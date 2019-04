Sanremo: entro 15 giorni via ai lavori per installare nuove telecamere nelle frazioni e in centro, Il Grande “Ora avanti con la pista ciclabile” (Video)

La riunione tecnica che si è svolta ieri in Comune a Sanremo dà il via al progetto per l’installazione di 63 nuove telecamere che interesseranno sia le frazioni (Poggio, Bussana e Coldirodi), sia alcune vie del centro (via Ciro Menotti, via Arnaldo da Brescia, via Debenedetti e non solo). Il via ai lavori è previsto nel giro di una quindicina di giorni e l’annuncio è stato anche occasione per fare il punto della situazione sul tema sicurezza con il presidente del consiglio comunale di Sanremo Alessandro Il Grande.

In questi cinque anni l’amministrazione Biancheri ha investito molto nel. Ha ereditato un impianto obsoleto e analogico e lo ha trasformato in una rete di oltre 200 telecamere connesse tra loro tramitee con immagini in alta definizione. Il risultato è stato fin da subito tangibile con diversi episodi di cronaca nera (su tutti l’omicidio di via Padre Semeria) risolti grazie alle immagini registrate che sono state di fondamentale aiuto alle forze di Polizia.

Entro due settimane, quindi, partiranno i lavori per l’installazione di 63 nuove telecamere che interesseranno principalmente le frazioni.

Ecco le zone interessate: parco di villa Ormond, giardini di Bussana, giardini Regina Elena, giardini Banchetto di Poggio, Liceo Cassini, piazza Muccioli (scuola Colombo), piazza Nota, giardini Bellevue-Municipio, corso Trento e Trieste ex passaggio a livello del Morgana, via Matteotti secondo tratto verso levante, via Matteotti angolo via Corradi, via Matteotti sopra corso Mombello, vicolo Bottini, via Palma, largo Volta, via San Francesco, via Astraldi, via Santo Stefano (Pigna), via Costiglioli angolo via Olivone, rondò Garibaldi, via Martiri della Libertà tratto in salita a monte, via Pietro Agosti tratto direzione monte, via Roma tratto ponente, piazza San Sebastiano (Codirodi), piazza Libertà (Poggio).

Ma il sistema di videosorveglianza è in continua evoluzione. Grazie ai fondi del Ministero e ai ribassi sulle aste per i lavori precedenti nel 2019 anche la pista ciclabile sarà sotto l’occhio delle telecamere. E saranno anche ripristinati i punti SOS per chiedere l’intervento delle forze dell’ordine o del 118 semplicemente schiacciando un bottone.

Infine c’è il capitolo della Polizia Municipale. Grazie al piano assunzioni Palazzo Bellevue ha potuto incrementare il numero di uomini a disposizione del comandante Claudio Frattarola, oltre a proseguire con le assunzioni degli stagionali per i momenti di grande affluenza. Nel frattempo va avanti anche la procedura per spostare il comando della Polizia Municipale in piazza Eroi, uno degli obiettivi maggiormente ambiziosi al capitolo “sicurezza”.