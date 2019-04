Come scegliere un estrattore di succo

L'estrattore di succo è un piccolo elettrodomestico da cucina diffusosi in tempi piuttosto recenti, particolarmente apprezzato per le sua funzione, ossia quella di preparare in modo pratico e veloce, succhi e bevande a proprio piacimento.

Tale strumento consente di produrre bevande salutari e completamente personalizzabili, utili per chi ama la genuinità e desidera mantenersi in forma in maniera del tutto naturale.

L'importanza di una scelta

Al contrario di quanto si possa pensare, scegliere un estrattore di succo non è affatto una questione facile, in quanto bisogna tenere in considerazione diversi fattori che possono incidere sulla scelta giusta.

Se non si è profondi conoscitori dell'argomento e si desidera acquistare al più presto tale elettrodomestico, la guida redatta in questo articolo dallo staff specializzato del sito Estrattoridisuccoafreddo.com, potrà risultare utile per individuare i fattori che determinano la scelta ideale.

Tuttavia è possibile farsi consigliare da un esperto in materia che, in base alle esigenze personali, saprà indirizzare il cliente verso l'acquisto ritenuto più opportuno.

I fattori decisivi per l'acquisto di un estrattore di succo

Fatta questa piccola premessa, il primo aspetto da considerare nella scelta dell'estrattore di succo riguarda la struttura, intendendo con tale termine la forma dell'elettrodomestico e il relativo ingombro.

Spesso non ci si rende conto che tali elementi possono influenzarne l'utilizzo pratico. In commercio esistono tipologie di estrattori succo che si sviluppano in maniera verticale ed altri in orizzontale.

I primi sono i modelli più diffusi, per il semplice fatto che occupano meno spazio e quindi possono essere facilmente collocabili. Inoltre presentano una struttura più facile da pulire ed utilizzare. Quando si acquista elettrodomestici da cucina, bisogna tenere a mente la praticità che non deve assolutamente mancare, altrimenti non si potrà mai parlare di un acquisto soddisfacente.

I modelli orizzontali sono quelli meno diffusi: presentano un design poco accattivante ed occupano maggiore spazio per cui è facile scartarli quando si ha un raffronto con altri modelli. Addirittura è possibile parlare anche di modelli ibridi, ossia estrattori di succo che rappresentano una via di mezzo tra quelli citati fino a questo momento. La scelta dovrà basarsi non solo sull'impatto estetico migliore, ma anche facendo riferimento allo spazio che si ha a disposizione in cucina.

Il secondo fattore da prendere in considerazione sono le prestazioni, quindi valutare la performance dell'estrattore, perchè essa incide profondamente sulla qualità del succo.

A tal proposito, molti non sanno che una delle caratteristiche piu importanti è la velocità di rotazione. Infatti se questa è troppo elevata il motore potrebbe surriscaldarsi troppo, trasmettendo il calore agli alimenti, intaccando irrimediabilmente le sostanze nutritive contenute nel succo che andremo a preparare.

Un altro elemento che svolge un ruolo essenziale nella classificazione di tale elettrodomestico è proprio la coclea. Si tratta di una componente posizionata all'interno della struttura che favorisce la masticazione degli alimenti. La coclea può avere di diverse forme e dimensioni e ciò influenza fortemente la funzionalità dell'apparecchio. In più, non bisogna dimenticare di valutare la potenza del motore, la capacità di lavorazione ed il verso di rotazione.

Altro elemento importante è la praticità d'uso. Come accennato in precedenza, l'estrattore di succo ideale deve presentare quelle comodità che ogni soggetto ricerca, affinchè il prodotto possa essere utilizzato quotidianamente.

La praticità di un elettrodomestico viene influenzata, a sua volta, da alcuni fattori quali l'assemblaggio, il beccuccio, l'eventuale tappo antigoccia, la rumorosità del motore e l'inserimento dei piedini antiscivolo. Questi elementi possono sembrare banali in un primo momento, ma è assicurato che durante l'utilizzo sono ritenuti fondamentali per l'utilizzo dell'elettrodomestico.

Un altro aspetto da valutare è la manutenzione: è chiaro che l'estrattore, come qualsiasi altro elettrodomestico, ha bisogno di essere smontato e pulito. Per far ciò, sarà necessario individuare le varie parti del prodotto e staccarle nel modo giusto per dedicarsi all'operazione del lavaggio. La manutenzione è molto importante affinchè si possa preservare l'elettrodomestico ed utilizzarlo più a lungo. In questi casi è preferibile optare per modelli che presentano una struttura facile da smontare e che non richieda una manutenzione troppo impegnativa.

Infine l'ultimo aspetto sono gli accessori, considerati un plus nel caso in cui si ricerchi un estrattore con determinate funzioni. Tuttavia gli accessori possibili non sono tanti e vengono scelti in base all'uso che se ne fa dell'estrattore.