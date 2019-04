Elezioni a Sanremo: Mauro Menozzi e Daniela Lantero presentano la loro candidatura a favore di Alberto Biancheri

Ieri l’assessore uscente Mauro Menozzi ha lanciato la sua candidatura a sostegno di Alberto Biancheri per le elezioni amministrative di Sanremo. Per l'occasione è stato organizzato un aperitivo, presso Villa Maria, alla presenza di almeno 200 persone. Il lavoro di Menozzi è stato elogiato dal primo cittadino matuziano che ha sottolineato l'attività portata avanti dal membro della giunta in questi cinque anni di amministrazione.



“Noi lavoriamo tutti i giorni, in cinque anni ho incontrato molta gente e, grazie al lavoro, penso ci sia stata la possibilità di aver ottenuto la stima delle persone per quanto è stato fatto. Abbiamo intrapreso un percorso - ha sottolineato Menozzi- che deve proseguire nei prossimi cinque anni, per portare a termine progetti importanti per la città, primo tra tutti il restyling del porto vecchio, opera di primaria importanza per valorizzare Sanremo”.



All’aperitivo è intervenuta anche la candidata Daniela Lantero, 44 anni, estetista, che accompagnerà Mauro Menozzi durante la campagna elettorale. “Mi candido a sostegno di Alberto Biancheri perché ritengo che in questi anni la sua amministrazione abbia portato a risultati positivi per Sanremo e sono convinta che Biancheri debba proseguire il percorso iniziato”.