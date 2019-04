CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, venerdì 12 aprile

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 1 dell'Ariston di Sanremo



SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso (per la programmazione di spettacoli musicali, rappresentazioni teatrali, congressi si rimanda alla rubrica 'Agenda Manifestazioni')

Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

- AFTER – ore 16.00 - 18.00 - 20.00 - 21.45 – di Jenny Gage - con Josephine Langford, Hero Fiennes-Tiffin, Selma Blair, Inanna Sarkis, Shane Paul McGhie – Drammatico/Sentimentale - "Tessa, una ragazza riservata, con una madre apprensiva e un fidanzato perfetto, ama pensare di avere il controllo sulla sua vita; al suo primo giorno di college, questa sua convinzione viene smontata non appena incontra Hardin…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

- HELLBOY – ore 16.45 - 19.15 - 21.30 – di Neil Marshall - con David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShane, Sasha Lane, Penelope Mitchell – Azione/Avventura/Fantasy - "Hellboy è un semi-demone che protegge la Terra dalle creature soprannaturali che la minacciano. Evocato sul nostro pianeta nel 1944 dal malvagio stregone russo Grigorij Efimovič Rasputin per conto dei nazisti, Hellboy viene salvato dagli Alleati e affidato al Professor Trevor Bruttenholm, che lo cresce come un figlio. Una volta adulto, Hellboy inizia a dare la caccia a lupi mannari, vampiri e creature mitologiche di ogni tipo, diventando uno dei migliori detective del BPRD (Bureau of Paranormal Research and Defense). In questa nuova storia Hellboy sarà impegnato in una missione a Londra per fronteggiare l'antico spirito di una strega malvagia tornato sulla Terra dal mondo dei morti…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

- SHAZAM! – ore 16.30 - 19.00 - 21.30 – di David F. Sandberg - con Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong, Jack Dylan Grazer, Faithe Herman – Azione/Fantascienza/Fantasy - "Billy Batson è un ragazzino capace di tramutarsi, pronunciando la parola magica ‘Shazam!’, in un eroe la cui forza è paragonabile a quella di Superman. Billy però dovrà presto mettere da parte il divertimento che deriva dai suoi nuovi superpoteri per affrontare le forze del male controllate dal Dr. Thaddeus Sivana…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

- DUMBO – ore 16.30 - 19.00 - 21.30 – di Tim Burton - con Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito, Eva Green, Alan Arkin, Finley Hobbins - Fantastico - "Max Medici, proprietario di un circo, assume l'ex star Holt Farrier insieme ai figli Milly e Joe per occuparsi di un elefante appena nato le cui orecchie sproporzionate lo rendono lo zimbello di un circo già in difficoltà. Quando si scopre che Dumbo sa volare, il circo riscuote un incredibile successo attirando l'attenzione del persuasivo imprenditore V.A. Vandevere che recluta l'insolito elefante per il suo nuovo straordinario circo, Dreamland. Dumbo vola sempre più in alto insieme all'affascinante e spettacolare trapezista Colette Marchant finché Holt scopre che, dietro alla sua facciata scintillante, Dreamland è pieno di oscuri segreti…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

- BOOK CLUB – ore 15.30 - 17.30 - 19.30 - 21.30 – di Bill Holderman - con Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary Steenburgen, Craig T. Nelson, Andy Garcia - Commedia - "Carol, Diane, Jane, Sharon, 4 donne alle prese con gli eterni problemi sentimentali. La loro vita scorre piuttosto noiosa fino a quando la lettura di Cinquanta Sfumature di Grigio la cambierà irrimediabilmente. Ispirandosi allo scandaloso romanzo, vivranno nuovi amori, vecchi ritorni di fiamma, situazioni esilaranti e sconvenienti... Saranno finalmente pronte a entrare nel nuovo capitolo della loro vita?…”

Voto della critica: ***



Centrale (tel. 0184 597822)

Doppia Programmazione

- WONDER PARK – ore 15.45 - 17.45 - 19.45 – di David Feiss – Animazione - "June, una ragazza piena d'immaginazione, scopre nel bosco un incredibile parco divertimenti - chiamato Wonderland. Nonostante sia pieno di fantastiche giostre e animali parlanti, il parco si trova in uno stato di grande caos. La ragazza scoprirà presto che Wonderland è frutto della sua immaginazione ed è lei l'unica in grado di riportare tutto all'ordine. Insieme a questi animali fantastici, June dovrà salvare questo posto magico, riportando la meraviglia in Wonderland…”

Voto della critica: ***

- DOLCEROMA – ore 21.30 – di Fabio Resinaro - con Lorenzo Richelmy, Luca Barbareschi, Valentina Bellè, Francesco Montanari, Armando De Razza - Commedia - "Andrea Serrano è un aspirante scrittore in attesa della grande occasione della sua vita che arriva grazie al produttore cinematografico, Oscar Martello. Il produttore ha infatti deciso di portare sul grande schermo il suo romanzo ‘Non finisce qui’, ma i capitali a disposizione sono modesti, il regista è incompetente e il risultato è disastroso. La protagonista, Jacaranda Ponti, temendo potenziali ripercussioni alla sua carriera, distrugge tutte le copie del film, ma Oscar Martello non può permettersi un fallimento, il film deve uscire a tutti i costi…”

Voto della critica: **



Tabarin (tel. 0184 597822)

- IL VIAGGIO DI YAO – ore 15.30 - 17.30 - 19.30 - 21.30 – di Philippe Godeau - con Omar Sy, Lionel Louis Basse, Fatoumata Diawara, Germaine Acogny, Alibeta - Commedia - "Yao è un bambino che vive in un piccolo villaggio del Senegal. Ama i libri e le avventure e un giorno parte per Dakar alla ricerca del suo mito, un attore francese in visita in Senegal. L'attore, colpito dal carattere del bambino, decide di riaccompagnarlo a casa e il viaggio sarà per lui un ritorno alle radici…”

Voto della critica: ***



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- BOOK CLUB – ore 21.15 – di Bill Holderman - con Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary Steenburgen, Craig T. Nelson, Andy Garcia - Commedia - "Carol, Diane, Jane, Sharon, 4 donne alle prese con gli eterni problemi sentimentali. La loro vita scorre piuttosto noiosa fino a quando la lettura di Cinquanta Sfumature di Grigio la cambierà irrimediabilmente. Ispirandosi allo scandaloso romanzo, vivranno nuovi amori, vecchi ritorni di fiamma, situazioni esilaranti e sconvenienti... Saranno finalmente pronte a entrare nel nuovo capitolo della loro vita?…”

Voto della critica: **



Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- SHAZAM! – ore 20.45 – di David F. Sandberg - con Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong, Jack Dylan Grazer, Faithe Herman – Azione/Fantascienza/Fantasy - "Billy Batson è un ragazzino capace di tramutarsi, pronunciando la parola magica ‘Shazam!’, in un eroe la cui forza è paragonabile a quella di Superman. Billy però dovrà presto mettere da parte il divertimento che deriva dai suoi nuovi superpoteri per affrontare le forze del male controllate dal Dr. Thaddeus Sivana…”

Voto della critica: ***



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- AFTER – ore 21.00 – di Jenny Gage - con Josephine Langford, Hero Fiennes-Tiffin, Selma Blair, Inanna Sarkis, Shane Paul McGhie – Drammatico/Sentimentale - "Tessa, una ragazza riservata, con una madre apprensiva e un fidanzato perfetto, ama pensare di avere il controllo sulla sua vita; al suo primo giorno di college, questa sua convinzione viene smontata non appena incontra Hardin…”

Voto della critica: ***



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- DUMBO – ore 20.45 – di Tim Burton - con Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito, Eva Green, Alan Arkin, Finley Hobbins - Fantastico - "Max Medici, proprietario di un circo, assume l'ex star Holt Farrier insieme ai figli Milly e Joe per occuparsi di un elefante appena nato le cui orecchie sproporzionate lo rendono lo zimbello di un circo già in difficoltà. Quando si scopre che Dumbo sa volare, il circo riscuote un incredibile successo attirando l'attenzione del persuasivo imprenditore V.A. Vandevere che recluta l'insolito elefante per il suo nuovo straordinario circo, Dreamland. Dumbo vola sempre più in alto insieme all'affascinante e spettacolare trapezista Colette Marchant finché Holt scopre che, dietro alla sua facciata scintillante, Dreamland è pieno di oscuri segreti…”

Voto della critica: ***



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- BOOK CLUB – ore 16.00 - 18.30 - 21.00 – di Bill Holderman - con Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary Steenburgen, Craig T. Nelson, Andy Garcia - Commedia - "Carol, Diane, Jane, Sharon, 4 donne alle prese con gli eterni problemi sentimentali. La loro vita scorre piuttosto noiosa fino a quando la lettura di Cinquanta Sfumature di Grigio la cambierà irrimediabilmente. Ispirandosi allo scandaloso romanzo, vivranno nuovi amori, vecchi ritorni di fiamma, situazioni esilaranti e sconvenienti... Saranno finalmente pronte a entrare nel nuovo capitolo della loro vita?…”

Voto della critica: ***



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- SHAZAM! – ore 21.00 – di David F. Sandberg - con Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong, Jack Dylan Grazer, Faithe Herman – Azione/Fantascienza/Fantasy - "Billy Batson è un ragazzino capace di tramutarsi, pronunciando la parola magica ‘Shazam!’, in un eroe la cui forza è paragonabile a quella di Superman. Billy però dovrà presto mettere da parte il divertimento che deriva dai suoi nuovi superpoteri per affrontare le forze del male controllate dal Dr. Thaddeus Sivana…”

Voto della critica: ***



Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- A UN METRO DA TE – ore 21.00 – di Justin Baldoni - con Cole Sprouse, Haley Lu Richardson, Moises Arias, Kimberly Hebert Gregory, Elena Satine – Drammatico/Sentimentale - "Stella e Will hanno diciassette anni, si conoscono nell'ospedale dove sono entrambi ricoverati ed è amore a prima vista. La malattia li costringe a restare sempre a una distanza di sicurezza di un metro e mezzo, per non rischiare di trasmettersi tra loro batteri che potrebbero essere letali, e questo rende tutto molto complicato…”

Voto della critica: ***

VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

Chiuso

DOLCEACQUA



Cinema Cristallo (tel. 0184 206 324)

Doppia Programmazione

- LADRI DI BICICLETTE – ore 15.30 – di Vittorio De Sica - con Lamberto Maggiorani, Lianella Carell, Elena Altieri, Enzo Staiola, Vittorio Antonucci, Memmo Carotenuto - Drammatico - "Dopo il furto della propria bicicletta, mezzo che gli permetteva di lavorare, un uomo vaga per la città con tutta la famiglia sperando di poterla ritrovare. Preso dalla disperazione non gli resta che rubarne una a sua volta ma viene bloccato dalla polizia, a questo punto il derubato commuovendosi lo lascia andare…”

Voto della critica: *****

- IL COLPEVOLE – ore 21.00 – di Gustav Möller - con Jakob Cedergren, Jessica Dinnage, Omar Shargawi, Johan Olsen, Jacob Lohmann - Thriller - "Confinato al pronto intervento telefonico per un'indagine interna, un poliziotto di Copenhagen riceve una chiamata da una donna che sostiene di essere stata rapita: dovrà gestire la situazione rimanendo sempre vicino al telefono…”

Voto della critica: ****





Legenda - Giudizi della critica film in da 1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it2