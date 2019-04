Teatro del Casinò di Sanremo: martedì 9 aprile “A Tavola tra Cultura e Storia”

Si terrà il 9 aprile con inizio alle ore 16.30 presso il Teatro del Casinò di Sanremo, la XVIII° edizione di “A Tavola tra Cultura e Storia”, l’appuntamento annuale, inserito nel calendario de “I martedì letterari del Casinò,” che presenta pubblicazioni e protagonisti del panorama storico-enogastronomico italiano.



La rassegna, promossa dal Casinò di Sanremo in collaborazione con l’Associazione Ristoranti della Tavolozza, propone incontri sempre molto interessanti e partecipati, affrontando in modo originale e divertente il tema di ciò che troviamo sulla tavola e di una corretta alimentazione, con la partecipazione di importanti protagonisti del mondo enogastronomico nazionale.



Parteciperanno all’incontro:

Barbara Ronchi della Rocca, giornalista ed esperta di bon ton, che terrà una conferenza su “La cucina di Leonardo” in occasione del 500 anniversario della sua morte.

Renata Cantamessa “Fata Zucchina” presenterà il suo primo bi-libro “Il Mistero del Grandalbero” e le “Ricette favolate di Fata Zucchina" con finalità benefica: i proventi raccolti dalla vendita in Liguria (2 € a libro) saranno donati a favore dell’Ospedale Gaslini di Genova.



Come tradizione, durante la manifestazione verrà presentata in anteprima nazionale la Guida 2019 dei Ristoranti della Tavolozza e saranno consegnati i riconoscimenti “Custodi del Territorio 2019” dell’associazione Ristoranti della Tavolozza.



La giornata sarà allietata dagli interventi musicali del coro degli alpini di Cavoretto (TO). Al termine degustazione di prodotti della Cna Imperia abbinati a spumanti Acquesi della Cantina Cuvage di Acqui Terme (AL).



L’incontro sarà condotto dalla responsabile dei Martedì Letterari del Casinò, Marzia Taruffi e da Claudio Porchia, Presidente dell’Associazione “Ristoranti della Tavolozza”.