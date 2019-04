Ventimiglia: elezioni, Nico Martinetto appoggia Gaetano Scullino “Il vero capolavoro della sua amministrazione fu la riqualificazione del centro storico” (Video)

"Gaetano l'altro giorno ha esordito con: “Scusate il ritardo!”, il mio incipit è: “Al cuore non si comanda!”. A dirlo è Nico Martinetto della lista civica ‘Ventimiglia nel cuore’ che appoggerà ufficialmente la candidatura di Gaetano Scullino. Già in corsa nelle passate elezioni amministrative del 2014 dove ha raccolto circa 800 voti, nella prossima tornata elettorale Martinetto ha deciso di appoggiare il centro destro destra. Qualche tempo fa aveva dichiarato che sarebbe stato disposto a fare un passo indietro e a non ricandidarsi nuovamente a Sindaco qualora ci fosse stato qualcuno capace di appoggiare il loro programma altrimenti ‘Ventimiglia nel cuore’ avrebbe corso nuovamente da sola.

“Per chi come me ed il mio gruppo ha sempre ritenuto che la scelta civica fosse unica e irrinunciabile - spiega Martinetto - pensare di condividere un percorso di governo con i partiti, al di là dei colori, è un passo difficile. Correre da soli è ideologicamente meraviglioso ma rischia di essere terribilmente inutile. Durante questi incontri abbiamo capito che con Scullino vi erano e vi sono alcune fondamentali unità di intenti che con altri candidati non vi sono, abbiamo condiviso innanzitutto la necessità di ridiscutere l'accordo di programma relativo al parco Roja che in troppi hanno superficialmente valutato. Tutti sanno che Ioculano ha sempre spinto affinché quell’area sia anche destinata a zona commerciale mediante la creazione di un polo come quello dell'outlet di Serravalle.

Noi questo non lo vogliamo perché bisogna essere ciechi o disinteressati nel non pensare che una decisione del genere possa determinare il fallimento di moltissimi esercizi commerciali della nostra città e quindi il fallimento di Ventimiglia intera. La nostra non è una crociata solo a favore dei commercianti, ma dell'intera economia della città perché il danno ricadrebbe in termini di indotto sulle categorie professionali e, naturalmente, anche sui proprietari dei muri del centro storico.”

Tra le priorità di Nico Martinetto vi è ovviamente il centro storico che, secondo lui, è stato particolarmente valorizzato dalla precedente Amministrazione Scullino: “Il suo vero capolavoro fu la riqualificazione delle piazze del centro storico. In questi giorni vedo un sacco di candidati girare a Ventimiglia Alta in cerca di mani da stringere, ma in cinque anni il processo di investimento sul centro storico si è decisamente rallentato. Faccio un plauso alla scelta di aver reso via Garibaldi ZTL anche se a me risulta che sia stata fortemente voluta da un assessore che poi venne lasciato a casa."



La scuola di Ventimiglia Alta è, ovviamente, un terreno su cui battersi contro le altre liste in corsa verso la guida della città di confine, se su questo Martinetto si è trovato d’accordo con Gaetano Scullino, così non è stato con l’attuale Amministrazione, di cui non appoggia la decisione di realizzare un nuovo edificio scolastico: “Sappiamo che ha investito ingenti somme per la realizzazione di una nuova scuola sul promontorio del cavo per poi dover rinunciare perché non era possibile, quindi si è deciso di realizzarla nell'area del Funtanin, con una previsione di spesa di circa 4 milioni di euro. Noi rivogliamo la nostra scuola era ed è sempre stata, promuoveremo la realizzazione di tutti gli interventi necessari alla messa in sicurezza e riqualificazione non solo di quest’ultima, ma anche di zone periferiche, Roverino, Peglia, Gianchette ad esempio). Siamo già al lavoro per presentarvi il prima possibile un rendering di come potrebbe essere il futuro di questi quartieri.

Ho poi un sogno: la realizzazione di un nuovo mercato coperto con le creazioni di due piani di parcheggi sopra terra e conseguente messa in discussione di un appalto per la gestione dei parcheggi che dura da circa 40 anni.

In "Ventimiglia del cuore" ci sono anime storicamente di destra e di sinistra che convivono e lavorano solo per il bene comune e guidati da una cosa che spesso viene dimenticata: il buon senso.”



Grande entusiasmo per questa coalizione è stato espresso anche da Gaetano Scullino che di Nico Martinetto ha sottolineato proprio questo suo grande legame con il centro storico: “Ha dato prova che il suo impegno a favore delle amministrazioni e dei cittadini è stato completo - spiega Scullino - grande spirito di servizio, grande disponibilità senza nulla chiedere, ma dando tutto. Con la sua grande umanità riesce ad avere un gruppo di giovani che sicuramente faranno la differenza.

La riqualificazione del centro storico è stata pensata dall’Amministrazione Scullino, siamo riusciti ad aggiudicarci tutti i bandi europei. Sono sette anni che non sono in amministrazione, ma leggo i giornali, e mi rendo conto che, in merito alla scuola, l’Amministrazione aveva preso in considerazione l’idea di costruirla in un luogo in cui prevedevo che la Sovrintendenza non avrebbe mai accettato, infatti è stata bocciata. Ora hanno avanzato l’idea di costruirla al Funtanin dove in passato è crollato l’ospedale. Ventimiglia Alta, con le dovute attenzioni e verifiche, sono favorevoli al recupero delle scuole Cavour, questa è la prima idea. Se guardassimo da un’altra parte, cosa ne faremmo di questo complesso? Occorre metterlo in sicurezza, cercheremo di dare ai bambini di Ventimiglia Alta la scuola storica perché è un loro diritto e per noni è un dovere.”