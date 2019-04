Elezioni Amministrative: alleanze per il secondo turno, la linea programmatica di 'Ventimiglia riparte'

"La campagna elettorale non è ancora iniziata, mancano 50 giorni al voto per le comunali e il silenzio regna rispetto ai temi che interesserebbero ai ventimigliesi per il futuro". Ad affermarlo sono i sostenitori della lista 'Ventimiglia riparte' in appoggio al candidato sindaco Giovanni Ballestra.



"Malgrado tutto - continua il comunicato - per le per le strade di Ventimiglia alcuni addetti ai lavori, sia del centro destra sia del centro sinistra, azzardano ipotetiche alleanze per il secondo turno, rispetto alla posizione che potrà assumere il movimento VENTIMIGLIA RIPARTE che si presenterà con il nostro candidato sindaco Giovanni Ballestra.