Sanremo: un nostro lettore commenta positivamente la nuova viabilità installata nella zona del Borgo

Un nostro lettore di Sanremo ci ha scritto per commentare la nuova viabilità della zona del Borgo:

"in qualità di frequentatore abituale, anche con mezzi motorizzati, dei negozi ubicati in prossimità dell’incrocio tra via Martiri e via Galilei, dove recentemente è stato istituito uno spartitraffico, vorrei congratularmi con l’Assessore Trucco e con gli uffici competenti per la lodevole iniziativa. Adesso il traffico veicolare è più scorrevole, sono drasticamente diminuiti i veicoli in 'sosta selvaggia' e i pedoni possono spostarsi in sicurezza. Spero di non essere l’unico cittadino ad essere totalmente soddisfatto per le modifiche alla viabilità e pertanto mi auguro che questa amministrazione non prenda in considerazione le proteste di pochi commercianti che, per loro tornaconto, sono insensibili alla caotica situazione che c’era in precedenza".