Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 5 a domenica 7 aprile in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 5 APRILE

SANREMO

16.00. Conferenza con presentazione del libro ‘Come fare… cure e rimedi vegetali’ con relatori Mauro Mariotti, Laura Cornara, Elena Mora. Floriseum, Museo del fiore, parco di Villa Ormond, ingresso libero

16.00. ‘Sanremo Fuori’: mostra fotografica in ricordo della prima manifestazione italiana di orgoglio omosessuale avvenuta a Sanremo il 5 aprile 1972, accompagnata da conferenze. Oltre al segretario nazionale di Arcigay Gabriele Piazzoni e al presidente nazionale di AGeDO Fiorenzo Gimelli, partecipano anche di alcuni protagonisti del 5 Aprile 1972. Modera Francesco Basso. Forte di Santa Tecla, fino al 7 aprile (più info)

16.30. Per l’Unitrè, lezione sulla Storia del Territorio: conferenza di Leo Pippione su ‘Orazio Raimondo. Il politico e il pubblico amministratore’. Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue



16.30. Il musicista Freddy Colt interviene sul tema ‘Carteggio tra il filosofo e giurista Joseph De Maistre (1753-1821) e il Marchese F.A. Asinari di San Marzano’. Evento a cura della S.I.DE.F. (Società Italiana dei Francesisti), Sezione di Sanremo. Chiesa Valdese in Via Roma 14, ingresso libero

20.00. ‘Desigual Friday’ (serata latino a 360°): Dinner Music (h 20) + Latino 360° (h 23) + Dance, Happy Music con Jeremie (Nice) e Dj Tex. Victory Morgana Bay, corso Trento Trieste 16 (info)

21.00. ‘Il cuore che pensa...’: serata evento a ingresso gratuito, con raccolta fondi a favore del Centro Antiviolenza I.S.V. della Provincia di Imperia con le pianiste Paola Biondi e Debora Brunialti, la flautista Elena Cecconi, concertiste e insegnanti al Conservatorio Niccolò Paganini di Genova; Carmen Pupillo, cantante e fondatrice della scuola Cre-Artis di Genova e Laura Trimarchi, attrice di teatro e cinema. Presenta Luisella Berrino. Teatro dell’Opera del Casinò (offerta libera a partire da 5 euro).

IMPERIA

9.30. Incontro illustrativo per conoscere la mindfulness. Evento organizzato dalle dott.sse Rita Vaccari e Monica Taddia, psicologhe psicoterapeute. Oratorio di San Giuseppe in via san Sebastiano (salita pedonale su via Agnesi tra Oratorio di san Sebastiano e Chiesa di San Sebastiano, secondo cancello a destra), info e iscrizioni 339 1742542



16.00-19.00. Per la promozione Artedì, come ogni primo venerdì del mese, il polo dell’arte contemporanea imperiese riapre le porte, proponendo un ingresso scontato a 5 euro per tutti i visitatori. M.A.C.I., Museo di Arte Contemporanea di Imperia, Viale Matteotti 151, info 0183 297927



BORDIGHERA



17.30. Presentazione del Libro 'Oltrepassare. Storie di passaggi tra Ponente Ligure e Provenza' con l'autore Arturo Viale, e con la conduzione a cura di Corrado Ramella. Libreria Amico Libro, ingresso libero



ARMA TAGGIA



9.00-19.00. ‘Ponente Smart Mobility’: evento con lo scopo di promuovere il Territorio e le attività legate al mondo green con convegni tematici, workshop e momenti formativi rivolti anche agli studenti mentre lo spazio esterno è diviso in tre aree tematiche (mobilità, lavoro, street food). Villa Boselli, fino al 7 aprile (per leggere il programma nel dettaglio cliccare questo link)

CERVO

21.00. ‘L’Altrove, percorsi di migranti in testimonianze, musiche e poesie’: i ragazzi richiedenti asilo di San Bartolomeo al Mare, ospiti della Cooperativa Jobel, si raccontano insieme a i volontari e agli attori del Teatro dell’Albero. L’avvocato Sonia Fallico illustra le prospettive future in riferimento al Decreto Sicurezza. Iniziativa a cura dei volontari dell'Associazione Mappamondo del Dianese. Oratorio di Santa Caterina, ingresso libero



ENTROTERRA

CERIANA



20.15. ‘Paella & Sangria’: cena di beneficenza per raccolta fondi da destinare alla scolarizzazione dei bambini di Mme Marie, fondatrice dell’orfanotrofio Orphelinat Kiridiya de Matoto pour des actions Humanitaires, a Conakry, in Repubblica di Guinea (25 euro). Locali del Sottopiazza, info e prenotazioni 335 6769919

FRANCIA



9.00-19.00. 2° Festival des Jardins de la Côte d'Azur (fino al 28 aprile). Le città interessate sono: Antibes Juan-Les-Pins, Cannes, Grasse, Menton, Nice (per conoscere i Giardini interessati e gli eventi collaterali cliccare questo link)

CANNES

19.00-23.00. Festival Canneséries (primo giorno della 2a edizione). Palais des Festivals et de Congrès, fino al 10 aprile (il programma a questo link)

MONACO



18.30. Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo: incontro a tema su ‘Heinrich Schütz: l'aldilà delle religioni’, a cura di Annick Dubois, musicologa. Chiesa Saint-Charles (info)

19.00. ‘Les Imprévus’ (2) della Compagnia dei Balletti di Monte-Carlo. Atelier des Ballets de Monte-Carlo (info)

20.30. Commedia ‘Uno per tutti, tutti per Cyrano’ a cura dell’Atelier-théâtre des Muses. Théâtre des Muses (info)

20.30. Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo: concerto dell'Ensemble Les Cris de Paris diretto da Geoffroy Jourdain. In programma: Heinrich Schütz. Eglise Saint-Charles (info)



SABATO 6 APRILE

SANREMO



8.30-15.00. Convegno ‘Il Rotary per le Alpi del Mediterraneo’, primo Forum rotariano transfrontaliero organizzato dal Distretto 2032 (Liguria e le province piemontesi di Alessandria, Asti e Cuneo) insieme al Distretto 1730 (Provenza, Alpi, Costa Azzurra). Auditorium del Casinò municipale (il programma a questo link)



10.00. ‘Sanremo Fuori’: mostra fotografica in ricordo della prima manifestazione italiana di orgoglio omosessuale avvenuta a Sanremo il 5 aprile 1972, accompagnata da conferenze. Oltre al segretario nazionale di Arcigay Gabriele Piazzoni e al presidente nazionale di AGeDO Fiorenzo Gimelli, partecipano anche di alcuni protagonisti del 5 Aprile 1972. Modera Francesco Basso. Forte di Santa Tecla, fino al 7 aprile (più info)



15.30. ‘Sanremo rosso sangue’: visita guidata di circa 2 ore parlando dei fatti più eclatanti accaduti a Sanremo negli ultimi 120 anni (7 euro). Ritrovo davanti al Casinò, info 338 1375423

16.00-18.30. ‘Bambini in Piazza’: grande festa dove la fantasia e la creatività coinvolgeranno i bambini e le loro famiglie( laboratori creativi, momenti di arte condivisa, trucca-bimbi, shooting fotografici e montato un teatro a forma di zucca). Evento gratuito a cura della Tana del Bianconiglio e dell'Associazione Culturale Leonardo Da Vinci. Piazza Colombo

20.00. ‘SeaDuction - Every Saturday Night’: dinner music (h 20) + Party (dale h 23.30) con Djs Guests Rotation Andreino Voice, Stefano Riva Dj. Morgana Bay, info e prenotazioni 335 52 29 385 (più info)

21.00. Per la rassegna ‘La Musica di Carattere’, O.A.S.I. in concerto a cura dell’associazione OASI di Sanremo. Club Tenco (ex magazzino ferroviario), Lungomare Italo Calvino, ingresso libero

IMPERIA

10.00-19.00. ‘Sol&vento – Energia di Primavera’: 20a edizione del Festival Internazionale di aquilonismo con Aquiloni spettacolari da tutto il mondo, Giochi e laboratori per bambini. Stand tecnici, alimentari ed artigianato e molto altro. Borgo Marina, anche domani (i dettagli a questo link)



16.00. ‘GiraParasio’: giro artistico per conoscere il patrimonio pittorico di Porto Maurizio a cura del circolo Parasio. Ritrovo davanti al Duomo di San Maurizio, info 331 6992009



18.00. Per gli ‘Incontri del mese di Aprile’, gli scrittori e giornalisti Giacomo Revelli, Laura Guglielmi e Donatella Alfonso presentano ‘Il Ponte un'antologia’ (ed. Il Canneto). Mondadori Bookstore, via Don Abbo 5, ingresso libero

18.00. ‘Venezuela, cronaca da un paese che resiste’: conferenza di Giuliano Granato direttamente dal Venezuela. A seguire cena. Circolo Arci Guernica



22.00. Musicareggae con i BarmaGrande in compagnia di Micael Sene per un tributo a BobMarley + soundsystem della War Banana Foundation. La Talpa e l’Orologio (info)

VENTIMIGLIA



10.00. Corso gratuito di Massaggio infantile: possono partecipare neonati fra gli 0 ed i 9 mesi con la loro mamma e/o papà. Iniziativa in collaborazione con il Consultorio Promozione Famiglia (per 5 sabati consecutivi fino al 13 aprile). Spazio ZeroSei, via al Capo 8 (info)



11.00. Presentazione del n. 24 della rivista ‘Intemelion - Cultura e Territorio’ a cura del Prof. Fiorenzo Toso con intervento sul tema ‘A Ponente: idiomi e lingua del patrimonio ligure’ Biblioteca Civica Aprosiana, Piazza E. e M. Bassi 1, ingresso libero

16.00. Per il ciclo ‘La Stampa al Museo’, Luca Ubaldeschi intervene sul tema 'La responsabilità dell'informazione: da firmare un articolo a firmare un giornale'. Intervista a cura di Fulvio Damele, responsabile dell'edizione di Imperia-Sanremo de La Stampa.Forte dell'Annunziata, ingresso libero



21.00. Per l’ultimo spettacolo della Stagione Teatrale, Corrado Augias, con ‘L'eterno incanto di Venere’ affronta il tema della Donna e della bellezza, intersecandole in una meravigliosa armonia tra arte e musica. Teatro Comunale, info 0184 6183234

VALLECROSIA

8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)

16.30. Per la rassegna ‘Primavera in Musica’, recital pianistico di Giulia Toniolo, vincitrice dell’European Music Competition di Moncalieri. Sala polivalente, Via C. Colombo (solettone sud), ingresso gratuito

BORDIGHERA



15.30. In occasione Giornata Internazionale dell'Autismo e Osi Day, la Banda Musicale Borghetto San Nicolò Città di Bordighera presenta ‘Concert…Orff’, concerto interattivo dei gruppi giovanili gli ‘sBandati del Borghetto’ + Orchestra ‘Archirampanti’ Piossasco. Con la partecipazione dei bambini delle scuole intemelie. Chiosco della Musica, Lungomare Argentina



16.30. ‘Musicisti a tavola: Handel, Vivaldi, Mozart… a stomaco pieno’: conferenza di Ettore De Franco sulle relazioni tra cibo, tradizioni gastronomiche e storia della musica. Biblioteca Civica Internazionale, via Romana 52, ingresso libero, info 0184 272400

18.00. Vernissage mostra di pitture degli artisti Rosanna Biletta ed Ercole Lorenzi. Accademia Balbo, in via Lamboglia 3, fino al 14 aprile (h 16/19)

OSPEDALETTI



17.00. ‘Il Cantico della Bellezza - Libri e Musica per Valerio Venturi’: presentazione della nuova edizione del libro “Arnesi per fare musica. Manuale di Organologia creativa” (con uno scritto di Paolo Conte). Interventi di Francesco Giorgi, Riccardo Sasso, Angelo Giacobbe e Marco Innocenti. Interventi musicali: Duo Pizzicante. Biblioteca civica, corso Regina Margherita 1, ingresso libero



ARMA TAGGIA



9.00-19.00. ‘Ponente Smart Mobility’: evento con lo scopo di promuovere il Territorio e le attività legate al mondo green con convegni tematici, workshop e momenti formativi rivolti anche agli studenti mentre lo spazio esterno è diviso in tre aree tematiche (mobilità, lavoro, street food). Villa Boselli, fino al 7 aprile (per leggere il programma nel dettaglio cliccare questo link)

SAN LORENZO AL MARE

21.00. Per la 16a ‘Rassegna Teatrale L'albero in prosa 2019’, spettacolo dal titolo ‘Cinque donne del Sud’ con Beatrice Fazi. Sala Samuel Beckett del Teatro dell’Albero, info e prenotazioni 347 730 2028 (più info)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



14.30. ‘Sui Sentieri del Golfo’: escursione gratuita dal Passo di Ginestro al Pizzo d’Evigno (circa 4 ore comprese le soste). Ritrovo presso ufficio IAT, info 347 6006939



CERVO



16.00. ‘Appuntamenti... con le meraviglie di Cervo’: itinerario didattico alla scoperta delle ricchezze storico-artistiche del Borgo e visita al Polo culturale Castello dei Clavesana (biglietto d’ingresso al Museo 2 euro). Ritrovo ai piedi del Borgo (Via Aurelia, fermata dell’autobus RT), info 338 6115007



ENTROTERRA

DOLCEACQUA



17.30. Lo scrittore Ugo Moriano presenta il suo libro ‘Agguato a Monte-Carlo’. Sala conferenze di Palazzo Luigina Garoscio, Via Doria 10, 3° piano, ingresso libero



PERINALDO



21.30. Osservazioni al telescopio di Ammassi stellari, nebulose, galassie, stelle doppie, planetario, museo. Osservatorio Comunale G.D. Cassini, info 348 5823047 - 339 1859360



PIEVE DI TECO



20.45. ‘Dalla realtà alla favola - Le storie dei nostri avi tra narrazione e danza’: performance di lettura teatrale e danza a cura dell’associazione di promozione sociale ‘#cosavuoichetilegga?’ di Albenga. Teatro Salvini, ingresso libero



FRANCIA

9.00-19.00. 2° Festival des Jardins de la Côte d'Azur (fino al 28 aprile). Le città interessate sono: Antibes Juan-Les-Pins, Cannes, Grasse, Menton, Nice (per conoscere i Giardini interessati e gli eventi collaterali cliccare questo link)

ANTIBES

20.30. ‘Classic à Juan’ (4a edizione): concerto di musica classica dell'orchestra di Cannes Provenza-Alpi-Costa Azzurra diretta dal M° Elena Schwarz con David Kadouch al piano. Palais des Congrès (più info)

CANNES

10.00-02.00. Festival Canneséries (2a edizione). Palais des Festivals et de Congrès, fino al 10 aprile (il programma a questo link)

MONACO



18.30. Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo: incontro a tema su ‘Karlheinz Stockhausen o l'arte come vettore del sacro’ di Bastien Gallet, filosofo. Lycée Technique et Hôtelier di Monaco - Salle Omnisports (info)

19.00. ‘Les Imprévus’ (2) della Compagnia dei Balletti di Monte-Carlo. Atelier des Ballets de Monte-Carlo (info)

20.00. ‘Splendori del Barocco italiano’ con opere di Haendel, Montecerdi e Corelli eseguite da Ristretto Ensemble Vocal et Instrumental, sotto la direzione di Errol Girdlestone, evento organizzato dall'Associazione Musica da Camera Monaco. Chiesa di St-Paul (info)

20.30. Commedia ‘Uno per tutti, tutti per Cyrano’ a cura dell’Atelier-théâtre des Muses. Théâtre des Muses (info)

20.30. Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo: concerto ‘Oktophonie’ di Karlheinz Stockhausen, una musica nello spazio. Augustin Muller, proiezione audio. Liceo Tecnico e Alberghiero di Monaco - Salle Omnisports (info)

DOMENICA 7 APRILE

SANREMO



9.00. Escursione lungo le alture della Città dei Fiori partendo dalla chiesa di Verezzo S.Antonio fino alla chiesa di San Giovanni a Ceriana accompagnati dalla Guida Ambientale Escursionistica A.I.G.A.E. Antonella Piccone (10 euro). Ritrovo alla Chiesa di Verezzo S.Antonio, info 391 1042608



10.00. ‘Sanremo Fuori’: mostra fotografica in ricordo della prima manifestazione italiana di orgoglio omosessuale avvenuta a Sanremo il 5 aprile 1972, accompagnata da conferenze. Oltre al segretario nazionale di Arcigay Gabriele Piazzoni e al presidente nazionale di AGeDO Fiorenzo Gimelli, partecipano anche di alcuni protagonisti del 5 Aprile 1972. Modera Francesco Basso. Forte di Santa Tecla (più info)



17.00. Per la rassegna itinerante ‘Cervo in blu… d’inchiostro’, Michela Murgia, vincitrice Premio Campiello 2010 e conduttrice televisiva, presenta ‘Noi siamo tempesta’ (ed. Salani). Dialogano con l’autrice Donatella Alfonso de la Repubblica e la prof.ssa Francesca Rotta Gentile dell’Ist. Colombo di Sanremo. Palafiori di corso Garibaldi, ingresso libero

17.00. ‘Virtuosismo polacco e ritmo spagnolo’: concerto dell’Orchestra Sinfonica diretta dal M° Josè Miguel Rodilla con Olexandr Semchuk (violino). Musiche di David Sanford, Henri Wieniawski e Manuel De Falla. Teatro dell’Opera del Casinò (info)

IMPERIA

10.00-19.00. ‘Sol&vento – Energia di Primavera’: 20a edizione del Festival Internazionale di aquilonismo con Aquiloni spettacolari da tutto il mondo, Giochi e laboratori per bambini. Stand tecnici, alimentari ed artigianato e molto altro. Borgo Marina (i dettagli a questo link)



16.00-19.00. Per la rassegna ‘Lirica Giovane 2019’, a cura dell’associazione Amici della Lirica, esibizione di alcuni giovani talenti internazionali formati al Conservatorio Giuseppe Verdi di Como con arie da La Traviata, La Tourandot, Romeo e Juliette e la Boheme (ingresso gratuito al concerto e promozione per la Collezione Invernizzi). M.A.C.I., Museo di Arte Contemporanea di Imperia, Viale Matteotti 151, info 0183 297927



21.00. Concerto Vocale Sacro a cura della sezione ‘Musica per la liturgia dell’ufficio diocesano con il coro ‘ConClaudia’ di Imperia diretto dal M° Margherita Davico + Schola Cantorum Diocesana ‘Exsultate Justi’ diretta da Don Silvano Dematteis. Organista Tiziana Zunino. Basilica Concattedrale di San Maurizio, ingresso libero



VENTIMIGLIA



10.30. Cerimonia di premiazione del Concorso fotografico ‘Obiettivo Hanbury 2018’ e la presentazione del Concorso fotografico 2019. Sala dei Camini di Palazzo Hanbury

VALLECROSIA

16.30. Per la XV rassegna Concertistica ‘Primavera in Musica’, recital pianistico di Giulia Toniolo, vincitrice dell’European Music Competition di Moncalieri. Sala polivalente comunale, Via C. Colombo (solettone sud), ingresso libero

BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

10.00. Partenza dell’11° Meeting Primaverile dei Fiori organizzato dagli ‘Amici delle Auto e Moto d’Epoca’ di Camporosso. Ritrovo dei partecipanti sul lungomare Argentina (più info)



10.30 & 16.30. Due visite guidate a Villa Mariani nel centro storico, Via Fontana Vecchia 5 (7 euro), info 0184 265556



ARMA TAGGIA



9.00-19.00. ‘Ponente Smart Mobility’: evento con lo scopo di promuovere il Territorio e le attività legate al mondo green con convegni tematici, workshop e momenti formativi rivolti anche agli studenti mentre lo spazio esterno è diviso in tre aree tematiche (mobilità, lavoro, street food). Villa Boselli (per leggere il programma nel dettaglio cliccare questo link)



9.30. ‘Benedizione delle Moto': dalle h 11, sfilata per le via cittadine con prosecuzione nell’entroterra fino a Verdeggia. Evento a cura del Moto Club Valle Argentina. Ritrovo in piazza Cavour/via Soleri, info 347 8648012 (i dettagli a questo link)

DIANO MARINA



8.00-20.00. ‘Diano Colleziona’: Mercatino dell'hobbistica e dell'antiquariato. ia Petrarca, Via Santa Caterina da Siena



9.00. Regata zonale Classi Laser a cura del Club del Mare. Specchio acqueo antistante la città

ENTROTERRA

DOLCEACQUA

15.00. Passeggiata nel paese dedicata ai luoghi di Monet e alle sue opere. Palazzo Luigina Garoscio e la Pinacoteca Morscio. Visita ai siti d’interesse storico che legano i Doria ai Grimaldi di Monaco. Al termine degustazione di vino presso l’Enoteca Regionale della Liguria. Ritrovo davanti all'Ufficio Informazioni Turistiche (10 euro), info 0184 229507



MENDATICA



9.00. Escursione a Poilarocca passando per le cascate dell’Arroscia a cura della Pro Loco di Mendatica in collaborazione con la Cooperativa di Comunità Brigì (10 euro). Ritrovo in Piazza della Chiesa, info 338 3045512

FRANCIA



9.00-19.00. 2° Festival des Jardins de la Côte d'Azur (fino al 28 aprile). Le città interessate sono: Antibes Juan-Les-Pins, Cannes, Grasse, Menton, Nice (per conoscere i Giardini interessati e gli eventi collaterali cliccare questo link)



CANNES

10.00-02.00. Festival Canneséries (2a edizione). Palais des Festivals et de Congrès, fino al 10 aprile (il programma a questo link)

MONACO

11.30. Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo: ‘Rencontre avec les Artistes’ con Jean-Guihen Queyras, violoncello. Opera di Monte-Carlo - Café de la Rotonde (info)

16.00. ‘Il ritorno di Manfredini a Monaco’: concerto dell’Orchestra Barocca di Roma in ‘Furiosi affetti’. Théâtre des Variétés

16.30. Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo: incontro a tema su ‘Kagel o la sdrammatizzazione della musica’ di Omer Corlaix, editore. Auditorium Rainier III (info)

16.30. Commedia ‘Uno per tutti, tutti per Cyrano’ a cura dell’Atelier-théâtre des Muses. Théâtre des Muses (info)

18.00. Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo: concerto di Mauricio Kagel cantato da Matthias Geuting, clavicembalo cantato; Johannes Brahms eseguito dall'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Kazuki Yamada con Daishin Kashimoto, violino e Jean-Guihen Queyras, violoncello. Auditorium Rainier III (info)





