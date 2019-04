A Sanremo è ancora polemica sui sondaggi elettorali dal committente misterioso: “L’intervistatore mi ha accusato di essere incoerente”

Manca sempre meno alle elezioni comunali del prossimo 26 maggio e a Sanremo esplode una nuova polemica sui sondaggi elettorali telefonici. Il problema è sempre lo stesso: pare che l’intervistatrice ponga domande ‘tendenziose’ e, soprattutto, non dichiarerebbe il nome del committente.

Questa volta la polemica scorre sulle pagine dei social. In molti hanno segnalato la cosa dopo essersi appuntati le domande poste al telefono. E si tirerebbe in mezzo anche l’incoerenza dell’intervistato. Sembra, infatti, che molti elettori dichiaratamente di destra abbiano affermato di votare per un partito di quell’area alle europee, ma di preferire Alberto Biancheri alle comunali. Scelta che, dall’altra parte del telefono, sarebbe stata commentata con un’accusa di incoerenza. Ma l’intervistatore non dovrebbe essere neutrale? Non dovrebbe limitarsi a prendere nota delle risposte? In questo caso pare di no.

Tutto parte da un post pubblicato su Facebook: “Dall’altro capo una gradevole vocina con vago accento dell'est, mi comunicava che ero stata contattata per rispondere ad un sondaggio. Chiaramente non avevo idea del tipo sondaggio al quale stavo contribuendo, almeno fino a quando non mi è stato sottoposto il primo quesito che era una roba del tipo “lei è a conoscenza del fatto che a Sanremo si voterà per eleggere un nuovo sindaco?” Mi sono messa comoda e ho accettato di buon grado la raffica di domande. Le opzioni per rispondere erano “molto- abbastanza - poco - per niente” e io, seguendo i miei personali pareri in merito ai vari argomenti, ho attribuito il mio grado di entusiasmo per ognuno. Sul finale la signorina ha cominciato a fare nomi e cognomi di uomini politici locali dei vari schieramenti e mi ha chiesto la misura del mio gradimento anche per loro. Il simpatico sondaggio è durato più o meno un quarto d'ora, dopo si che, la signorina mi ha ringraziata e salutata. Io ho urlato “per favore! Non riattacchi! Mi dica chi ha commissionato questo sondaggio! La prego!” Troppo tardi. La domandatrice era sparita, e i miei dubbi invece sono apparsi. Chi? Ho ripercorso mentalmente a ritroso le domande per farmi un’idea ma nemmeno quelle relative a Scajola e spazzatura ripristino dei cassonetti conferimenti quando le pare e piace, hanno scosso i miei mediocri neuroni di casalinga”.

Al post in questione ha riposto Giuseppe Di Meco, ex assessore della prima Giunta Biancheri e ora collaboratore della squadra a sostegno della ricandidatura dell’attuale sindaco: “Ho ricevuto la stessa telefonata dal numero 02 39****, il signor Colombo mi ha riempito di domande sulle prossime elezioni amministrative ed europee. Una domanda anche su di me? (cosa ne pensa del signor Giuseppe Pino Di Meco?). Poi il signor Colombo ha voluto sapere cosa avrei votato alle europee ed io ho detto Forza Italia, che voto da sempre. Sono subito stato accusato di essere incoerente (ma come, alle europee vota Forza Italia e alle amministrative vota Biancheri che è di sinistra?). Ho cercato di spiegare, proprio cosi, ho dovuto spiegare che preferisco sempre scegliere i candidati, soprattutto quando si vota per il Comune. Il signor Colombo ha continuato ad insistere dicendomi se sapevo o meno che Forza Italia appoggiasse un altro candidato e non Biancheri. Alla fine ho chiesto io una domanda: da chi è stato commissionato il sondaggio. La risposta: noi siamo Milano Sondaggi e svolgiamo questo lavoro per molti, credo dal Comune! Dal Comune? Ho detto al signor Colombo che avrei fatto un esposto su queste sue dichiarazioni”.

Stando ad alcune testimonianze sembra anche che le domande poste siano fortemente critiche sull’amministrazione uscente e più propositive su altre forze in corsa alle prossime elezioni comunali. E intanto sui social la cosa viene anche presa con ironia e nascono i primi ‘meme’.