Musica per Valerio Venturi’ dedicato alla musica da film, oggetto della tesi di laurea di Valerio Venturi, poi sfociata in un libro edito dalla Libreria Universitaria di Padova.

Alle ore 18 ad Imperia, per gli ‘Incontri del mese di Aprile’ della Mondadori Bookstore, Matteo Monforte presenterà ‘La vanità dei pesci pulitori. La stravagante indagine di Martino Rebowsky’. Dialogherà con l'autore la libraia Nadia e il reading sarà a cura dell’attore Eugenio Ripepi.

Domenica delle Palme

Questa domenica si celebra la Domenica delle Palme e molti Comuni mettono in campo alcuni eventi legati a questa ricorrenza. A Sanremo, sabato e domenica, è in programma ‘I Parmureli e i Madonnari - L'arte povera del divino’. Si tratta di un percorso itinerante lungo i vicoli della Pigna nel quale i ‘Parmurel’, simbolo della Pasqua e del nostro territorio, invaderanno il centro storico matuziano (il programma a questo link).

Ad Apricale invece si insegnerà, a partire dalle ore 14.30, l’arte dell’intreccio dei parmureli. Si tratta di un laboratorio dedicato a grandi e piccini il cui ricavato verrà destinato alle scuole di Apricale.



Per leggere i dettagli dei singoli appuntamenti si può consultare l'Agenda Manifestazioni QUI.