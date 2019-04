Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato 13 e domenica 14 aprile in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 13 APRILE

SANREMO

9.00. 66º Rallye Sanremo - 34º Sanremo Rally Storico - 11º Sanremo Leggenda - 33º Coppa dei Fiori (ultimo giorno). Piazzale Adolfo Rava (tutte le info QUI)

9.00. ‘I Parmureli e i Madonnari - L'arte povera del divino’: in occasione della Santa Pasqua, in un percorso itinerante lungo i vicoli della Pigna. Evento a cura Associazione di via ‘La Pigna - L’antico Borgo’. Centro Storico, anche domani (per leggere nel dettaglio i vari evento in programma cliccare questo link)



16.00. ‘Yemen: piovono bombe dal cielo giorno e notte. Popolazione civile e patrimonio storico sotto il fuoco’: conferenza del prof. Paolo Bensi, del dipartimento Architettura e design dell'università di Genova, vice responsabile di Amnesty International per la Liguria. Museo Civico di Piazza Nota, ingresso libero



16.00. Alfred Nobel ritorna a Sanremo: visita della villa e del parco, accompagnati dal sosia del famoso scienziato (10 euro incluso il biglietto d'ingresso). Ritrovo all’ingresso Villa Nobel, in Corso Cavallotti 116, info 338 1375423



18.00. ‘Scrivo sull’acqua ciò che non oso dire’: inaugurazione mostra personale di Carla Benvenuto e curata da Gioia Quicquaro, storica dell’arte. Galleria d’Arte La Mongolfiera, via Roma 50, fino al 4 maggio (h 9.30/12.30-15.30/19.30, escluso i lunedì mattina e i festivi)

20.00. ‘SeaDuction - Every Saturday Night’: dinner music (h 20) + Party (dale h 23.30) con Djs Guests Rotation Andreino Voice, Stefano Riva Dj. Morgana Bay, info e prenotazioni 335 52 29 385 (più info)



21.00. Concerto ‘Septem Ultima Verba’, opera del giovane compositore Newyorkese Michael John Trotta, a cura del Coro ‘Troubar Clair’ e dell’Orchestra della Riviera dei fiori ‘Note Libere’. Interventi dei solisti affidati alle voci di Cristina Longobardi e Riccardo Montemezzi. Direzione di Coro e Orchestra a Cristina Orvieto. Chiesa di Santo Stefano, Piazza Cassini, ingresso libero e gratuito



IMPERIA

9.00-18.00. ‘Un filo, tanti fili’: corso dedicato ai primi approcci con aghi e lana. A cura dell’associazione ‘Magia di Punti’. Caffetteria del Museo dell'Ulivo ‘Carlo Carli’, Via Garessio 13, info 340 8538362



12.30. ‘Pit stop’ della 34° edizione del Rally Storico di Sanremo con circa 60 auto storiche e con i migliori equipaggi da tutto il mondo. Emporio Fratelli Carli in via Garessio

18.00. Per gli ‘Incontri del mese di Aprile’, Matteo Monforte presenta ‘La vanità dei pesci pulitori. La stravagante indagine di Martino Rebowsky’ (ed. Fratelli Frilli editore). Dialoga con l'autore la libraia Nadia e reading a cura di Eugenio Ripepi, attore. Mondadori Bookstore, via Don Abbo 5, ingresso libero



20.45. ‘Babbo, sei connesso?’: monologo divertente diretto e interpretato da Pierluigi Bartolomei a cura dell’associazione ‘Essere Famiglia’. Auditorium della Camera di Commercio di Imperia, in via Belgrano 10, ingresso ad offerta libera



21.00. Nell’ambito della stagione culturale del Duomo, esecuzione di ‘Le sette parole di Cristo in Croce’ del compositore francese César Franck con il soprano Elena Filippini, tenore Marco Trespioli, basso Nicholas Tagliatini, organista Giorgio Piovano, arpa Caterina Bergo, violoncello Carlo Crisanti, coro ‘Deo Gloria’, direttore Danilo Galliani. Basilica Concattedrale San Maurizio e Compagni Martiri ad Imperia Porto Maurizio

21.15. Spettacolo teatrale 'Talking Heads', ovvero 'Signore e Signori' di Alan Bennettdi Alan Bennett con Livia Carli, Gianni Oliveri, Federica Siri (16 euro). Lo Spazio Vuoto, via Bonfante, info e prenotazioni 329 7433720



21.15. ‘Geddo Live 2019’: musica dal vivo col cantautore Geddo accompagnato per l'occasione da Mauro Vero. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni 320 2127561

VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Mercatino brocante: circa 50 bancarelle propongono porcellane artistiche, oggetti da collezione, vecchie argenterie, fantasiosi bijoux, piccolo antiquariato. Gardini pubblici (ogni 2° e 4° sabato del mese)

10.00. Corso gratuito di Massaggio infantile: possono partecipare neonati fra gli 0 ed i 9 mesi con la loro mamma e/o papà. Iniziativa in collaborazione con il Consultorio Promozione Famiglia (ultimo appuntamento). Spazio ZeroSei, via al Capo 8 (info)

11.00. Inaugurazione della mostra fotografica di Roberto Ricci D’Andonno ‘Ànemos’ (dal greco vento) con venticinque ritratti di profughi richiedenti asilo fotografati nel corso di due anni in collaborazione con la Caritas di Firenze. Presenta Laura Incardona, Caporedattrice Centrale di Grazia – Mondadori, e Marzio Mori, Responsabile dell’Area Immigrazione della Caritas di Firenze. Chiostro della Chiesa di S.Agostino

BORDIGHERA



15.00-18.00. Per i ‘Pomeriggi di Scrittura’, incontro dal titolo ‘Comicità e Scrittura’. Locali della ‘Comunità del Futuro’ in Via Hortensia 9, info 320 0221011



15.30. 'Gioco d'azzardo tra illusione e realtà': iniziativa pubblica sul gioco d’azzardo organizzata dal Partito Democratico di Bordighera. Sala Rossa del Palazzo del Parco, ingresso libero



17.00. Inaugurazione mostra ‘Gian Antonio Porcheddu, protagonista del ‘900 (1920-1973)’ curata da Marco Farotto con conferenza sulla figura dell’artista. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, fino al 5 maggio (h 16/19)

OSPEDALETTI



17.00. ‘Il Cantico della Bellezza - Libri e Musica per Valerio Venturi’: incontro dedicato alla musica da film, oggetto della tesi di laurea di Valerio, poi sfociata in un libro edito dalla Libreria Universitaria di Padova. Biblioteca civica, corso Regina Margherita 1, ingresso libero

ARMA TAGGIA



10.00-19.00. ‘Barrel on the Beach’: manifestazione equestre con gare di Monta Western organizzata in collaborazione con l'Associazione Culturale Agricola Rurale ‘Curiosando in fattoria’. Stabilimento Vittoria Beach, Lungomare di Ponente, fino al 14 aprile (più info)

SAN LORENZO AL MARE

21.00. Per la 16a ‘Rassegna Teatrale L'albero in prosa 2019’, spettacolo dal titolo ‘Un Bès – Antonio Ligabue’ con Mario Perrotta. Sala Samuel Beckett del Teatro dell’Albero, info e prenotazioni 347 730 2028 (più info)

DIANO MARINA

10.00. Trofeo Primavera Classe Optimist: competizione velica nello specchio acqueo antistante la città. A cura del Club del Mare Diano Marina (anche domani)



17.00. Inaugurazione mostra ‘Dialoghi di Superficie’ di Gianluca Patti e Lucrezia Roda curata da Livia Savorelli. Sala Mostre e Convegni R. Falchi del palazzo del Parco, fino al 13 maggio (dal martedì al sabato h 10/12-16/19)



21.00. 4a tappa del LUDOmundialito con Kingdomino il gioco di strategia e fortuna (Apericena alle ore 19.30). Bar A Gonfie Vele, info 331 1946045



CERVO



21.00. Per la rassegna ‘A…mare la Musica’ (3a edizione), ‘Ritmi jazz’ con l’ensemble Jazzmatazz, protagonista di Round Midnight, un Itinerario musicale nella storia del jazz, da Duke Ellington a Chet Baker. Oratorio di Santa Caterina, ingresso a libera offerta con ricavato devoluto in beneficenza all’Associazione ABEO Liguria Onlus, info 0183 406462

ENTROTERRA

APRICALE

14.30. Per la rassegna ‘Aprile ad Apricale… è Arte e Natura’, laboratorio di intreccio dei parmureli dedicato a grandi e piccini il cui ricavato verrà destinato alle scuole di Apricale. A cura della maestra Paola Decanis e di alcune donne del paese



DIANO ARENTINO



15.30. ‘Un Sabato da Leoni... E molto altro...’: bocce, Judo, giochi antichi, calcetto per i più piccoli, escursione in mountain bike e quadrangolare di calcetto. Centro di aggregazione sociale ‘Aldo Trucco’

PERINALDO

21.30. Osservazioni al telescopio di Ammassi stellari, Luna, galassie, stelle doppie, planetario, museo. Osservatorio Comunale G.D. Cassini, info 348 5823047 - 339 1859360

PIEVE DI TECO



21.00. ‘RaccontiAMOci’: spettacolo teatrale della compagnia ‘Compagnia Bastapoco per ridere’ con Marco Ghini, Bruno Robello De Filippis e Mario Mesiano coadiuvati dai musicisti Rossano Giallombardo alla chitarra e Nico Lobello alla tromba, Federico Fugassa al contrabbasso e Mauro Maloberti alle tastiere. Teatro Salvini, info e prenotazioni 0182 554899

FRANCIA



9.00-19.00. 2e Festival des Jardins de la Côte d'Azur (fino al 28 aprile) . Le città interessate sono: Antibes Juan-Les-Pins, Cannes, Grasse, Menton, Nice (per conoscere i Giardini interessati e gli eventi collaterali cliccare questo link)

MONACO



10.00-13.00. Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo: Master-class con Claire Désert, pianoforte. Académie Rainier III (info)

11.00. Rolex Monte-Carlo Masters (qualificazioni). Monte-Carlo Country Club, avenue Princesse Grace 155, fino al 21 aprile (più info)

18.00-22.30. Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo: Notte del piano con Beatrice Berrut, Claire Désert e Aline Piboule, pianoforte. In programma: Kagel, Schubert, Gluck, Berio, Liszt, Fauré, Crumb, Chopin, Bach e Schumann. Museo Oceanografico di Monaco (info)



DOMENICA 14 APRILE

SANREMO



9.00-19.00. Mercato Antiquario con una selezionata raccolta di articoli di antiquariato e da collezione, così come oggetti dei tempi passati e curiosità di ogni genere. Piazza Eroi Sanremesi e Piazza Muccioli (ogni seconda domenica del mese)

9.00. ‘I Parmureli e i Madonnari - L'arte povera del divino’: in occasione della Santa Pasqua, in un percorso itinerante lungo i vicoli della Pigna. Evento a cura Associazione di via ‘La Pigna - L’antico Borgo’. Centro Storico (per leggere nel dettaglio i vari evento in programma cliccare questo link)



9.00. Escursione lungo le alture della Città dei Fiori partendo dalla chiesa di Verezzo S.Antonio fino alla chiesa di San Giovanni a Ceriana accompagnati dalla Guida Ambientale Escursionistica A.I.G.A.E. Antonella Piccone (10 euro). Ritrovo alla Chiesa di Verezzo S.Antonio, info 391 1042608



9.00. 18 buche per lo Zonta: torneo di golf con ricavato devoluto a Zonta Foundation per il progetto del Centenario ‘Ending Child Marriage’ (stop alle spose bambine). Campo Golf degli Ulivi

21.00. Per la rassegna ‘La Musica di Carattere’, Olden in concerto, con ‘A60 Tour’. Club Tenco (ex magazzino ferroviario), Lungomare Italo Calvino, ingresso libero



21.00. Concerto ‘Septem Ultima Verba’, opera del giovane compositore Newyorkese Michael John Trotta, a cura del Coro ‘Troubar Clair’ e dell’Orchestra della Riviera dei fiori ‘Note Libere’. Interventi dei solisti affidati alle voci di Cristina Longobardi e Riccardo Montemezzi. Direzione di Coro e Orchestra a Cristina Orvieto. Santuario del Sacro Cuore di Gesù a Bussana, ingresso libero e gratuito

IMPERIA

9.00. ‘Noi Im 500’: raduno imperiese dedicato alle Fiat 500 storiche e derivate, organizzato dal 500 Club Italia in collaborazione con il Comune di Imperia, il CIV di Porto Maurizio e la Confcommercio. Ritrovo in Via Cascione e Via XX Settembre a Porto Maurizio (info)



17.30. ‘Essere (DI) parte’: confronto sulla politica dal basso con lo strumento del Teatro Forum, a cura della rete nazionale Frèire-Boal. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni 329 0219682

17.30. Spettacolo teatrale 'Talking Heads', ovvero 'Signore e Signori' di Alan Bennettdi Alan Bennett con Livia Carli, Gianni Oliveri, Federica Siri (16 euro). Lo Spazio Vuoto, via Bonfante, info e prenotazioni 329 7433720

VENTIMIGLIA

9.30. ‘Simuve Bus’: servizio di trasporto gratuito che tocca i maggiori siti di interesse cittadini. Andata: partenza da largo Pertini (angolo via Cavour, h 9.30 -10.30 – 11.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30). Tappe: Centro Storico, MAR Forte dell'Annunziata, Giardini Hanbury, Museo Balzi Rossi. Ritorno: partenza dalla Pineta dei Balzi Rossi (h 11 – 12 – 16 – 17 – 18 - 19. Tappe: Giardini Hanbury, MAR Forte dell'Annunziata, Centro Storico (tutte le domeniche, sino al 27 ottobre)

VALLECROSIA

16.30. Per la XV rassegna Concertistica ‘Primavera in Musica’, recital chitarristico di Domenico Mottola, vincitore della IV edizione del Concorso Chitarristico Internazionale ‘Città di Sanremo- Premio Casinò di Sanremo’. Sala polivalente comunale, Via C. Colombo (solettone sud), ingresso libero

OSPEDALETTI



16.30. ‘Benvenuta Primavera’: pomeriggio danzante con I Filarmonici Ballet di Ventimiglia in collaborazione con l’Associazione U Descu Spiaretè. Sala ‘La Piccola’, Via Cavalieri di Malta

ARMA TAGGIA



10.00-19.00. ‘Barrel on the Beach’ (ultimo giorno): manifestazione equestre con gare di Monta Western organizzata in collaborazione con l'Associazione Culturale Agricola Rurale ‘Curiosando in fattoria’. Stabilimento Vittoria Beach, Lungomare di Ponente (più info)

SAN LORENZO AL MARE

21.00. ‘Vittime e carnefici’: spettacolo tratto dal romanzo ‘Sulla sedia sbagliata’ di Sara Rattaro, prodotto dal Teatro del Banchéro. L'adattamento e la regia sono di Giorgia Brusco, con Giorgia Brusco e Alessandro Cirilli. Sala Teatro Samuel Beckett, Teatro dell'Albero ( 15 euro)

DIANO MARINA

10.00. Trofeo Primavera Classe Optimist: competizione velica nello specchio acqueo antistante la città. A cura del Club del Mare Diano Marina

ENTROTERRA

DOLCEACQUA

15.00. Breve passeggiata nel paese per poi raggiungere, attraverso la storica mulattiera che collega Dolceacqua all’Alta Via dei Monti Liguri e alla Val Roia, la Chiesa campestre di San Bernardo, custode di pregevoli affreschi del 500 (10 euro). Ritrovo davanti all'Ufficio Informazioni Turistiche, info 0184 229507

PIEVE DI TECO

8.30-18.30. ‘ArtigianArte’: mercatino con espositori di artigianato artistico, laboratori per grandi e piccini, negozi aperti fino a sera, musica live e ‘Street Food’ proposto dai ristoratori e dalle botteghe locali. Vie e piazze del paese (ogni seconda domenica del mese)



PIGNA



9.00. Escursione di circa un’ora e mezza nell' entroterra di Pigna con partenza dalla piazza della chiesa di San Michele e arrivo al Santuario della Madonna di Passoscio, vicino Ponte del Bausson. Evento a cura degli ‘Amici del Rio Carne’. Ritrovo presso il campo sportivo Giaira (pranzo libero al sacco)



FRANCIA



9.00-19.00. 2e Festival des Jardins de la Côte d'Azur (fino al 28 aprile) . Le città interessate sono: Antibes Juan-Les-Pins, Cannes, Grasse, Menton, Nice (per conoscere i Giardini interessati e gli eventi collaterali cliccare questo link)



MONACO

15.00. Cine-concerto con proiezione dei film muti di Charlie Chaplin ‘Charlot poliziotto’ e ‘Charlot eroe del ring’ su musica improvvisata al piano di Paul Lay. Auditorium Rainier III (info)

11.00. Rolex Monte-Carlo Masters (qualificazioni). Monte-Carlo Country Club, avenue Princesse Grace 155, fino al 21 aprile (più info)

16.30. Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo: Incontro a tema su ‘La musica e i canti mongoli, un universo disfonico tra la steppa e l’Altaï’ di Johanni Curtet, etnomusicologo. Hôtel de Paris Monte-Carlo (info)

18.00. Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo: concerto di chiusura dell'Ensemble Chirgilchin. In programma: musiche e canti tradizionali mongoli. Opera di Monte-Carlo - Salle Garnier (info)

