Anche l’imprenditore Matteo De Villa a sostegno di Gaetano Scullino Sindaco di Ventimiglia

L’imprenditore edile Matteo De Villa, da sempre militante in Forza Italia a Ventimiglia, scende in campo in prima persona per sostenere la candidatura di Gaetano Scullino a sindaco della città di confine.

Trentuno anni appena compiuti ma un bagaglio politico degno dei più anziani concorrenti alla carica di consigliere. Matteo De Villa è stato Assessore ai Lavori Pubblici del comune di Perinaldo per 4 anni (dal 2010 al 2014) ed è attualmente consigliere comunale di minoranza. Nel 2012 viene nominato Coordinatore Regionale dei giovani dell’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) e membro della commissione Regionale per i terreni incolti.

Ed è così che il giovane amministratore ci conferma la sua candidatura a sostegno di Gaetano Scullino: "Dopo anni di militanza in Forza Italia e dieci anni di amministrazione in un piccolo comune (cinque in maggioranza e cinque in opposizione) sento che è giunto il momento anche per me di contribuire attivamente al progetto del mio partito e della coalizione tutta per ridare alla città di Ventimiglia una amministrazione seria ed attenta alle problematiche dei cittadini e degli operatori economici. I progetti messi in campo dall’amministrazione Scullino prima dello scandaloso ed ingiusto scioglimento del consiglio comunale sono stati la prova tangibile della forza del candidato e della squadra che lo sosteneva. E’ nel segno della continuità, per quanto riguarda l’esperienza, ma anche della novità, basti vedere i tanti giovani presenti nelle liste, che si troverà il giusto compromesso per ridare alla città un’amministrazione attiva e rispondente alle esigenze di tutti. Sono necessari progetti di grande veduta così come interventi minori ma urgentissimi di riassetto del decoro urbano. Stiamo lavorando, con tutte le liste della coalizione ad un programma elettorale serio e realizzabile. Sento, soprattutto dai social, che la campagna elettorale inizia a scaldarsi ma auspico che i toni nei prossimi due mesi siano invece costruttivi, non ci sono tra tutti i candidati persone poco serie, solo vedute differenti. Dal canto mio non sentirete critiche personali nei confronti degli avversari se non sui temi specifici, per il resto penso che valga il detto 'che vinca il migliore!’ e personalmente credo che oggi il candidato migliore per Ventimiglia sia proprio Gaetano Scullino".