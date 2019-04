Sanremo: il rilancio della città passa dallo sport. La proposta di Sergio Tommasini insieme ai candidati “Una cittadella ed un assessorato competente”

Lo sport per le associazioni, i cittadini, il turismo e un assessorato competente. Uno degli assi del programma elettorale targato Sergio Tommasini punta al rilancio di Sanremo dal punto di vista sportivo. Questa mattina, il candidato sindaco per il centro destra unito, ha ribadito alcuni punti cardine insieme a tre candidati della lista “100percento Sanremo”: Monica Albarelli, Francesco Aloi e Daniele Moraglia.



LE INTERVISTE







Al centro dell’attenzione il progetto "Sanremo Sport" e la cittadella dello sport al Mercato dei Fiori: “Nella nostra proposta 'Sanremo Sport' è una sorta di polisportiva pubblica che andrà a centralizzare le risorse e a governarle per il bene di tutte le nostre associazioni sportive. Sanremo ha un’anima sportiva dentro, abbiamo un grande capitale umano, dobbiamo solo esprimerlo - ha sottolineato il candidato sindaco, Tommasini - Il progetto della cittadella dello sport, che declineremo domenica in occasione della presentazione del programma, darà grandi dignità a tutte le associazioni sportive. Sport e cultura devono essere i temi anche per rilanciare il turismo sportivo, sul quale non si è mai veramente investito”.

Durante la presentazione al point, il candidato sindaco ha ribadito infatti la sua contrarietà al progetto del Palazzetto dello Sport:

“Sono avverso ad un palazzetto di quartiere, 15 milioni di euro, 2,5 milioni di interessi: non è quello di cui ha bisogno Sanremo - ha evidenziato Tommasini - Spendere, con un leasing in costruendo, per un palazzetto con una vasca da 25 metri che ancorché se ne dica si potranno fare delle gare regionali ma non certo i mondiali in vasca corta. 600 posti è un campo multifunzionale. Noi abbiamo bisogno di far fare sport - ha aggiunto - ma ci vogliono persone che con passione l’hanno fatto negli anni. Nel programma sono declinati i punti programmatici molto importanti che metteremo con un assessore allo sport, illuminato, umile e competente”.

“Oggi non è ancora uscito il calendario manifestazioni del 2019 e per oltre il 70% è formato da manifestazioni sportive. Attualmente non si sa ancora nulla, non c’è programmazione per promuovere gli eventi e una certezza per richiedere i permessi. A noi società sportive serve un partner nell’istituzione. Spesso siamo lasciati da soli” ha ribadito Daniele Moraglia, candidato nella lista 100 per cento Sanremo.

“In questi mesi abbiamo lavorato a stresso contatto con le associazioni sportive, rilevando quelle che sono le problematiche che incontriamo tutti, ogni giorno, nella fase burocratica. Serve un soggetto di accompagnamento, di supporto che sia in grado di promuovere queste associazioni - ha evidenziato Francesco Aloi, candidato nella lista 100 per cento Sanremo - noi abbiamo pensato a Sanremo Sport che potrebbe portare la voce delle associazioni sportive all’amministrazione comunale. Sanremo può sfruttare il suo clima e si presta ad essere una palestra a cielo aperto, non farlo sarebbe da sciocchi”.