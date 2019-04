Sanremo: con l'Orchestra Sinfonica un emozionante pomeriggio musicale al nido d'infanzia 'Arcobaleno' (Foto)

La musica: forma d’arte, espressione dell’uomo, della sua epoca e della sua cultura; carburante per l’immaginazione e la creatività, sostiene la capacità introspettiva e la comprensione di sé, degli altri e della vita, agendo direttamente sul cervello genera cascate di emozioni.

All’interno del progetto didattico ‘Pomeriggi musicali’, venerdì scorso il nido d’infanzia ‘Arcobaleno’ ha vissuto un nuovo emozionante momento musicale dove le ‘note’ erano rappresentate dalla voce di Khreiwesh Yasmin, flautista e musicoterapeuta, accompagnata dal suono dell’oboe di Nicola Patrussi (primo oboe dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo).

I bambini del nido, suddivisi in piccoli gruppi omogenei e accompagnati dalle educatrici hanno preso parte, incuriositi, coinvolti e partecipi per tutta la durata dell’incontro, all’attività musicale caratterizzata da brevi canti melodici, ritmi diversi e movimento del corpo. I canti venivano ripetuti più volte perché la ripetizione sostiene l’apprendimento. Tra un brano e l’altro e tra le diverse ripetizioni di esso, il silenzio, breve, è il 'luogo' dove i suoni ascoltati esternamente hanno trovato eco interiore, aumentando l’attenzione del bambino e rispettando i tempi di interazione e apprendimento.

Un bambino in ascolto della musica, fermo e immobile può essere scambiato per un bambino che non stia facendo nulla. In realtà sta facendo moltissimo, presta attenzione agli stimoli provenienti dall’esterno; questa è un’attività interiore proficua e intensa, tanto da non lasciargli energia nemmeno per un piccolo movimento. Il fine di questo laboratorio non era ‘insegnare’ musica, ma guidare il bambino all’apprendimento della musica. Al bambino piccolo non si ‘insegna’ a parlare, ma si comunica parlando con lui in modo informale guidandolo così all’apprendimento del linguaggio. La stessa cosa dovrebbe essere per l’apprendimento musicale, non si chiede al bambino di fare qualcosa, ma la si fa in prima persona per il bambino stesso: canto per lui, mi muovo per lui, incoraggiando le sue risposte musicali.

In questo modo si gettano le basi per far sì che la musica, con tutti i suoi presupposti e benefici, faccia parte della vita di ognuno di noi.

I componenti didattici del nido ‘Arcobaleno’ approfittano dell’occasione per ringraziare Yasmin, Nicola e l’Orchestra Sinfonica del Comune di Sanremo, in particolare Sabina Rizzolio (responsabile della programmazione e dei progetti musicali per le scuole) la quale, nonostante non avesse mai organizzato laboratori musicali per i bambini del nido ha, con curiosità e desiderio di mettersi in gioco, detto sì alla proposta e del risultato è rimasta, come i docenti, molto soddisfatta.

“Grazie al Dirigente del settore ‘Servizi alla Persona e Promozione del Benessere’ – terminano i docenti - dottor Domenico Sapia, per aver dato parere favorevole alla proposta di questo laboratorio musicale, inoltrata dal personale educativo del nido, rendendo possibile questa emozionante esperienza”.