Sanremo: dal 20 al 22 giugno la Festa della Musica, gran finale con Patty Pravo e Teo Teocoli. Aria di Festival a Pian di Nave (Video)

Sanremo si prepara per una tre giorni di eventi per la Festa della Musica 2019. Dal 20 al 22 giugno una lunga serie di eventi in tutta la città, dal Forte di Santa Tecla all'Ariston. Evento organizzato da Sanremo On con il Comune di Sanremo, Ariston, Confcommercio e Uno Gas.

La Festa della Musica 2019 è stata presentata oggi al Teatro Ariston dai rappresentanti della rete di impresa Sanremo On. “L’idea che ha spinto Sanremo On a proporre una importante tre giorni con la Festa della Musica di Sanremo è sempre la stessa che ispira tutte le iniziative della nostra rete d’impresa: promuovere la città ed in particolare allungare i soggiorni turistici, ancor più in periodi di media o bassa stagione - dichiarano gli organizzatori - e nello stesso tempo, evidenziare le grandi realtà musicali della nostra città, dal Festival della Canzone al Premio Tenco, dall’Orchestra Sinfonica alle tante band musicali che animano le serate sanremesi. Ed ecco perché la Festa della Musica di Sanremo, articolata in tre giorni, può diventare l’apertura vera e propria, con risonanza nazionale, della stagione estiva sanremese. Per realizzare la manifestazione abbiamo il piacere di collaborare con Confcommercio, Radio NumberOne, Unogas Energia”.