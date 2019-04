Sanremo: la squadra di Sergio Tommasini scende in campo. Domenica la Convention, “Ascolto, meritocrazia e umiltà, le parole chiave del nostro programma” (Video)

La squadra di Sergio Tommasini è pronta a scendere in campo. Domenica 14 aprile, alle 11, al teatro Centrale di Sanremo si svolgerà la presentazione del programma, dei candidati delle liste che compongono la coalizione di centrodestra (100percento Sanremo, Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia) a sostegno del candidato sindaco Tommasini.

La video intervista a Sergio Tommasini:

Un appuntamento atteso che accenderà i riflettori su 96 candidati e 12 temi centrali del programma elettorale condiviso dalla coalizione. All'evento, sarà ospite il sindaco di Genova, Marco Bucci.

“96 candidati scenderanno in teatro e si presenteranno uno per uno. Prima avrò 30 minuti circa di presentazione di programma e ci sarà anche come ospite d’onore il sindaco di Genova, Bucci, con il quale parleremo un po’ di rilancio turistico della città - spiega il candidato sindaco Tommasini nell’intervista a Sanremo News - Rilanceremo sicuramente le parole chiave del nostro programma: ascolto, meritocrazia, competenze e un po’ di umiltà che, secondo me, bisogna riportare in amministrazione affinché la stessa venga declinata come un servizio per i nostri cittadini”.

Quali argomenti porrà al centro dell’attenzione in occasione della Convention? “Parleremo di sicurezza, di ambiente con una riorganizzazione della raccolta differenziata, dei nostri anziani, delle politiche giovanili, di una Sanremo città a misura di bambino. - conferma Tommasini - Parleremo di programmazione finanziaria, di cultura, storia e città della musica e di rilancio turistico. 12 aree tematiche che andrò a declinare in maniera puntuale, lasciando un programma corposo, un flyer per tutta la cittadinanza che verrà distribuito e chi vorrà potrà poi approfondire i temi anche online”.

Contenuti e personalità, come può essere descritta la squadra a sostegno del progetto Tommasini? “Per l’80% da un grande rinnovamento, a partire da quella che è stata la propulsione data dalla lista dei 100 nel 2017. Il programma è nato con i laboratori di idee che abbiamo presentato al Centrale ad aprile 2018 e abbiamo poi rinnovato l’interesse di tutti i partiti tradizionali del centro destra. Ci siamo sempre dichiarati di area moderata, alternativi alla sinistra. Ci ritroviamo anche oggi, dopo la notizia del sondaggio effettuato da Euromedia Research che era un po’ in linea con quanto avevamo. Lavoriamo e non molliamo fino all’ultimo centimetro perché crediamo che poi il sondaggio fondamentale sia stare tra la gente”.

La Convention arriva dopo settimane di incontri e ascolto del territorio insieme ai candidati delle liste nelle frazioni e nei quartieri della città. Cosa chiede la cittadinanza? “ C’è uno stato di abbandono nelle frazioni come decoro urbano. Si vuole un ritorno alla storia, alla cultura e alle feste patronali. Noi apriremo di nuovo dei presidi di polizia locale per la sicurezza, penso alla Pigna, e presidi per i servizi di prossimità comunali, penso a Coldirodi, a Poggio e a Bussana nonché San Giacomo e San Bartolomeo. Tornerò presto anche a San Bartolomeo e in altri luoghi per palare di come rilanciare queste zone e farle sentire parte inclusiva della nostra Sanremo”.