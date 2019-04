Elezioni a Badalucco: Walter Bestagno si candida per il terzo mandato, un'intervista per il bilancio degli ultimi anni e sui programmi e per il futuro del paese

Dopo 10 anni da sindaco di Badalucco e per le elezioni del 26 maggio 2019, Walter Bestagno si candida per il terzo mandato. Infatti, nei comuni sotto i 5mila abitanti è possibile 'superare' il limite di due amministrazioni consecutive. La conferma della sua candidatura è arrivata soltanto pochi giorni fa unendosi a quella degli altri due sfidanti, Matteo Orengo e Daniele Deplano.



Prima di passare alla spiegazione del suo progetto elettorale, al primo cittadino uscente abbiamo chiesto di raccontarci perché ha scelto di ricandidarsi. “La mia candidatura nasce per mostrare alcune novità che con il gruppo abbiamo pensato per Badalucco ma anche per dare un senso di continuità a questi 10 anni di amministrazione. - racconta Bestagno - Ci sono molti progetti avviati che termineranno dopo la votazione di maggio. Ho tirato le somme di quanto fatto e ho scelto di ripropormi, portando con me entusiasmo e passione che non mi hanno mai abbandonato. Il primo mandato è stato faticoso perché eravamo nuovi, avevamo battuto la lista uscente, era un'esperienza diversa e la gente ci aveva premiato perché aveva visto in noi la novità. Il secondo mandato abbiamo avuto un plebiscito. Adesso vediamo come la gente valuterà questa mia candidatura rispetto a quanto fatto fino ad oggi. Se in questi anni abbiamo fatto bene o male lo diranno i cittadini nelle urne”.



Come si chiamerà la lista, sarà in continuità con l'amministrazione uscente? “Abbiamo scelto di mantenere lo stesso nome “Soprattutto Badalucco”. Per il momento posso dire che dei 10 candidati in lista, 2 arriveranno dalla 'vecchia' amministrazione e gli altri 8 saranno nuovi, quasi tutti saranno alla prima esperienza. L'età media è di circa 30 anni. Sono persone volenterose e capaci, le ho scelte perché avevo piacere di lavorare con loro. Spero di essere il collante tra l'esperienza e la linfa nuova che si candida a dirigere il paese. Ci proponiamo con progetti concreti. Non vogliamo presentare un libro dei sogni”.



Visto che è il sindaco uscente le chiediamo anche come giudica questi ultimi 5 anni e che cosa lascerà. “Ci sono stati molti lavori pubblici ma anche alcune battaglie per mantenere importanti servizi per la gente di questo paese. Per quanto riguarda le opere, ecco cosa abbiamo fatto:

- il consolidamento dell'acquedotto per 180mila euro;

- la riqualificazione del parcheggio di regione Premartin, con un contributo di 159.250 euro del comune e 625mila euro dalla Regione;

- il restauro della bottega degli artigiani sulla passeggiata lungo fiume, costato 141.530 euro, completato nel 2016 e che vogliamo destinare ai giovani, alla Proloco ed al Consorzio per l'imbottigliamento dell'olio;

- la manutenzione straordinaria con sopraelevazione del fabbricato che ospita la dottoressa, un contributo di 421.424 euro, fine 2015;

- la messa a norma del percorso pedonale lungo fiume, abbiamo rifatto tutta la pavimentazione, stuccato i muretti, messo i quadri elettrici e sono in fase di ultimazione i lavori di posizionamento delle ringhiere, con applicazione avanzo del Contratto di Quartiere;

- la riqualificazione del marciapiede di ingresso paese, circa 50mila euro;

- il Cimitero, abbiamo appaltato i 50 loculi, oltre al previsto intervento sul muro di contenimento;

- abbiamo realizzato una nuova area giochi per i bambini;

- abbiamo preso finanziamento di 200mila euro, da Regione, per messa in sicurezza di strada Poggio, con la canalizzazione delle acque per salvaguardare le abitazioni presenti;

- abbiamo convinto la Provincia, con una compartecipazione nostra di 40mila euro, per rifare il bivio di Vignai;

- Grazie ad un contributo dalla Regione di 40mila euro verranno sistemate le strade che dalla Madonna degli Angeli vanno a Portà ed alle vasche dell'acquedotto. Una via di disimpegno che eviterà, come già visto in passato, l'isolamento delle nostre frazioni nel caso qualcosa impedisca il transito sulla strada di Vignai".



Ha parlato anche di servizi. “Sì, non dimentichiamo che grazie all'azione di questa amministrazione abbiamo garantito la dottoressa a Badalucco per cinque anni, dopo il pensionamento della dott.ssa Conti. Le assicuro che è stato un percorso difficile. - puntualizza Bestagno - Inoltre, oggi, grazie a questa amministrazione possiamo garantire anche la presenza dei Carabinieri. Per questo devo ringraziare per la collaborazione dei due colonnelli dell'Arma e dei due prefetti, Fiamma Spena e Silvana Tizzano. Tutti abbiamo lavorato per arrivare a questo risultato”.



Un bilancio articolato dove troviamo anche la decisione di uscire dall'Unione dei Comuni delle Valli Argentina ed Armea. I suoi concorrenti vorrebbero rientrare subito in caso di vittoria, lei difende quella decisione presa nel 2016? “Certo che la difendo. Ci tengo a spiegare perché abbiamo scelto di uscire, portando, ovviamente la decisione all'attenzione del consiglio comunale. Primo, non siamo stati scelti come sede dell'ente. Se avessero fatto una scelta basata solo sul numero degli abitanti, la sede sarebbe dovuta essere Ceriana, invece, volevano che la sede fosse baricentrica per la vallata, allora, dovevano scegliere Badalucco. Siamo più strutturati ed avremmo messo a disposizione gli spazi dell'ex municipio. La sede venne scelta quando noi non eravamo presenti perché impegnati a consegnare la borsa di studio Zorzan, arrivammo in ritardo e la scelta era già stata fatta. Secondo, per far funzionare un'istituzione come l'Unione ci vogliono dei soldi ed avevamo proposto che le quote di adesione di ogni paese fossero determinate al 50% sulla base della popolazione ed al 50% sul territorio. Invece è passata la linea dell'80% sulla popolazione e del 20% sul territorio. Per noi sarebbe stato penalizzante. Oltre a questo, avremmo dovuto mandare gli impiegati del Comune a Montalto (sede dell'Unione) per coprire eventuali carenze di personale, oltre ad essere costretti a dover aprire gli sportelli sugli orari stabiliti dall'Unione, penalizzando ulteriormente gli abitanti del paese. E' stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Un'ultima considerazione, Badalucco ha un plesso scolastico che serve tutta la valle Argentina. I costi di gestione però sono sostenuti completamente dal nostro Comune, circa 59mila euro, ogni anno. Abbiamo chiesto anche agli altri paesi una compartecipazione ma non c'è mai stata intenzione di collaborare da parte delle altre amministrazioni”.



Passiamo al programma elettorale, l'avete già ultimato? “Ci stiamo lavorando con i candidati che mi sosterranno ma abbiamo già chiare alcune priorità per il paese. - afferma il candidato sindaco - Vogliamo creare due consorzi, uno per l'irriguo e l'altro per le strade interpoderali. Ci sarebbe uno statuto ed un direttivo, espressione di tutti i vari territori. Il presidente sarà il sindaco o un suo delegato. I soci pagheranno una quota da destinare ad un fondo riservato a questi due ambiti. Ad esempio, per l'irriguo servirebbe a sovvenzionare interventi di manutenzione straordinaria sull'impianto. Non dimentichiamo che Badalucco è un paese soprattutto agricolo e spesso abbiamo avuto problemi per l'approvvigionamento dell'acqua da destinare alle campagne. A questo proposito, nel nostro programma c'è anche il consolidamento dell'acquedotto. In estate, nelle zone periferiche del paese la pressione diminuisce sensibilmente. L'idea è di potenziare l'acquedotto pubblico, con il coinvolgimento di Rivieracqua. Abbiamo studiato un anello in pressione che dovrebbe congiungere la zona dal Vallone dei Morti con un pezzo di Regianco. Abbiamo pensato anche ai giovani. Vogliamo dargli spazi e servizi, con la creazione di una biblioteca civica, una sala studio ed un centro aggregativo, sfruttando i locali che ospitavano il vecchio municipio. Inoltre vogliamo accreditarci per avviare almeno un progetto per il Servizio Civile Nazionale, in ambito ambientale e di manutenzione del paese".



"Per quanto riguarda il turismo, occorre incentivare le forme dell'ospitalità diffusa, innescando processi di riqualificazione del patrimonio abitativo. - aggiunge - Vogliamo recuperare le opere dell'iniziativa “Badalucco Paese Dipinto” ed istituire il progetto “Adotta un muro”, dando la possibilità ai privati di donare un muro delle facciate dei propri immobili per creare delle opere d'arte nuove, grazie ad un dialogo positivo già avviato con l'Istituto d'Arte di Imperia e non solo. Inoltre continueremo il discorso per entrare a far parte del prestigioso circuito dei paesi Bandiera Arancione. Infine, c'è l'ex albergo La Rocca. Questo edificio è presente nel nostro piano delle alienazioni. Oggi posso comunicare che ci sono importanti novità. Abbiamo ricevuto delle offerte concrete per un'eventuale locazione ma soprattutto è arrivata una richiesta d'acquisto del bene. Ho scelto che la decisione sul futuro di questo edificio venga presa dopo la tornata elettorale”.



Badalucco è uno dei pochi comuni che non ha ancora adottato il sistema di raccolta differenziata spinto, il porta a porta. L'avete inserito nel programma? “A Badalucco la differenziata c'è. Ci sono stati degli incontri ma il porta a porta nel nostro paese è difficile da applicare con il contratto in essere con Energetikambiente, in scadenza nel 2022. Adesso è economicamente improponibile. - replica Bestagno - Abbiamo piccole isole ecologiche, ma se la gente conferisce male penso che funzionerebbe ugualmente male se non peggio con un sistema di raccolta spinto. L'amministrazione che sarà scelta potrà fare un discorso di avvicinamento e poi valutare l'introduzione di un nuovo metodo”.



Che cosa ne pensa degli altri candidati a sindaco e come pensa che sarà questa campagna elettorale? “Sono compagini agguerrite. Sono candidati capaci e giovani. Credo che la competizione elettorale sarà sentita. Ai membri del mio gruppo ho detto di agire serenamente, parlando con la gente. Gli abitanti di Badalucco valuteranno quanto fatto e le persone che fanno parte delle liste. Ho ancora tanto da dire. Penso che in questa tornata elettorale si valuterà anche l'esperienza. Ho fiducia nei miei concittadini, perché hanno a cuore il bene del paese e sapranno faranno la scelta migliore” - conclude Walter Bestagno.