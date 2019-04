Come evitare gli sprechi: pensate ecologico

Giorno dopo giorno non facciamo altro che sentire in TV, in radio, su internet, che siamo nel secolo degli sprechi, dove mettiamo al primo posto le nostre abitudini spesso sbagliate e senza preoccuparci delle conseguenze che esse possono. L’ambiente che ci circonda viene messo comodamente in secondo piano mentre noi non ci preoccupiamo di nulla e dunque lo si sporca e lo si distrugge. In realtà questa storia sull’ambiente pare stia prendendo, o cerchi di prendere una piega diverse: la Terra è la nostra unica casa e va in ogni caso salvaguardata. Sono tante le cose che si potrebbero fare per proteggere l’ambiente: raccolte differenziate, riciclaggio, meno spreco di carta e non usare la plastica, ad esempio. Molto impegnata nella causa ecologico-ambientale è la startup Kimbino, che nella la sua pagina web e la sua applicazione, raccoglie tutti i volantini e i coupon di sconto di varie compagnie esclusivamente online, in una maniera completamente ecologica. Potete ad esempio sfogliare il prossimo volantino MD o il nuovo volantino LIDL della prossima settimana senza procurare danni a Madre Natura. Grazie a Kimbino potete visualizzare le brochure che più vi interessano direttamente online accedendo agli sconti nei negozi, non contribuendo allo spreco delle quantità enormi di carta a cui assistiamo quotidianamente.

Risparmiate (anche) sulla spesa pensando green

Pensare green ed essere più ecologici vi permette anche di risparmiare e non poco sulla spesa, sui vestiti e sull’arredamento. Prediligendo alimenti al naturale a km 0 ad esempio, il prezzo al chilo è decisamente inferiore. Un’altra strategia è quella che prevede l’adesione ad un gruppo di acquisto solidale (GAS) per acquistare cibi di stagione a buon prezzo, che vengono coltivati e prodotti in maniera oltre 10 volte più sostenibile. Ah, e non dimenticate di portare con voi la vostra borsa in tela in modo da non dover richiedere i sacchetti (anche biodegradabili) al negoziante: risparmiate qualche centesimo e proteggete l’ambiente.

Potete scegliere l’ecologico anche nell’acquisto dei vestiti: avrete un abbigliamento sano ed etico. Potete trovare una vasta gamma di aziende certificate nella produzione di questo tipo di abbigliamento e non tutte sono costose come si crede: guardate ad esempio fattidicanapa.it per farvi un’idea.

Volete una casa green? L’arredamento ecologico non solo riduce l’impatto ambientale che la produzione di mobili produce, ma renderà la vostra casa davvero unica e bella! Potreste ad esempio acquistare mobili e utensili in bambù: è economico, bello e super resistente. Permette di risparmiare molta energia nella produzione e crescendo molto più velocemente rispetto ad un albero, è disponibile in grandi quantità e dunque non contribuisce alla deforestazione.

La deforestazione è un fenomeno reale e consolidato: il nostro pianeta ne sta risentendo tantissimo ed è piuttosto evidente. La questione dei volantini può sembrare una questione di poco conto, ma in realtà provate ad immaginare a quanta carta serve per produrre un volantino che il giorno o la settimana dopo verrà gettato nel cestino o riciclato. Utilizzare siti come Kimbino che permettono di sfogliare i vostri cataloghi preferiti online contribuisce a salvare molti alberi, pensateci!

Aiutare l’ambiente tutti i giorni

Tutti dovrebbero adottare uno stile di vita eco sostenibile in quanto lo spreco è reale e in continua crescita. Sapete in un supermercato quanto cibo viene buttato ogni settimana? Ma lo spreco non riguarda solo il cibo, ma anche i vestiti, i mobili, i cosmetici ed i prodotti per la casa… Perchè buttare un mobile soltanto perché ha un graffio sopra? Basterebbe semplicemente farlo riparare. Per produrlo è servito tanto legno e tanta energia: non si dovrebbe sfruttare così tanto l’ambiente solo per soddisfare un nostro capriccio.

Non serve dunque spendere tanto per essere amici dell’ambiente. Kimbino è un prezioso alleato che vi permette di risparmiare sulla spesa di tutti i giorni. Potete trovare sfogliando il prossimo volantino MD o il nuovo volantino LIDL della prossima settimana comodamente sull’app, tutte le offerte che vi interessano, senza perderne di vista neanche una. Risparmiate allora tempo, denaro e danni all’ambiente scegliendo un metodo eco sostenibile per fare la spesa: cambiare è possibile, agite ora!