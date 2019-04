Piano del fabbisogno del Comune di Taggia 2019-2021: nuove assunzioni, modifiche contrattuali e trasferimenti d'ufficio

Il Comune di Taggia prevede l'assunzione di 4 persone tra il 2019 ed il 2021. Questo quanto previsto dalla programmazione triennale del fabbisogno del personale. Il grosso delle assunzioni sarà proprio nell'anno in corso, così come per quanto riguarda alcune modifiche contrattuali per persone già assunte.



Nei giorni scorsi sono stati aperti quattro bandi di mobilità per:

- uno in cat. C istruttore amministrativo (presso servizio tributi)

- uno in cat. C istruttore amministrativo (presso servizio lavori pubblici)

- uno in cat. B operaio giardiniere (riservata alla procedura di mobilità tra enti)

- un agente di Polizia Municipale a tempo determinato (12 mesi)



Si tratta di profili a tempo pieno, 36 ore settimanali, per persone già in servizio presso altre pubbliche amministrazioni. La domanda andrà presentata entro 30 giorni, dalla pubblicazione del bando, entro il 23 aprile.



Per il 2019, seguendo il piano dell'organico presentato dall'ente, emerge che tre lavoratori passeranno dall'essere a tempo parziale a tempo pieno, nel servizio Ambiente e Turismo. A questi si aggiunge la riammissione in servizio di un dipendente a seguito di procedimento disciplinare e per presa d’atto del procedimento penale di assoluzione.



Se da un lato il Comune modifica i rapporti contrattuali, l'ente ha recentemente proceduto anche allo spostamento di alcuni dipendenti per sopperire alle carenze di personale. In particolare l'ufficio lavori pubblici ha dovuto affrontare le dimissioni di un collaboratore e di un istruttore amministrativo assunti presso un altro ente. Per arginare il problema, la giunta ha disposto il trasferimento temporaneo di un dipendente dall'ufficio ambiente, in attesa anche che si definisca la procedura di assunzione programmata con il bando. Discorso analogo per una valida dipendente dello sportello ascolto trasferita dall'amministrazione ai servizi sociali per far fronte alla maggiore strutturazione di servizi, alle esigenze del comparto ed all'attivazione dello sportello INPS. Nel suo caso si tratta di uno spostamento per quattro giorni della settimana lavorativa, presso gli uffici del piano interrato del municipio, mentre per una sola giornata presso l'ufficio dello staff del sindaco.



Infine un altro grande cambiamento si prospetta all'orizzonte: il cambio al vertice del comando di Polizia Locale. Infatti, l'ente prevede l'assunzione del nuovo comandante a partire dal prossimo anno ed entro il 2021, conseguenza diretta del futuro pensionamento dello 'storico' comandante Enrico Borgoglio, vera e propria colonna di questo comune.



Questo valzer di spostamenti è figlio di alcune considerazioni di natura economica. Il Comune di Taggia ha completato il piano delle assunzioni anno 2018, utilizzando in parte le quote del triennio 2016-2018, con un residuo pari a 10387,47 euro. Nei primissimi mesi dell'anno è arrivata la comunicazione di pensionamento di una dipendente e la cessazione del rapporto lavorativo per un'altra lavoratrice, vincitrice di un concorso presso il Comune di Molini di Triora. Così, per l'ente tabiese si è creata una finestra economica di ulteriori 38.726,65 euro. A conti fatti, per la realizzazione del piano occupazionale per il 2019 il Comune ha calcolato che la spesa ammonterà ad euro 99062,38 e che le somme utilizzabili per la copertura degli interventi previsti nel piano occupazionale ammontano a complessivi euro 107.810,93.



Il piano per l'organico dell'ente tuttavia è perfettibile. Del resto il Comune nel redigere il documento ha tenuto conto di un fisiologico turn over per pensionamenti non ancora comunicati o non conteggiati nel precedente piano triennale, così come per dimissioni volontarie dal servizio o per altre cause previste da disposizioni di legge e contrattuali. Quindi non vuol dire che non possano esserci ulteriori assunzioni o modifiche negli anni a venire.