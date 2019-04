A Sanremo un weekend di sport, turismo e cultura con la quarta edizione del Festival del Rugby (Video)

La visita guidata alla villa ed al museo Nobel è stata organizzata in collaborazione fra Sanremo Rugby e Prime Quality di Gianmaria Leto, che ha in gestione la storica villa ed il parco circostante. Per informazioni sulle visite guidate amministrazione@primequality - sanremorugby@gmail.com



La volontà dell'organizzazione è quella di proporre un grande evento sportivo ma anche intrattenere e far divertire grandi e piccini con attività ludiche collaterali, all'interno del contenitore sportivo. Ci saranno molte sorprese per tutti e divertimento assicurato.



Non potrà mancare il "terzo tempo" in onore all'importante momento di aggregazione famoso nel mondo rugbystico, un'occasione per tutti i ragazzi che hanno partecipato al Festival per condividere insieme il pasto in una dimensione di allegria, sportività e amicizia, in linea con i sani principi di base del gioco del Rugby.



Oltre alle premiazioni classiche è stato istituito in collaborazione con la Vittoria Assicurazioni un premio dedicato a Silvio Tassi, un giocatore del Rugby Milano che è stato campione d'Italia, che è mancato poco tempo fa, un giocatore importante per la tradizione rugbystica nazionale e sembra doveroso ricordarlo in questo modo.



Grazie a questa contribuzione verrà devoluto un premio alla casa-famiglia "Miracolo della vita" di Taggia e Sanremo, nello specifico saranno donate delle attrezzature sportive e dei palloni, in modo che tutti i bambini che alloggeranno nella casa-famiglia possano avvicinarsi al gioco del Rugby.



Anche per questa quarta edizione saranno presenti degli ospiti di caratura nazionale, dei professionisti, dei giocatori della Nazionale Italiana, militanti nella formazione delle Zebre Rugby che è la franchigia federale, esponente del Nord-Ovest italiano nei termini di provenienza territoriale dei team, la massima espressione dei giocatori più importanti. I giocatori nazionali presenziano all'evento grazie anche ad una partnership stipulata già dal 2014, che vede le società sportive del Nord-Ovest beneficiare di tutta una serie di attenzioni da parte della franchigia. Il testimonial di questa edizione sarà Riccardo Raffaele, mediano di mischia del XV del Nord-Ovest e della Nazionale emergenti.



Un grande ringraziamento va al Casinò Municipale, al quale, in qualità del simbolo di Sanremo nel mondo, è stato dedicato il logo della manifestazione. Fondamentale è altresì il supporto del Comune di Sanremo e della sua Amministrazione con la quale il rapporto costruttivo e di stima, si sviluppa attraverso tutto l'anno sportivo.



Altri partner del Festival del Rugby saranno la marca sportiva Joma la quale è partner tecnico ufficiale del team e dell'evento, il quotidiano sportivo Tuttosport che accompagna la tre giorni di manifestazione con un sacco di contenuti e fotografie, Palus Distribuzione main partner del team.



Il Sanremo Rugby ringrazia tutti i partner per la collaborazione e l'impegno profuso per rendere il Festival Internazionale del Rugby un evento sempre più conosciuto a livello sportivo che gradatamente si sta facendo strada per aggiungere un altro tassello al binomio ben riuscito di varie manifestazioni del territorio che amalgamano in maniera egregia lo sport e la Riviera, dando vita ad un turismo sportivo d'eccellenza.