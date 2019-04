Elezioni amministrative: martedì prossimo, incontro sul futuro del Casinò di 'Sanremo Libera'

Martedì prossimo, 16 aprile, al Palafiori in Corso Garibaldi a Sanremo (ore 10), è in programma un incontro organizzato da Sanremo Libera sul futuro del Casinò. Spiega Alessandro Condò, Candidato Sindaco per Sanremo Libera, in un comunicato rivolto ai cittadini: “Cari concittadini, abbiamo organizzato un dibattito sul futuro della nostra casa da gioco, un bene da preservare e da rilanciare per le sue capacità di rappresentare una risorsa economica utile per Sanremo. Negli ultimi tempi così non è stato. È giusto chiedersi il perché e soprattutto individuare nuovi percorsi virtuosi in controtendenza".

"Nel bailamme di chiacchiere ove chi non sa inventa e chi sa tende a controvertire la realtà pro domo sua, ci piace pacatamente ribadire che il nostro obiettivo era, è e continuerà ad essere, il bene della città. Sembrerà forse strano di questi tempi, ma per noi è il pensiero chiave che ci motiva ad andare avanti a testa bassa. La natura delle nostre iniziative segue questa logica portata innanzi senza dubbio alcuno e senza timore. A tutti coloro che si impegnano per ostacolarci al di là della normale competizione elettorale, anche se forti delle oggettive maggiori disponibilità economiche e con l'appoggio dei soliti denigratori di professione che hanno contribuito nel tempo ad usurpare a Sanremo il futuro che meritava, diciamo che arriverà il momento che i cittadini che in buona fede saranno in grado di giudicare, sapranno collocarli nella giusta posizione".



"Continuiamo senza tentennamenti a credere nel fatto che ci sia necessità di un nuovo percorso virtuoso per la crescita della nostra comunità forti dei tanti che ce lo chiedono”.