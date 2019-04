Giornata storica per Taggia: approvato il bilancio di previsione ed il D.U.P., aspre polemiche su mutui, opere e voto

Giovedì è stata una giornata importante per Taggia, sono stati approvati il bilancio di previsione ed il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2019-2021. Molte le novità e le anticipazioni già emerse nei giorni scorsi, dall'introduzione della tassa di soggiorno, passando per le aliquote ed ovviamente la road map dei lavori pensati dall'amministrazione comunali per i prossimi anni.



L'argomento è stato al centro della discussione del Consiglio Comunale di ieri sera in un lungo botta e risposta tra maggioranza ed opposizione. Prima di passare dall'assise il documento economico aveva già ricevuto la necessaria approvazione del revisore dei conti. Redigere il bilancio sta diventando sempre più complesso per i comuni. La situazione economica di Taggia è tutto sommato positiva anche se ci sono alcuni aspetti che meriteranno un'attenzione costante negli anni a venire.



Il dettaglio tecnico delle cifre contenute nel documento economico è stato sviscerato da Chiara Cerri, assessore con delega al bilancio. Un dato su tutti sono le minori entrate.



CONTROLLI SU ASSICURAZIONE E REVISIONE, STOP ALL'USO SOLO DELLE TELECAMERE – Esatto, uno dei dati significativi è proprio questo. A fronte di 1milione e 100mila euro degli anni passati, quest'anno a bilancio ci saranno 'solo' 600mila euro. "Questo, perchè è intervenuta una disposizione del ministero che impedisce una constatazione differita di certe violazioni del codice della strada. - precisa l'assessore Cerri - Questo non vuol dire che non si faranno più controlli su questa fattispecie, anzi, gli accertamenti continueranno ad esserci ma fatti da pattuglie di agenti dotate di tablet, compatibilmente con la disponibilità del personale in forze al comando".



ONERI DI URBANIZZAZIONE IN PARTE CORRENTE – Circa 1 milione e mezzo di euro derivanti dagli oneri di urbanizzazione previsti. Una parte degli introiti, il 57%, deriveranno dai permessi di costruire ed equivalgono a 871.780 euro, entreranno in parte corrente. Su questo punto si è a lungo discusso, perchè la minoranza ha sottolineato come questa cifra, importante, sia anche estremamente aleatoria. Tutti questi soldi potrebbero entrare nelle casse comunali oppure no, indipendenti dalla volontà del Comune ma dalle operazioni del privato. Sul punto, l'assessore Cerri ha rimarcato come tutti i dati, in questo momento, possano essere soggetti a fluttuazioni non previste, in negativo ma anche in positivo. “Sono state fatte previsioni realistiche. Da qui al bilancio consuntivo potrebbero esserci anche entrate non previste in questo momento. Un esempio, i 600mila euro in più dell'anno scorso derivanti dall'IMU”.



IMPOSIZIONE FISCALE – Il consiglio comunale ha approvato tra l'altro anche l'accorpamento della TASI con IMU, ad eccezione per gli ipermercati (0,50%) e beni merce (1,00%). Per tutte le altre categorie, le aliquote chieste saranno le seguenti:



- Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 6,00‰

- Abitazioni in comodato gratuito 7,60‰

- Abitazioni locate a canone concordato 8,60‰

- Abitazioni locate a canone libero 10,60‰

- Abitazioni tenute a disposizione 10,60‰

- Fabbricati di categoria A10, C1, C3, D1, D2, D3, D4, D6, D7 9,10‰

- Altri fabbricati 10,60‰

- Aree fabbricabili 10,60‰

- Terreni agricoli 6,60‰

- Detrazione per abitazione principale € 200,00