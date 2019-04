Cosa fare e come divertirsi in questo ultimo fine settimana di marzo nella nostra provincia

Manifestazioni sportive

Ultimo weekend di marzo all’insegna del bel tempo con temperature più che gradevoli. Allora cosa c’è di meglio di una pedalata in bicicletta da Bordighera a Ventimiglia e ritorno, che percorre l’itinerario della ciclabile costiera in corso di progettazione e realizzazione. L’evento, denominato ‘Pedaliamo insieme – EduMob’, è organizzato dalla Regione Liguria assieme alla FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) di Imperia, associazione che promuove l’uso delle due ruote. Il ritrovo è fissato sabato alle 9.30 sul Lungomare Argentina, di fronte ai Bagni Sant'Ampelio (info).

Sempre in tema di due ruote, ma motorizzate, domenica ad Arma di Taggia, a partire dalle ore 9.00, si terrà la 73a edizione della Due Valli organizzata dal Moto Club Sanremo, gara valida per gli Assoluti d’Italia – Coppa FMI e Coppa Italia (info).

Per chi invece è appassionato di auto d’epoca, sabato a Sanremo, si potrà assistere al passaggio in centro città dei veicoli storici facenti parte dell'11a ricostruzione storica della Coppa Milano-Sanremo. La partenza della manifestazione è avvenuta venerdì mattina da Milano e, dopo il transito nella città dei fiori, approderà nel Principato di Monaco intorno alle ore 19.00 (info).

Musica e Spettacoli

Al Roof Garden del Casinò approda la comicità surreale di Nino Frassica. L’attore messinese intratterrà sabato sera gli ospiti della casa da gioco con uno spettacolo di parole e musica accompagnato da i ‘Los Plaggers’, band formata da sei formidabili musicisti. Lo show è un originale e coinvolgente viaggio musicale, formato da oltre cento brani rivisti e corretti. Ci saranno brani come ‘Cacao Meravigliao’, ‘Grazie dei Fiori bis’, sigle d’altri tempi, come ‘Portobello’, o i jingles della pubblicità, e medley dedicati alla musica degli anni ’60 e ’70, con omaggi a Lucio Battisti e alla canzone italiana, ovviamente rivisitata alla ‘Frassica’ (informazioni e prenotazioni 0184.5951)

‘Open Source’ è il titolo dello spettacolo del comico genovese Alessandro Bergallo in programma sabato alle ore 21.00 presso l’Auditorium del Museo Navale di Imperia. L’appuntamento va a chiudere la rassegna ‘Il Teatro del Mare’, che ha registrato grandi affluenze di pubblico e quasi sempre tutto esaurito in 23 settimane di spettacoli, cominciati a novembre (info 339 5753743).

Spostandoci a San Lorenzo al Mare, per la 16a ‘Rassegna Teatrale L'albero in prosa 2019’, andrà in scena sabato lo spettacolo dal titolo ‘Macbeth aut idola Theatri’ dal Macbeth di William Shakespeare con Dalila Cozzolino. Appuntamento alle ore 21.00 presso la Sala Samuel Beckett del Teatro dell’Albero (info e prenotazioni 347 7302028).

Il compositore e trombettista statunitense jazz Miles Davis rivivrà sabato sera al Teatro dell'Attrito di Imperia grazie ai musicisti Adriano Ghirardo e Stefano Ballerano che si esibiranno in un repertorio del musicista considerato uno dei più influenti, innovativi ed originali del XX secolo (info e prenotazioni 320 21 27561).

Sabato pomeriggio, nell’ambito della mostra ’68 e dintorni’, presso il Forte dell’Annunziata di Ventimiglia, si terrà lo spettacolo musicale ‘Formidabili quei canti!’ suoni e immagini del '68 (e dintorni) con Gaetano Lo Presti, Alberto Visconti e Lorenzo Tagliaferro.

Domenica alle 18.00 a Sanremo, presso il Club Tenco (ex magazzino ferroviario), il cantautore Emanuele Dabbono presenterà l'album live ‘Leonesse’. Con Giuseppe Galgani alla chitarra e Fabio Biale al violino, Dabbono ripercorrerà i 20 anni di carriera racchiusi in ‘Leonesse’ registrato durante il concerto a La Claque di Genova (ingresso libero).

Per la XV rassegna Concertistica ‘Primavera in Musica’ domenica pomeriggio a Vallecrosia (sala polivalente comunale, Via C. Colombo), appuntamento con il concerto ‘Verdi tra buffo e serio’ a cura degli alunni della classe di Canto lirico dell’Associazione Pergolesi. Sala polivalente comunale (ingresso libero).



Ritorna, per il quarto anno, il ‘Festival di Primavera’. Si tratta di una kermesse di musica, danze, laboratori, passeggiate nella natura, discipline olistiche e animazione per grandi e piccoli. Nella magica cornice dell’Ecovillaggio Torri Superiore, frazione di Ventimiglia, tre giorni di ‘Incontri e Intrecci’ con pranzi e cene (vegetariani e vegani) a buffet su prenotazione (più info).

Presentazione libri e conferenze

‘Ti rubo la vita’ è il libro della scrittrice Cinzia Leone che sarà presentato sabato alle 18.00 presso la Mondadori Bookstore di Imperia. Dialogherà con l'autrice Rosangela Bonsignorio, direttrice del Festival della Comunicazione di Camogli.

A Santo Stefano al Mare lo scrittore Marco Terrone presenta il libro ‘Fuori dal Buio’. All’appuntamento, in programma sabato alle ore 17.00 presso la sala consigliare del Comune, interverranno la dottoressa Romina Biasetti e l'editore Angelo Giudici.

Domenica ad Imperia, per la rassegna itinerante ‘Cervo in blu…d’inchiostro’, Raffaella Romagnolo, candidata al Premio Strega 2016, presenta il suo ultimo romanzo ‘Destino’ (ed Rizzoli). Dialogherà con l’autrice la prof.ssa Nicoletta Sasso del Liceo Vieusseux di Imperia. L’appuntamento è fissato alle ore 17.00 presso il Museo Navale.

Il dramma dell’inquinamento del mare sarà affrontato sabato mattina a Sanremo in occasione della conferenza organizzata dal Comune di Sanremo, Consoli del Mare, Club per l’UNESCO, Capitaneria di Porto e Amaie Energia, in collaborazione con diverse ed importanti associazioni che operano a livello locale e internazionale come OLI (Ocean Literacy Italia) e Informare. L’incontro dal titolo ‘Il Mare invisibile – Minacce e prospettive per l’Ambiente Marino’ avrà inizio alle ore 10.00 presso la Sala ranuncolo del Palafiori (il programma a questo link).

Sempre sabato a Sanremo, ma alle ore 16.30 al Museo Civico, in Piazza Nota 2, un’altra conferenza racconterà ‘La figura della Duchessa di Galliera, una donna europea’. Domenico Carratta interverrà sul tema ‘I duchi di Galliera fra storia, aneddoto e leggenda’, e Barbara Borsotto su ‘La moda ai tempi della Duchessa di Galliera’.

Rimanendo nell’ambito delle parole lette e cantate, con la poesia che unita alla musica insieme al pubblico diventa interprete, domenica prenderà il via la 1a edizione della ‘Poesia per Strada’. Durante l'incontro si esibiranno i musicisti dell’Associazione ‘Scuola di Musica Città di Sanremo’. L’evento, a cura del Club per l’Unesco di Sanremo, è in programma dalle 16.30 alle 18.30 presso la statua di Mike Bongiorno in via Escoffier.

Escursioni, visite guidate e osservazioni





Sabato sera a Perinaldo, presso l’Osservatorio Comunale G.D. Cassini, è in programma una serata di osservazioni al telescopio dove si potranno scrutare ammassi stellari, nebulose, galassie, stelle doppie. L’inizio è fissato alle ore 21.30 (info 348 5823047).

A cura delle guide ambientali di Ponente Experience, domenica si potrà andare alla scoperta di uno degli ultimi bunker della linea Maginot francese. Il ritrovo è fissato alle ore 9.00 a Ventimiglia (più info).

A Dolceacqua, domenica dalle ore 15.00, si terrà una visita guidata a tema ‘Dolceacqua terra dei Doria, tra storia ed enogastronomia’. Al termine, degustazione del rinomato Rossese presso l’Enoteca Regionale della Liguria. Il ritrovo è fissato davanti all'Ufficio Informazioni Turistiche (più info).



Gli ‘Amici del Rio Carne’ organizzano per domenica, una visita guidata ai laghetti ed alla vicina cappella di San Bernardo. Il ritrovo è fissato a Pigna, alle 10 in località ‘I Ponti’, con il proseguimento per la visita al ponte romanico del Rio Carne, al mulino ed ai sottostanti laghetti. La visita prevede una successiva tappa alla Cappella di San Bernardo dove una guida provvederà ad illustrare gli affreschi del Canavesio.



Per leggere i dettagli dei singoli appuntamenti si può consultare l'Agenda Manifestazioni QUI.